Branilci naslova zanesljivo začeli vaterpolsko EP

V Beogradu se je začelo evropsko prvenstvo v vaterpolu, na katerem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca. Ta se bo v nedeljo ob 18. uri pomerila s favorizirano Hrvaško, že danes pa so bile na vrsti štiri tekme. Branilci naslova Španci so visoko odpravili Izrael z 28:3.

Španci, ki so zadnja štiri EP vedno končali na stopničkah, so po pričakovanjih začeli boje v skupini C. Izrael so povsem zasenčili, najboljša strelca pa sta bila Alvaro Granados s šestimi in Alberto Munarriz s petimi goli.

Na večerni tekmi te skupine so domačini Srbi, nazadnje prvaki leta 2018, kar je bila tudi njihova zadnja kolajna s prvenstev stare celine, igrali proti Nizozemski, redni udeleženki EP, ki je bila nazadnje evropski prvak daljnega 1950. Dvoboj je bil zelo izenačen in se po rednem delu končal s 13:13, po kazenskih strelih pa so tekmo dobili Srbi, končni izid je bil 18:16. Dušan Mandić je dosegel šest golov za zmagovalce, Kas Te Riele pa pet za poražence.

V skupini A sta tekmovanje odprli Francija, evropski podprvak davnega 1927, nazadnje pa deveta pred dvema letoma, in Madžarska, ki je na evropski vrh stopila 13-krat, nazadnje 2020. Na obračunu, ki ga je sodil tudi Slovenec Boris Margeta, so slavili Madžari s 15:7, Krisztian Manhercz je bil s štirimi goli najboljši strelec zmagovalcev, Thomas Vernoux pa s petimi tekme.

Črna gora, prvak leta 2008, pa je v isti skupini premagala Malto z 21:12, Strahinja Gojković pa je k zmagi prispeval štiri gole, toliko jih je za poražence dosegel Steven Camilleri.

Slovence v skupini B najprej čakajo olimpijski podprvaki Hrvati. V torek, 13. januarja, jih čaka še dvoboj z bronastimi z lanskega SP Grki, za konec skupinskega dela pa čez teden dni še tekma z Gruzijci, na kateri naj bi imeli največ možnosti za presenečenje.

Po prvem delu se bodo zadnjeuvrščene ekipe merile za razvrstitev od 13. do 16. mesta, preostalih 12 pa bo turnir nadaljevalo v skupinah E in F, iz teh bosta po dve najboljši šli v polfinale.

Prvenstvo se bo končalo 25. januarja.