Pozor, Slovenija: policija išče lastnika bankovca za 500 evrov

Policisti pozivajo moškega, ki je želel 15. decembra na pošti v Sežani zamenjati bankovec za 500 evrov za manjše vrednosti, naj se zglasi na sežanski policijski postaji. Ko je zaposlena, ki ji je aparatura pokazala, da je bankovec ponaredek, poklicala policijo, je namreč moški pošto zapustil. A se je izkazalo, da je bankovec vendarle pristen.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je zaposlena na pošti bankovec preverila z aparaturo, ki je pokazala, da bankovec ni pristen oz. da gre za ponaredek. Od moškega je zahtevala osebno listino oz. mu je naročila, naj počaka policiste, a je ta odšel s pošte.

Bankovec je pristen, a poškodovan

Policisti so bankovec na pošti zasegli in poslali v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so ugotovili, da je pristen in ne gre za ponaredek, ampak je le poškodovan do te mere, da ni primeren za uporabo.

Neznanega moškega, ki je bankovec prinesel na pošto, zdaj policisti prosijo, naj se osebno oglasi na Policijski postaji Sežana, kjer ga bo lahko prevzel.