Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je med obiskom srbskega naselja Bajina Bašta odzval na izjavo hrvaškega predsednika Zorana Milanovića. Na Milanovićevo sporočilo, da naj "pazi, kaj govori", je Vučić odgovoril, da naj Hrvaška pazi, kaj počne, poroča srbski portal Danas.rs.

"Moje ime je Aleksandar Vučić in sem ponosen predsednik Srbije. Hrvaški predsednik ali kdorkoli drug mi ne bo narekoval, kaj bom govoril. Čeprav so mi govorili vse mogoče grde stvari, z njimi želimo in bomo imeli mir ter veliko boljše odnose," je dejal.

Milanović: Je precej zanimiv človek

Vučić je izjavil, da je za Srbijo izbral pot miru in stabilnosti ter da bodo ljudje, in nihče drug, odločili, kdo bo vodil državo. "Prosim vas, da vsem na vsakem koraku ponudite roko, da pokažete, da si želimo enotne Srbije. Ohranjamo mir in stabilnost, krepimo naše zmogljivosti, gradimo Srbijo in dosegamo gospodarski napredek," je dodal.

Izjava srbskega predsednika sledi izjavi hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, ki je dejal, naj Vučić pazi, kaj govori. "Enkrat sem ga že opozoril, da med Hrvaško, Albanijo in Kosovom ni nobenega memoranduma o vojaškem sodelovanju, ki ga bi podpisal minister, da to ni vojaško zavezništvo. Pred dvema dnevoma je govoril o načrtu Hrvaške, Kosova in Albanije, da napadejo Srbijo. Je precej zanimiv človek," je izpostavil hrvaški predsednik.

In dodal: "Kako lahko napademo? S čim? Saj nimamo vojske. Lahko mi verjamete na besedo, navsezadnje o tem odločam jaz. Tega ni lepo slišati, poleg tega pa je tudi neumno."