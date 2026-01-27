Slovenska moška rokometna reprezentanca je po čustvenem porazu na tekmi drugega dela evropskega prvenstva proti Hrvaški (25:29) ohranila možnosti, čeprav majhne, za polfinale EP. Ker igra v sredo prva, bo najprej skušala opraviti svoje delo z zmago proti Islandiji, nato pa čakati razplet ostalih dveh tekem.

Obračun z Islandci bo ob vseh matematičnih prepletih za zadnji krog torej štel veliko, selektorja Uroša Zormana pa ob tem motijo predvsem tisti, ki sestavljajo spored enega največjih rokometnih tekmovanj na svetu.

"Mogoče bi potrebovali kakšen dan, dva več počitka. V manj kot 24 urah bomo odigrali še eno tekmo. Da boš v 24 urah odigral dve tekmi v boju za polfinale, tega ne vidiš v nobenem drugem športu," je po porazu s svetovnimi podprvaki dejal Uroš Zorman.

"To je res en velik minus našega športa. Če pa pogledaš malo naprej, v torek in sredo igraš za polfinale, v četrtek potuješ, v petek pa že polfinale. Nekaj tu ni v redu. Mislim, da bi vsaki ekipi na EP odgovarjal kakšen dan več počitka," je bil kritičen slovenski selektor.

"Vse je še odprto, ampak gledati moramo nase"

Islandija predstavlja visoko oviro za slovensko ekipo, nenazadnje je slavila tudi na pripravljalni tekmi v Franciji nekaj dni pred odhodom na EP. Vseeno pa so se tudi Islandci po remiju proti Švici precej razočarani sprehajali po mešani coni Malmö Arene, a bodo vseeno imeli po razpletu večerne tekme vse v svojih rokah. Slovenija pač ne.

"Mi moramo oddelati svoje. Minimalno kar je, si lahko zagotovimo neposredni nastop na svetovnem prvenstvu s tekmo za peto mesto. Ne bom niti govoril, kaj bi taka uvrstitev za nas pomenila," je dodal Zorman.

"Vse je še odprto, ampak gledati moramo nase, se spočiti, regenerirati, potem pa bomo delali kalkulacije. Izjemno težko bo, a tudi Islandci so potrti in jim ne bo lahko. Upam, da bomo to iztisnili in da bo z nami tudi Andraž (Makuc, op. STA) ter da bomo odigrali še eno pošteno tekmo," je zaključil slovenski selektor, ki je znova izrazil ponos nad skupino rokometašev na EP.

"Iz sebe moramo potegniti maksimum oziroma kolikor je še ostalo energije." Foto: Aleš Fevžer

"Ne smemo obupati, za to ni niti razloga"

Ponosen je bil na svoje soigralce tudi kapetan Blaž Janc: "Moramo dati glave gor. Ne smemo obupati, za to ni niti razloga. Sem smo prišli kot 'avtsajderji', po dobrih igrah pa smo bili v igri za polfinale, zato ni razloga, da ne bi odigrali tekme resno, kot znamo."

Že tretje mesto v skupini II in uvrstitev med najboljših šest na EP, kaj šele morebitni polfinale, bi za člana Barcelone predstavljalo izjemen dosežek. "Prepričan sem, da bomo šli v to tekmo maksimalno resno," je nadaljeval Janc.

"Turnir je že zelo dolg, to bo že sedma tekma in manj kot 24 ur časa je do naslednje. Tukaj bom dal tri pikice," ni želel biti preveč kritičen slovenski kapetan.

"Iz sebe moramo potegniti maksimum oziroma kolikor je še ostalo energije," je še na kratko pred zadnjo tekmo drugega dela in morebiti še ne zadnje na EP, zaključil kapetan.