STA

Sobota,
10. 1. 2026,
22.44

Branilci naslova zanesljivo začeli vaterpolsko EP

STA

Vaterpolo žoga splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V Beogradu se je začelo evropsko prvenstvo v vaterpolu, na katerem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca. Ta se bo v nedeljo ob 18. uri pomerila s favorizirano Hrvaško, že danes pa so bile na vrsti štiri tekme. Branilci naslova Španci so visoko odpravili Izrael z 28:3.

Zbor slovenske vaterpolo reprezentance
Sportal Vaterpolisti v boj za evropsko krono, Slovenci igrajo v nedeljo

Španci, ki so zadnja štiri EP vedno končali na stopničkah, so po pričakovanjih začeli boje v skupini C. Izrael so povsem zasenčili, najboljša strelca pa sta bila Alvaro Granados s šestimi in Alberto Munarriz s petimi goli.

Na večerni tekmi te skupine so domačini Srbi, nazadnje prvaki leta 2018, kar je bila tudi njihova zadnja kolajna s prvenstev stare celine, igrali proti Nizozemski, redni udeleženki EP, ki je bila nazadnje evropski prvak daljnega 1950. Dvoboj je bil zelo izenačen in se po rednem delu končal s 13:13, po kazenskih strelih pa so tekmo dobili Srbi, končni izid je bil 18:16. Dušan Mandić je dosegel šest golov za zmagovalce, Kas Te Riele pa pet za poražence.

V skupini A sta tekmovanje odprli Francija, evropski podprvak davnega 1927, nazadnje pa deveta pred dvema letoma, in Madžarska, ki je na evropski vrh stopila 13-krat, nazadnje 2020. Na obračunu, ki ga je sodil tudi Slovenec Boris Margeta, so slavili Madžari s 15:7, Krisztian Manhercz je bil s štirimi goli najboljši strelec zmagovalcev, Thomas Vernoux pa s petimi tekme.

Črna gora, prvak leta 2008, pa je v isti skupini premagala Malto z 21:12, Strahinja Gojković pa je k zmagi prispeval štiri gole, toliko jih je za poražence dosegel Steven Camilleri.

Slovence v skupini B najprej čakajo olimpijski podprvaki Hrvati. V torek, 13. januarja, jih čaka še dvoboj z bronastimi z lanskega SP Grki, za konec skupinskega dela pa čez teden dni še tekma z Gruzijci, na kateri naj bi imeli največ možnosti za presenečenje.

Po prvem delu se bodo zadnjeuvrščene ekipe merile za razvrstitev od 13. do 16. mesta, preostalih 12 pa bo turnir nadaljevalo v skupinah E in F, iz teh bosta po dve najboljši šli v polfinale.

Prvenstvo se bo končalo 25. januarja.

Skupina A:

- sobota, 10. januar:
Francija - Madžarska                 7:15 (1:4, 4:6, 0:2, 2:3)
Malta - Črna gora                   12:21 (5:6, 0:5, 4:5, 3:5)

- ponedeljek, 12. januar:
12.45 Malta - Francija
15.15 Madžarska - Črna gora

- sreda, 14. januar:
12.30 Malta - Madžarska
18.00 Francija - Črna gora

Skupina B:

- nedelja, 11. januar:
18.00 Slovenija - Hrvaška
20.30 Grčija - Gruzija

- torek, 13. januar:
12.45 Gruzija - Hrvaška
15.15 Slovenija - Grčija

- četrtek, 15. januar:
18.00 Slovenija - Gruzija
20.30 Grčija - Hrvaška

Skupina C:

- sobota, 10. januar:
Izrael - Španija                   3:28 (0:9, 3:6, 0:6, 0:7)
Nizozemska - Srbija               16:18 (5:4, 3:2, 2:3, 3:4) - kazenski streli

- ponedeljek, 12. januar:
18.00 Nizozemska - Izrael
20.30 Španija - Srbija

- sreda, 14. januar:
15.15 Nizozemska - Španija
20.30 Izrael - Srbija

Skupina D:

- nedelja, 11. januar:
12.45 Turčija - Italija
15.15 Romunija - Slovaška

- torek, 13. januar:
18.00 Slovaška - Italija
20.30 Romunija - Turčija

- četrtek, 12. januar:
12.45 Turčija - Slovaška
15.15 Romunija- Italija

vaterpolo splošna
Sportal Znana petnajsterica vaterpolistov za evropsko prvenstvo
Slovenska vaterpolska reprezentanca, EP 2024
Sportal Vaterpolisti v Mariboru zaključili s pripravami na EP
Zbor slovenske vaterpolo reprezentance
Sportal Vaterpolisti na generalki za EP visoko izgubili z Malto
 
