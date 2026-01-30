Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
30. 1. 2026,
9.03

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Nemčija Islandija Hrvaška Danska evropsko rokometno prvenstvo

Petek, 30. 1. 2026, 9.03

59 minut

EP v rokometu, 15. dan

Na EP danes vroči boji za 5. mesto in finalno vstopnico

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
EP Danska-Nemčija | Aktualni svetovni prvaki Danci se bodo za vstopnico v finale pomerili z Islandci (20.30). | Foto Guliverimage

Aktualni svetovni prvaki Danci se bodo za vstopnico v finale pomerili z Islandci (20.30).

Foto: Guliverimage

V Herningu na Danskem se po dnevu premora nadaljuje evropsko prvenstvo v rokometu. V igri za prvaka stare celine ostajajo Nemci in Hrvati, ki jih polfinalna tekma čaka ob 17.45, ter Danci, aktualni svetovni prvaki, in Islandci, ki se bodo za finalno vstopnico 'udarili' ob 20.30. Dogajanje na prvenstvu je z burnimi komentarji začinil hrvaški selektor Dagur Sigurdsson.

Po prostem dnevu se danes nadaljuje evropsko prvenstvo v rokometu. V Herningu na Danskem se bosta ob 15. uri za peto mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo, pomerili Portugalska in Švedska. Ob 17.45 sledi polfinalni obračun Nemčije in Hrvaške, ob 20.30 pa še dvoboj Danske, ki bo letela na krilih domačih navijačev, in Islandije za drugo finalno vstopnico.

Slovenci so prvenstvo končali na 8. mestu. Komentar nekdanjega slovenskega reprezentanta Uroša Šerbca, si lahko preberete an spodnji povezavi.

EP v rokometu 2026

Petek, 30. januar:

Preberite še:

hrvaška rokometna reprezentanca
Sportal Slovenija se poslavlja od prvenstva, Hrvati po preobratu v polfinale
Slovenija : Islandija, EP v rokometu 2026, Blaž Janc
Sportal Blaž Janc po izpadu Slovenije: Nas nihče nič ne vpraša, to ni normalno
EP v rokometu: Slovenija - Madžarska, Uroš Zorman
Sportal "Slovenija je z njim res veliko pridobila"
Nemčija Islandija Hrvaška Danska evropsko rokometno prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.