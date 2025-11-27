Celjani doživeli prvi poraz v konferenčni ligi

Nogometaši Celja so v konferenčni ligi danes odigrali tekmo četrtega kroga ligaškega dela tekmovanja in v češkem Olomoucu z 1:2 izgubili proti tamkajšnji Sigmi. To je bil po treh zmagah prvi poraz v letošnji konferenčni za slovenske prvake.

Konferenčna liga, ligaški del (4. krog):

Četrtek, 27. november:

Celjani so doživeli prvi poraz v tekmovanju. Čeprav so imeli več žogo v posesti, pa so bili domači nekoliko učinkovitejši in v prvem polčasu tudi boljši tekmec. Kljub temu slovenski predstavnik ostaja v dobrem položaju za preboj med prvo osmerico po ligaškem delu, ki neposredno vodi v osmino finala.

Slovenski pokalni prvak in vodilno moštvo domače lige je namreč pred tem doma s 3:1 ugnalo atenski AEK in z 2:1 varšavsko Legio, v gosteh pa z 2:0 Shamrock Rovers. Izbranci Alberta Riere bodo do konca ligaškega dela igrali še dve tekmi, in sicer 11. decembra na Reki proti Rijeki in 18. decembra doma proti Shelbournu.

Celjski nogometaši so v uvodu tekme imeli pobudo, Nikita Josifov je v četrti minuti tudi prvič nevarneje sprožil, toda štiri minute pozneje je domača ekipa povedla. Strelec je bil Aboubakar Ghali, ki je v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Mateja Hadaša. V 19. minuti so bili Čehi znova nevarni v kazenskem prostoru Celja, a jo takrat dobro odnesli po strelih Michala Berana in Jachyma Šipa.

Celje, ki je kljub večji posesti žoge na trenutke kar trpelo ob agresivnih in visoko postavljenih Čehih, je nase spet opozorilo v 28. minuti, v 29. pa tudi izenačilo. Takrat je najprej poskusil Danijel Šturm, domači vratar je žogo odbil, pri njej pa se je znašel Ivica Vidović, ki je iz bližine poskrbel za izenačenje.

V Olomucu je pestro. Sigma je hitro povedla, a je @NKCelje izenačil na 1:1 v 29. minuti. Le dve minuti po vstopu v igro je zadel Ivica Vidović. @SiolSportal @UEFAConfLeague pic.twitter.com/NJGOfTpdqg — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) November 27, 2025

Vidović je le nekaj trenutkov pred tem zamenjal Vitalija Lisakoviča, ki je pred odhodom iz igre tudi enkrat nevarno sprožil z roba kazenskega prostora. Tudi prvi strelec Celja in tudi tekmovanja Franko Kovačević je v teh trenutkih dvakrat neuspešno poskusil, toda v 42. minuti je znova zadel Nigerijec v vrstah Olomouca Ghali, potem ko je z glavo v mrežo pospravil novo (premalo) odbito žogo za zasluženo domače vodstvo z 2:1.

Novo vodstvo Sigme. Hrki je spodrsnilo, nato je po hitri akciji mrežo @NKCelje še drugič na tekmi zatresel Nigerijec Ahmad Ghali. Celjani tako odhajajo na počitek z zaostankom 1:2. @SiolSportal @UEFAConfLeague pic.twitter.com/EGqd3xkKbb — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) November 27, 2025

Usodno napako je naredil Darko Hrka, ki je izgubil žogo na svoji polovici, ko mu je spodrsnilo, že pred tem si je prislužil tudi rumeni karton, kar pomeni, da ga ne bo na naslednji tekmi na Reki, ni ga bilo pa niti več v drugem polčasu tekme na Češkem, saj ga je za ta del zamenjal Papa Daniel. V slačilnici je ostal tudi Kovačević, priložnost pa dobil Andrej Kotnik.

V 52. minuti so imeli gosti lepo priložnost za izenačenje, a iztržili le kot, tako kot v prvem delu pa tudi takrat imeli terensko pobudo. V 66. minuti so bili celjski nogometaši tudi blizu novemu izenačenju, ko je Artemijus Tutyškinas po kotu z leve strani z volejem zadel vratnico. V 68. minuti je Vidović od daleč meril malce previsoko, toda Celje je kazalo precej boljši obraz kot v prvem delu.

Kljub temu je Sigma v 70. minuti namučila vratarja Žan-Luka Lebana po novem Hadašovem strelu, pet minut pozneje je le za malenkost celjska vrata zgrešil Artur Dolžnikov, v 85. minuti pa so gosti znova zadeli vratnico, tako da je ostalo pri domačem vodstvu in tudi zmagi, drugi Sigmini ob remiju in porazu.

Najboljši strelci konferenčne lige: 5 – Kovačević (Celje)

3 – Mulahusejnović (Noah)

2 – Augustyniak (Legia), Bajić (AEK L.), Diakite (Lausanne), Holse (Samsunspor), Ishak (Lech), Jović (AEK A.), Koita (AEK A.), Kutesa (AEK A.), Marius (Samsunspor), Musaba (Samsunspor), Ndour (Fiorentina)

...

V ogenj še štirje slovenski legionarji

Slovaški prvak Slovan Bratislava z Andražem Šporarjem in Kenanom Bajrićem se bo pomeril s špansko zasedbo Rayo Vallecano.

Dejan Petrovič bo z Rijeko gostil AEK iz Larnace, Dušan Stojinović z Jagiellonio pa se bo pomeril s finsko ekipo KuPS.

Konferenčna liga, ligaški del (4. krog):

Četrtek, 27. november:

Lestvica: