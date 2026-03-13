Višje neto plače? Ne s to vlado.

Mandat vlade Roberta Goloba si bomo zapomnili po višanju davkov ter obremenitev prebivalstva in gospodarstva. V skupni listi NSi, SLS in FOKUS Marka Lotriča so zato pripravili sveženj ukrepov za višje neto plače in manj obremenjeno gospodarstvo – najprej višjo davčno olajšavo za vse. Tisti, ki delajo, morajo od svojega dela imeti več.

"Manj obdavčeno delo pomeni višje neto plače, večjo kupno moč gospodinjstev in močnejša podjetja," trdi Jernej Vrtovec, predsednik Nove Slovenije, ki na tokratnih volitvah nastopa skupaj s SLS in FOKUS, ankete pa jih uvrščajo celo na tretje mesto. A vlada Roberta Goloba je v tem mandatu ravnala ravno obratno: razveljavila je pozitivne spremembe davčne reforme pretekle vlade, s čimer je znižala povprečno neto plačo za približno sto evrov na mesec. Poenostavljeno, ljudje, ki delajo, imajo denarja manj.

Nujni ukrepi za višje plače vseh

V skupni listi NSI, SLS in FOKUS zato predlagajo urgentno spremembo dohodninske lestvice: povišanje splošne dohodninske olajšave s sedanjih 5.552 evrov na 8.000 evrov, do leta 2029 pa na 10.500 evrov, s čimer bi zaposleni s povprečno plačo mesečno dobili nekaj manj kot 300 evrov oziroma skoraj 2.000 evrov.

Foto: NSi

Kaj to pomeni za vaše plače?



Trenutna povprečna neto plača: 1.769 evrov



Neto plača po predlagani spremembi liste NSi, SLS, FOKUS: 1.992 evrov

Zakaj je to pomembno? Vlada vam od bruto plače vzame več, kot zaposlenim jemljejo države okoli nas. Zato smo revnejši. Pri bruto plači 2.500 evrov namreč slovenski delavec dobi slabih 1.600 evrov evrov neto, zaposleni na Hrvaškem 1.720 evrov neto, v Avstriji 1.879 evrov neto in v Italiji 1.952 evrov neto. Pri enaki bruto plači torej delavec v Italiji dobi 350 evrov mesečno več!

Vse bolj obremenjeni so tudi podjetniki in obrtniki

Vrsto obremenitev so doživeli tudi samostojni podjetniki. Prispevek za dolgotrajno oskrbo v vrednosti enega odstotka bruto plače oz. pokojnine plačujejo vsi delodajalci, delojemalci in celo upokojenci, samostojni podjetniki in kmetje pa plačujejo celo dva odstotka. Sistem dolgotrajne oskrbe pa še niti ne deluje, denar se zbira "na zalogo", storitev pa tisti, ki jih potrebujejo, niso deležni.

Tudi na področju normiranih espejev je vlada rokohitrsko spreminjala zakonodajo ter za normirance vzpostavljala vse težje pogoje za poslovanje in jih davčno vse bolj stiskala.

Že po enem letu je svoj zakon spet spreminjala, a je povzročila samo dodatno zmedo. V Sloveniji je približno 120 tisoč samostojnih podjetnikov, ki predstavljajo skoraj polovico vseh poslovnih subjektov v državi, zato je vpliv na gospodarstvo zaradi takšnega odnosa vlade zelo velik.

Rešitve skupne liste NSi, SLS in FOKUS Marka Lotriča za višje plače in manj obremenjeno gospodarstvo



- povišanje splošne davčne olajšave z zdajšnjih 5.552 na 8.000 evrov, do leta 2029 pa na 10.500 evrov,



- ponovna vzpostavitev razumnih prihodkovnih pragov in dvig meje povprečnih prihodkov pri polnih normirancih s sedanjih 120 tisoč evrov na 150 tisoč evrov,



- enostaven in pregleden davčni pavšal za podjetnike,



- odprava omejitev za začasno delo upokojencev – upokojenec ob plači prejema polno pokojnino,



- znižanje prispevka podjetnikov za dolgotrajno oskrbo z dveh na en odstotek,



- kritje bolniškega nadomestila s strani ZZZS že od 7. dne odsotnosti za kmete in samostojne podjetnike ter od 20. dne za preostale zaposlene.

Glas za skupno listo NSi, SLS in FOKUS Marka Lotriča je tako glas za stabilnost, razvoj in prihodnost brez eksperimentiranja. Je glas za nižje davke in manj obremenjeno gospodarstvo. Je glas za to, da delo spet postane vrednota! In je glas za spoštovanje tistih, ki delajo in se trudijo za skupno blaginjo.

Naročnik oglasne vsebine je Nova Slovenija.