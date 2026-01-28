Blaž Janc po izpadu Slovenije: Nas nihče nič ne vpraša, to ni normalno

Slovenija je proti Islandiji na zadnji tekmi drugega dela evropskega prvenstva v rokometu utrpela visok poraz (31:39). S tem je ostala brez polfinala, pa tudi brez neposredne uvrstitve na prihajajoče svetovno prvenstvo. Kaj so po zadnjem nastopu v Malmöju povedali v slovenskem taboru?

Ko je Miljan Vujović tekmo odprl z dvema obrambama in v naslednjih minutah dodal še nekaj odličnih posredovanj, se je zdelo, da se Slovenija manj kot 20 ur po bolečem porazu proti Hrvaški lahko nadeja uspeha proti neugodni Islandiji. Zmaga bi prinesla vozovnico za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija, hkrati pa vsaj do večera podaljšala sanje o polfinalu evropskega prvenstva.

Toda tekma se je odvila v drugo smer. Vujović je sicer še naprej branil sijajno, a je bil to v prvem polčasu tudi edini razlog, da je Slovenija še držala stik z Islandci. Številne napake v napadu so pripeljale do hitrih protinapadov nasprotnika, tam pa se Islandija znajde najbolje. Ko so severnjaki na začetku drugega polčasa začutili priložnost, da pobegnejo z zajetnejšo prednostjo, so jo hitro zgrabili. In niso več izpustili.

Dve leti zapored izgubiti proti Hrvaški

"Mislim, da smo se izpraznili v Oslu. Odločala je ena tekma in z včerajšnjo zmago bi lahko šli tudi v polfinale. Vsi vemo, kako je igrati takšno tekmo. Dve leti zapored smo izgubili proti Hrvaški, več pa ne bi o tem," je prve vtise po tekmi strnil Domen Novak, z devetimi goli (osem sedemmetrovk) prvi strelec obračuna.

Domen Novak je bil z devetimi zadetki prvi strelec tekme z Islandijo. Foto: RZS

Težko se je bilo znebiti občutka, da so slovenskim rokometašem zgodaj v drugem polčasu dejansko pošle moči. Nov nenehen lov na dober rezultat je izčrpal še zadnje zaloge energije. Sledilo je neizbežno, Islandija je pobegnila in na koncu zasluženo slavila.

Uroš Zorman je priznal, da je bilo v igri Slovenije tokrat preveč napak. Foto: Guliverimage

"Mislim, da smo v prvi polčas vstopili z nekaj nervoze. Imeli smo deset tehničnih napak, oni nobene, a so na koncu vodili le za dva gola. Mislim, da to pove veliko. Premagali smo sami sebe. V drugem smo začeli znova, a so vsakič, ko smo se nekoliko približali, znova sledile te napake. To ne gre v nedogled. Ko loviš, te to še hitreje izčrpa. Padeš in potem se ne sestaviš več," je viden padec v drugem polčasu za RTV komentiral Uroš Zorman.

To ni normalno, to ni mogoče

Selektor Slovenije je še enkrat opozoril, da je Slovenija ključni tekmi za preboj v polfinale odigrala v manj kot 24 urah. "Fantje so si želeli, dali so vse od sebe. Za cel turnir si zaslužijo pohvale, škoda pa je za ta dva dneva. V manj kot 24 urah odigrati dve tekmi, ki odločata o polfinalu, ob teh izkušnjah, ki jih imamo, ni lahko. Vseeno smo ostali na nogah in drago prodali svojo kožo," pravi Zorman.

S šefom strokovnega štaba se je strinjal tudi kapetan slovenske izbrane vrste Blaž Janc. Na žalost se ni končalo tako, kot bi si želeli. A verjamem, da so vsi prepoznali našo borbenost. Pred začetkom prvenstva od nas nihče ni pričakoval veliko. Z borbenostjo, s podporo, ki smo jo čutili iz Slovenije in s tribun tukaj, smo dokazali, da zmoremo. Kot kapetan lahko rečem, da smo dali maksimum in da sem ponosen na ekipo," je dejal 29-letni rokometaš Barcelone.

Blaž Janc je razkril, kaj mu že dlje časa leži na duši. Foto: RZS

Kapetan je nato razkril, kaj mu že dlje časa leži na duši. "Iskreno imam že kar nekaj dni to v glavi in morda je čas, da tudi igralci kaj povemo glede tega. Enostavno ni normalno, da igraš tekmo, ki lahko odloča o polfinalu evropskega prvenstva, časa za pripravo pa imaš manj kot 24 ur. Nepredstavljivo, to ni mogoče. Treba se je vprašati, kdo odloča o teh stvareh. Na koncu smo mi tisti, ki moramo to izpeljati, pa se nas glede tega ne vpraša nič. Zato kapo dol ekipi, vsi so dali svoj maksimum, zato sem ponosen," je zaključil Janc.