Slovenska rokometna reprezentanca je v sredo s porazom proti Islandiji na koncu z osmim mestom zaključila letošnje evropsko prvenstvo. Kljub temu da so apetiti tekom turnirja rasli, je zasedbi Uroša Zormana za dodaten korak naprej ob že tako oslabljeni reprezentanci na koncu zmanjkalo tudi nekaj moči. "Pred začetkom prvenstva mislim, da bi bili vsi zadovoljni s tem osmim mestom, zdaj smo mogoče malce manj, ker so fantje na nekaterih tekmah pokazali res dobre predstave," je za Sportal po koncu slovenskih nastopov dogajanje strnil nekdanji slovenski reprezentant Uroš Šerbec.

Štiri zmage, trije porazi in končno osmo mesto je letošnji izplen slovenske izbrane vrste na evropskem prvenstvu, ki ga je Slovenija v sredo sklenila s porazom proti Islandiji. Pred tem so varovanci Uroša Zormana izgubili proti Hrvaški, premagali Madžarsko in izgubili s Švedsko, v prvem delu pa premagali Črno goro, Švico in Ferske otoke. Karte so se za Slovence močno premešale že pred začetkom prvenstva, ko so reprezentanti zaradi poškodb in odpovedi odpadali kot po tekočem traku, z vrhuncem tik pred začetkom prvenstva, ko je moral Zorman prečrtati še Klemna Ferlina in Aleksa Vlaha.

"Fantje so odigrali dober turnir, sploh glede na zmožnosti. Je pa res, da se je na koncu videl upad energije, svoje je naredila tudi bolezen, saj ni bilo tiste prave moči. Vemo, da je morala ta reprezentanca, ki je bila letos na prvenstvu, vložiti res veliko energije, teka, veliko truda za doseganje zadetkov, saj smo bili pri strelih od daleč še bolj oslabljeni kot sicer. To se je proti koncu že precej poznalo, so pa proti Madžarski, ki je delala probleme številnim reprezentancam, dokazali, da ob pravem dnevu in energiji, zmorejo," je dogajanje pokomentiral Uroš Šerbec.

"Žal mi je tekme s Švedsko, ko so fantje 50 minut tekme odigrali res dobro, na koncu pa so nas zmage stale tiste slabe minute na začetku drugega polčasa. Če potegnemo črto, je bilo celotno prvenstvo pohvalno za naše, osmo mesto ni slab rezultat, za kaj več pa je bilo preveč poškodb in odpovedi, ekipa ni bila najmočnejša. Je pa reprezentanca dobila kar nekaj igralcev, na katere bo lahko računala v prihodnosti, pa tudi nekatere, ki niso na nivoju reprezentance. Vse skupaj je pustilo pozitiven vtis in tudi zavedanje, da se da marsikaj storiti tudi v prihodnosti," je prepričan eden najboljših slovenskih rokometašev v zgodovini.

Apetiti so rasli

Glede na dogajanje pred začetkom turnirja in predstave na prvenstvu je dosežek Slovenije povsem zadovoljiv. Je pa dejstvo, da so apetiti v drugem delu, tudi ob ugodnem žrebu, začeli rasti. "Pred začetkom prvenstva mislim, da bi bili vsi zadovoljni s tem osmim mestom, zdaj smo mogoče malce manj, ker so fantje na nekaterih tekmah pokazali res dobre predstave. Prepričan sem, da so si oni želeli še bolj, kot smo si mi, verjamem, da so nekateri razočarani, realno pa smo lahko zadovoljni. Treba je poudariti tudi to, da se evropski krog reprezentanc širi in lahko govorimo o desetih ekipah, ki se lahko enakovredno borijo in kosajo za polfinale, med njimi smo bili tudi mi. Zame je bilo na koncu morda še več od pričakovanj," je dodal Šerbec.

