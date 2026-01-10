Sobota, 10. 1. 2026, 22.44
9 minut
Vaterpolo, Beograd, evropsko prvenstvo, 1. dan
Branilci naslova zanesljivo začeli vaterpolsko EP
V Beogradu se je začelo evropsko prvenstvo v vaterpolu, na katerem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca. Ta se bo v nedeljo ob 18. uri pomerila s favorizirano Hrvaško, že danes pa so bile na vrsti štiri tekme. Branilci naslova Španci so visoko odpravili Izrael z 28:3.
Španci, ki so zadnja štiri EP vedno končali na stopničkah, so po pričakovanjih začeli boje v skupini C. Izrael so povsem zasenčili, najboljša strelca pa sta bila Alvaro Granados s šestimi in Alberto Munarriz s petimi goli.
Na večerni tekmi te skupine so domačini Srbi, nazadnje prvaki leta 2018, kar je bila tudi njihova zadnja kolajna s prvenstev stare celine, igrali proti Nizozemski, redni udeleženki EP, ki je bila nazadnje evropski prvak daljnega 1950. Dvoboj je bil zelo izenačen in se po rednem delu končal s 13:13, po kazenskih strelih pa so tekmo dobili Srbi, končni izid je bil 18:16. Dušan Mandić je dosegel šest golov za zmagovalce, Kas Te Riele pa pet za poražence.
V skupini A sta tekmovanje odprli Francija, evropski podprvak davnega 1927, nazadnje pa deveta pred dvema letoma, in Madžarska, ki je na evropski vrh stopila 13-krat, nazadnje 2020. Na obračunu, ki ga je sodil tudi Slovenec Boris Margeta, so slavili Madžari s 15:7, Krisztian Manhercz je bil s štirimi goli najboljši strelec zmagovalcev, Thomas Vernoux pa s petimi tekme.
Črna gora, prvak leta 2008, pa je v isti skupini premagala Malto z 21:12, Strahinja Gojković pa je k zmagi prispeval štiri gole, toliko jih je za poražence dosegel Steven Camilleri.
Slovence v skupini B najprej čakajo olimpijski podprvaki Hrvati. V torek, 13. januarja, jih čaka še dvoboj z bronastimi z lanskega SP Grki, za konec skupinskega dela pa čez teden dni še tekma z Gruzijci, na kateri naj bi imeli največ možnosti za presenečenje.
Po prvem delu se bodo zadnjeuvrščene ekipe merile za razvrstitev od 13. do 16. mesta, preostalih 12 pa bo turnir nadaljevalo v skupinah E in F, iz teh bosta po dve najboljši šli v polfinale.
Prvenstvo se bo končalo 25. januarja.
Skupina A:
- sobota, 10. januar:
Francija - Madžarska 7:15 (1:4, 4:6, 0:2, 2:3)
Malta - Črna gora 12:21 (5:6, 0:5, 4:5, 3:5)
- ponedeljek, 12. januar:
12.45 Malta - Francija
15.15 Madžarska - Črna gora
- sreda, 14. januar:
12.30 Malta - Madžarska
18.00 Francija - Črna gora
Skupina B:
- nedelja, 11. januar:
18.00 Slovenija - Hrvaška
20.30 Grčija - Gruzija
- torek, 13. januar:
12.45 Gruzija - Hrvaška
15.15 Slovenija - Grčija
- četrtek, 15. januar:
18.00 Slovenija - Gruzija
20.30 Grčija - Hrvaška
Skupina C:
- sobota, 10. januar:
Izrael - Španija 3:28 (0:9, 3:6, 0:6, 0:7)
Nizozemska - Srbija 16:18 (5:4, 3:2, 2:3, 3:4) - kazenski streli
- ponedeljek, 12. januar:
18.00 Nizozemska - Izrael
20.30 Španija - Srbija
- sreda, 14. januar:
15.15 Nizozemska - Španija
20.30 Izrael - Srbija
Skupina D:
- nedelja, 11. januar:
12.45 Turčija - Italija
15.15 Romunija - Slovaška
- torek, 13. januar:
18.00 Slovaška - Italija
20.30 Romunija - Turčija
- četrtek, 12. januar:
12.45 Turčija - Slovaška
15.15 Romunija- Italija