Boleč udarec za Maribor, zaradi kroničnih težav že končal sezono

Pripravljalna tekma v Turčiji z Debrecenom Feđe Dudića ni skrbela le zaradi končnega rezultata. Madžari so slavili s 3:2, nejevoljo v taboru vijoličastih pa sta povzročili predvsem poškodbi Omarja Rekika in Lana Vidmarja. Če se prvi postopoma vrača v tekmovalni pogon in je minuli vikend kot rezervist v zaključku tekme s Koprom že dobil nekaj minut igre, je za Vidmarja vrnitev na zelenice zelo oddaljena realnost.

Branilec, ki je pod Kalvarijo prispel iz drugoligaške Bistrice, se je v preteklosti že ukvarjal s kroničnimi težavami v ramenskem sklepu, na omenjeni tekmi je bil ta znova izvor njegovih bolečin. Čeprav sprva ni kazalo na hujšo poškodbo, se je kasneje izkazalo, da bo potrebna operacija. In da je pred 24-letnikom dolgotrajno okrevanje.

Kot so sporočili iz Ljudskega vrta, je Lan Vidmar že zaključil z nastopi v letošnji sezoni. Rehabilitacija bo predvidoma trajala štiri mesece, nato pa naj bi se branilec pridružil pripravam na novo sezono.