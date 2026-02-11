Poslanci so danes s 47 glasovi za in nobenim proti potrdili zakon o izvajanju nekaterih državnih nalog na Pošti Slovenije. Kot je v imenu predlagateljev pojasnil Dušan Stojanovič iz Svobode, zakon temelji na ideji, da državo in njene storitve približajo ljudem. Zakon se bo začel uporabljati leta 2028.

"Zakon omogoča, da se del preprostejših upravnih opravil izvede na poštnih okencih," je v torek pojasnil poslanec Svobode Stojanovič. Pošta ima namreč po njegovih besedah skoraj petkrat več poslovalnic kot upravne enote ter je zato ljudem bližja in bolj dosegljiva.

Med cilji zakona je naštel razbremenitev upravnih enot pri rutinskih opravilih, s čimer se bodo lahko tamkajšnji zaposleni posvetili zahtevnejšim zadevam, pri katerih nastajajo zaostanki.

Kaj boste lahko od leta 2028 dalje uredili na pošti in ne na upravni enoti?

Pošta bo lahko na primer izvajala prijavo na teoretični in praktični del vozniškega izpita, lahko bo izpeljala postopke glede parkirne karte za invalide in omogočila tudi osebno dopolnilno delo (vrednotnico za osebno dopolnilno delo).

Za izvedbo nalog na Pošti bo po Stojanovičevih ocenah letno potrebnih okoli 1,2 milijona evrov za dodatne stroške dela, poleg tega pa še okoli 200 tisoč evrov za prilagoditve informacijskih sistemov.