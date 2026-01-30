Na EP danes vroči boji za 5. mesto in finalno vstopnico

V Herningu na Danskem se po dnevu premora nadaljuje evropsko prvenstvo v rokometu. V igri za prvaka stare celine ostajajo Nemci in Hrvati, ki jih polfinalna tekma čaka ob 17.45, ter Danci, aktualni svetovni prvaki, in Islandci, ki se bodo za finalno vstopnico 'udarili' ob 20.30. Dogajanje na prvenstvu je z burnimi komentarji začinil hrvaški selektor Dagur Sigurdsson.

Po prostem dnevu se danes nadaljuje evropsko prvenstvo v rokometu. V Herningu na Danskem se bosta ob 15. uri za peto mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo, pomerili Portugalska in Švedska. Ob 17.45 sledi polfinalni obračun Nemčije in Hrvaške, ob 20.30 pa še dvoboj Danske, ki bo letela na krilih domačih navijačev, in Islandije za drugo finalno vstopnico.

Slovenci so prvenstvo končali na 8. mestu. Komentar nekdanjega slovenskega reprezentanta Uroša Šerbca, si lahko preberete an spodnji povezavi.

EP v rokometu 2026

Petek, 30. januar:

