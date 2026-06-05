Kitajski proizvajalec električnih vozil Xpeng širi sodelovanje s podjetjem Magna Steyr. Poleg modelov G6, G9 in P7+ bodo v tovarni v Gradcu izdelovali tudi četrti model, je potrdil izvršni direktor podjetja He Xiaopeng. Kateri avtomobil bo to, za zdaj še ni znano.

Xpeng je proizvodnjo modelov G6 in G9 pri Magni zagnal septembra lani, letos pa se jima je pridružila še električna limuzina P7+. Vozila iz Gradca so namenjena evropskemu trgu, lokalna proizvodnja znotraj Evropske unije pa postaja za kitajske proizvajalce vse pomembnejša zaradi evropskih carin na uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske.

Podpredsednik podjetja Brian Gu je ob nedavnem obisku Magne poudaril, da je lokalna proizvodnja pomemben del dolgoročne strategije znamke v Evropi. Kmalu zatem je širitev sodelovanja na omrežju Linkedin potrdil tudi izvršni direktor in ustanovitelj He Xiaopeng:

“Veseli me, da naše močno partnerstvo z Magno še naprej raste. Od modelov G6 in G9 do nedavno zagnanega P7+ ter kmalu še našega četrtega modela, ki ga bomo proizvajali v Gradcu, ostajamo zavezani lokalizaciji proizvodnje v Evropi.”

Kateri bo četrti Xpengov avtomobil iz Gradca?

Največ ugibanj je povezanih z novim električnim enoprostorcem X9, ki je že naprodaj na nekaterih evropskih trgih. Sedemsedežni model temelji na 800-voltni arhitekturi in je zasnovan predvsem z vidika udobja potnikov.

Druga možnost je prihod modelov iz serije Mona, ki jo je Xpeng razvil skupaj s kitajsko platformo za prevoze Didi. Limuzina nona M03 je na Kitajskem že uveljavljena, a v Evropo še ni prišla. Pri Xpengu so že napovedali, da bodo serijo Mona pripeljali tudi v Evropo.

Med kandidati za proizvodnjo v Gradcu je zato tudi novi mona L03, kompaktni kupejevski križanec, ki povzema oblikovalski slog modela M03. Evropski direktor znamke Elvis Cheng je maja napovedal, da bo Xpeng serijo Mona evropski javnosti predstavil julija na dogodku v Münchnu.

Cheng je ob tem razkril še, da Xpeng preučuje dodatne možnosti za širitev evropske proizvodnje in sodelovanje z novimi partnerji, med katerimi se omenja tudi Volkswagen, ki je eden od delničarjev kitajskega proizvajalca.