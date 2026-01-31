Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
31. 1. 2026,
15.44

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kvalifikacije za svetovno prvenstvo slovenska rokometna reprezentanca

Sobota, 31. 1. 2026, 15.44

12 minut

Kvalifikacije za SP

Slovenski rokometaši za SP z zmagovalcem tekme Finska - Črna gora

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska rokometna reprezentanca Ferski otoki | Slovenski rokometaši se bodo v boju za svetovno prvenstvo pomerili z boljšim iz para Finske in Črne gore. | Foto RZS

Slovenski rokometaši se bodo v boju za svetovno prvenstvo pomerili z boljšim iz para Finske in Črne gore.

Foto: RZS

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v kvalifikacijah pomerila bodisi s Finsko bodisi Črno goro, je določil današnji žreb v Herningu. Varovanci selektorja Uroša Zormana bodo prvo tekmo kvalifikacij odigrali v gosteh 13. ali 14. maja, povratni dvoboj bo doma tri dni kasneje.

Zorman si je v sredo po koncu slovenskih nastopov na EP, tega je izbrana vrsta končala na osmem mestu, za današnji žreb zaželel predvsem nekaj sreče in povratno tekmo na domačih tleh.

Želja se mu je uresničila, veliko presenečenje pa bi bilo, če se ne bi še enkrat s svojimi varovanci srečal prav s starimi znanci Črnogorci.

Slovenija je na EP v prvem krogu prvega dela v Oslu z 41:40 premagala Črno goro in takrat skupaj z njo postavila rekord po doseženih golih na tekmi velikih tekmovanj (EP, SP, OI). Kasneje je ta rekord padel na tekmi med Francijo in Portugalsko.

Prva tekma prvega dela kvalifikacij med Finsko in Črno goro bo na sporedu bodisi 18. bodisi 19. marca, povratni dvoboj bo tri dni kasneje.

Slovenska izbrana vrsta bo marca v reprezentančnem oknu skušala izkoristiti čas za uigravanje ekipe. Na EP, ki se bo končalo v nedeljo, je Slovenija zabeležila štiri zmage (Črna gora, Švica, Ferski otoki, Madžarska) in tri poraze (Švedska, Hrvaška, Islandija), kar je zadoščalo za osmo mesto.

V nedeljskem finalu se bosta v danskem Herningu pomerili domača reprezentanca in Nemčija, za tretje mesto pa Islandija in Hrvaška. Peto mesto je zasedla Portugalska po zmagi proti Švedski v petek v Herningu. Pred Slovenijo je končala še Francija.

Pari drugega dela kvalifikacij za SP v rokometu:

Severna Makedonija - Ukrajina/Slovaška
Bosna in Hercegovina/Kosovo - Ferski otoki
Češka - Francija
Švica - Italija
Finska/Črna gora - Slovenija
Srbija/Litva - Madžarska
Španija - Gruzija/Izrael
Grčija/Belgija - Nizozemska
Norveška - Turčija/Romunija
Avstrija - Poljska/Latvija

 Preberite še:

Hrvaška : Nemčija, EP v rokometu 2026
Sportal Izločili Slovenijo, nato izpadli – Hrvati in Islandci brez finala
Dagur Sigurdsson
Sportal Buren odziv hrvaškega selektorja sprožil velike spremembe, a prepozno #video
slovenska rokometna reprezentanca : Švedska, EP, Blaž Janc
Sportal Štirje Slovenci kandidati za idealno postavo EP
kvalifikacije za svetovno prvenstvo slovenska rokometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.