Ob precej premešani zasedbi so vodilne vloge pripadle tudi nekaterim igralcem, ki se sicer najverjetneje ne bi znašli pod žarometi. V prvi vrsti je nase izjemno pozitivno opozoril Andraž Makuc. "Andraž nas je zagotovo vse zelo in najbolj pozitivno presenetil. Pa da ne bo pomote, že prej smo vedeli, da v Celju igra res dobro, da ima kakovost, je pa imel v zadnjem obdobju težave s poškodbami in ni bil tako konstanten, zdaj na prvenstvu pa je res dokazal, da je izreden talent in kakovosten igralec, in tukaj mislim, da je Slovenija res veliko pridobila," je prepričan nekdanji rokometaš.

"Všeč mi je bila ta bratska naveza z Domnom, ki je prav tako prikazal odlične predstave. Že pred prvenstvom sem dejal, da bo moral biti on tisti vodja na igrišču, in to je zdaj pokazal na tem prvenstvu. Stvari je vzel v svoje roke in ob njem se je zagotovo tudi Andraž počutil veliko bolj samozavestnega. Tukaj je še Domen Tajnik, ki je pokazal zelo korektne igre, rasel je iz tekme v tekmo in bil pomemben del ekipe. Je pa res, da je bilo rotacije na zunanjih položajih premalo, kar je seveda posledica odsotnosti nekaterih," je še dodala nekdanja desna roka Veselina Vujovića v slovenski izbrani vrsti.

Pozitivna ocena tudi za strokovni štab

Pozitivno oceno za svoje vodenje si po mnenju Šerbca zasluži tudi strokovni štab s selektorjem Uroše Zormanom na čelu. "Zagotovo mu ni bilo enostavno. Na začetku priprav si vsak želi sestaviti kar se da najmočnejšo ekipo in napadati najvišje cilje, potem pa se to začne iz dneva v dan pobirati. Takoj moraš preklopiti in začeti graditi z mlado, homogeno ekipo, ki pa ni obremenjena z rezultatom. Tako so tudi šli v to prvenstvo, se je pa videlo, da niso dolgo skupaj, da se je koncept iz dneva v dan spreminjal in se s poškodbo Vlaha povsem sesul."

"To je bilo res težko, kar se je pokazalo predvsem na prvih dveh tekmah, potem pa so fantje rasli, se malce uigrali. Ko se je strokovni štab morda sprijaznil, da letos ni tiste najboljše možne sestave, pa so po mojem izvlekli največ, kar so lahko, in svoje delo opravili dobro. Uroš je vpeljal tudi nekaj novih idej, kar smo od njega že navajeni in v nekaterih segmentih je to res delovalo dobro. Verjamem, da lahko tudi on mirno in z dvignjeno glavo končuje to prvenstvo," je še dodal Šerbec.

Medtem ko se bodo Slovenci iz Malmöja vrnili v domovino, se bo v petek v Herningu začel boj za odličja. V prvem polfinalu se bosta pomerili Nemčija in Hrvaška, v drugem pa Danska in Islandija. "Hrvatov tudi po igrah nisem pričakoval v polfinalu, še vedno me zato malce peče tisti naš poraz, a so bili naši fizično že res iztrošeni. Hrvati niso prikazali neke posebne kakovosti ali navdihujoče igre, se jim pa je rezultatsko poklopilo in so povsem zasluženo v polfinalu. Tudi Islandija, ki je sicer veljala za tihega favorita, je prišla do boja za odličja."

"Je pa bila skupina I po mojem mnenju res bolj zahtevna, Nemci so pokazali suverene predstave, imajo kakovost tudi po menjavi generacij. Danska je povsem pričakovana, bo pa še zanimivo. Tudi Hrvatov ne bi odpisal, znajo igrati na rezultat in imajo kontinuiteto igranja v boju za medalje. Bo pa zanimivo tudi na srečanju Islandije in Danske, ki do zdaj na tem prvenstvu nekajkrat ni bila tako superiorna, je pa na koncu pred svojimi navijači zagotovo favorit številka ena," je še sklenil Šerbec.

