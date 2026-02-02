Na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu so sprejeli hrvaške rokometaše, ki so na evropskem prvenstvu osvojili bronasto kolajno. Sprejem je sicer zasenčil spor med vlado in mestno občino. Na njem je namreč nastopil tudi kontroverzni pevec Mark Perković Thompson, ki so mu v Zagrebu zaradi poveličevanja ustaštva prepovedali nastopanje.

Foto: Reuters Potem ko so hrvaški rokometaši konec prejšnjega tedna na evropskem prvenstvu osvojili bronasto odličje, se je zapletlo pri organizaciji njihovega sprejema. Člani reprezentance so namreč izrazili željo, da na sprejemu nastopi Thompson, ki pa mu zagrebški mestni svet ne dovoljuje nastopov zaradi očitkov o poveličevanja ustaštva na njegovih koncertih.

Hrvaška rokometna zveza je zato sprva odpovedala načrtovani sprejem, nato pa je vlada na dopisni seji sprejela sklep, da skupaj z rokometno zvezo organizira sprejem na Trgu bana Josipa Jelačića. Želje rokometašev, ki so se zbranim zahvalili za udeležitev sprejema, so se nato tudi uresničile, saj je na sprejemu med drugim nastopil tudi Thompson, poroča hrvaški portal N1.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je pred tem v odzivu na odločitev vlade izpostavil, da premier Andrej Plenković ne spoštuje demokratično izvoljene oblasti v Zagrebu in da gre za "državni udar na mesto Zagreb". Kot je pojasnil, vlada, čeprav ji predpisi to nalagajo, mesta ni zaprosila za izdajo dovoljenja za uporabo javnega prostora.

Foto: Reuters

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je medtem sklep vlade za organizacijo sprejema označil za "neustavnega, nezakonitega in piratski akt, za sprejem katerega ni prav nikakršne pravne podlage". Dejal je še, da s svojim ravnanjem vlada ugrablja državo in razdvaja hrvaški narod.

Plenković je reprezentanco in delegacijo rokometne zveze danes že sprejel v Banskih dvorih. "Najbolj pomembno je, da boste z ljudmi, ki cenijo vse, kar počnete, in zaradi tega sem vesel, da bo tudi danes, tako kot lani, mogoče organizirati ta lep sprejem," je dejal športnikom. Hrvaški premier je prav tako zavrnil obtožbe o domnevnem nezakonitem ravnanju vlade. Poudaril je, da medalje ni osvojila ekipa mesta Zagreb, temveč hrvaška rokometna reprezentanca. Županu prestolnice pa je predlagal, naj spije čaj in se malo umiri.