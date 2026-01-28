Slovenija se poslavlja od prvenstva, za konec visok poraz proti Islandiji

Slovenska rokometna reprezentanca je izgubila zadnjo tekmo v drugem delu evropskega prvenstva proti Islandiji (31:39). Vložek je bil velik; zmaga bi prinesla neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 in do večera podaljšala upanje za polfinale EP, poraz pa pomeni odhod s prvenstva.

EP v rokometu 2026

Sreda, 28. januar:

Torek je prinesel zaplet v skupini 2, saj so Islandci najprej ogrozili svojo uvrstitev v polfinale ob remiju proti Švici, kasneje pa so še Švedi zapravili prvo zaključno žogo za polfinale, saj so remizirali proti Madžarom.

Če so bile možnosti za polfinale EP za Slovenijo zgolj minimalne, saj bi bilo poleg zmage nad Islandijo potrebno še presenečenje Švicarjev proti Švedski, je lahko četa Uroša Zormana bolj realno razmišljala o uvrstitvi na tretje mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na rokometni mundial prihodnje leto.

Tudi tega si Slovenija na zadnji tekmi ni uspela priigrati. V prvem polčasu je predvsem po zaslugi sijajnega Miljana Vujovića še držala stik z Islandci, nato pa so na začetku drugega polčasa sledile črne minute, ko je nasprotnik pobegnil. Odgovora slovenske reprezentance ni bilo, Zormanovim varovancem so moči povsem pošle.

Slovenija : Islandija 31:39 Malmö Arena, gledalcev 2871, sodnika: R. Martins, D. Martins (oba Portugalska). Slovenija: Baznik, Vujović, Henigman, Janc 6, Tajnik, Slatinek Jovičić, Kodrin 1, A. Makuc 3, Horžen 7, Grmšek, Cokan, D. Makuc 5, Grbić, Mačkovšek, Novak 9 (8), Suholežnik.



Islandija: Gustavsson, Hallgrimsson, Rikhardsson 7, Smarason 3, V. Kristjansson 1, Elisson 3, G. Kristjansson 2, Gislason, Magnusson 7 (2), Gunnarsson, Vidarsson 8, Thorkelsson 4, Arnarsson 1, Einarsson 1, Thrastarson 2, Olaffson. Sedemmetrovke: Slovenija 8 (8), Islandija 3 (2). Izključitve: Slovenija 12, Islandija 10 minut. Rdeči karton: /.

Slovenija je imela v prvem polčasu znova težave ob igri z igralcem več. Foto: RZS

Odličen prvi polčas Vujovića

Slovenija je tekmo odprla bolje kot dan prej proti Hrvaški. Za to je imela največ zaslug Miljan Vujović, ki je tokrat od prve minute dobil prednost pred Jožetom Baznikom in s štirimi obrambami poskrbel, da Islandci kljub raznovrstni igri v napadu niso prišli do zgodnje razlike. Po desetih minutah je bil tako rezultat izenačen na 5:5.

Nasprotnik je bil v nadaljevanju vseeno nagrajen za agresivnejšo igro v obrambi, sredi prvega polčasa je po ukradeni žogi in hitrem protinapadu Islandija prvič povedla s tremi goli prednosti, nato je znova z nekaj posredovanji zablestel Vujović. Izgubljenih žog Slovenije v napadu je bilo kljub vsemu (tudi v igri z igralcem več) preveč, da bi se četa Uroša Zormana povsem približala.

Sloveniji so v drugem polčasu povsem pošle moči. Foto: RZS

Tri minute pred koncem prvega polčasa je Slovenija le poravnala izid na 15:15, Islandija pa se je na odmor podala z dvema goloma prednosti (18:16), potem ko je bila znova uspešna ob igri z igralcem manj.

Islandci hitro pobegnili na +6

Vujović je v drugem polčasu nadaljeval tam, kjer je ostal v prvem; z obrambo je znova poskrbel za dodaten zalet v slovenskih vrstah, a mu soigralci niso uspeli slediti. Serija zapravljenih napadov je pripeljala do nove najvišje prednosti Islandije (23:19). Manj kot pet minut po zapravljenem slovenskem napadu za izenačenje je Islandija vodila že za šest golov (26:20).

Slovencem je zmanjkalo moči, da bi znova pobrali. Čvrsta obramba Islandcev je zaustavljala slovenske napade in na drugi strani neusmiljeno kaznovala vsako napako. Osem minut pred koncem je Odinn Rikhardsson prednost povišal na osem golov (32:24) in jasno je bilo, da se Slovenija dokončno poslavlja od evropskega prvenstva. Dvoboj se je končal z rezultatom 39:31 v korist Islandije.

