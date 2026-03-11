Po bolečem izpadu Olimpije še večja senzacija v pokalu? Slovenija takšne ni videla že 22 let.

V polfinale pokalnega tekmovanja sta se že uvrstila Brinje Grosuplje in Radomlje, ta teden pa bosta znana še preostala polfinalista. Lahko Slovenija po izpadu Olimpije proti drugoligašu Brinju dočaka še večjo senzacijo? Danes bo Fužinar v Prevaljah gostil Aluminij. Če bi Korošcem uspelo, bi postali šele drugi tretjeligaški klub, ki bi se prebil v polfinale pokala. To je za zdaj uspelo le Jesenicam leta 2004. V zadnjem četrtfinalu se bosta v Stožicah v četrtek spopadla Bravo in Nafta.

Sreda, 11. marec:

Pokal prinaša izjemno atraktivno bližnjico do lovorike ter tudi velik privilegij, kar zadeva igranje v Evropi. Pokalni zmagovalec je namreč upravičen do enega popravnega izpita, saj začenja evropsko pot v kvalifikacijah za ligo Europa in se v primeru neuspeha preseli v kvalifikacije za konferenčno ligo. Zato četrtfinalistom zagotovo ne primanjkuje motivacije, da bi letos postali pokalni zmagovalci.

Trener Aluminija: Ne bomo podcenjevali tekmeca

Aluminij je v tej sezoni že navdušil na številnih gostovanjih. Med drugim je v Ljudskem vrtu spravil v slabo voljo tudi Maribor. Bo danes upravičil vlogo favorita na Koroškem? Foto: Jure Banfi Prvič po letu 2004, skupno pa šele drugič v obdobju državne samostojnosti, bi se lahko pripetilo, da bi se v polfinale pokalnega tekmovanja uvrstil klub, ki nastopa šele v tretji ligi. Ta priložnost se danes nasmiha Fužinarju. Korošci bodo v četrtfinalu pričakali Aluminij, dvoboj pa ne bo odigran v Ravnah, ampak v Športnem parku Ugasle peči v Prevaljah. Nogometaše Fužinarja vodi Ramiz Smajlović. Nastopajo v 3. slovenski nogometni ligi vzhod, na prvenstveni razpredelnici pa zasedajo deseto mesto. V uvodnem krogu spomladanskega dela so bili prosti. Ko so v osmini finala pokala s 5:0 nadigrali ligaškega tekmeca iz Rač, je tri zadetke dosegel nekdanji up Olimpije Matevž Turkuš, ki bi lahko danes predstavljal največjo nevarnost za Štajerce.

Kidričani imajo v tej sezoni v pokalu velike načrte. V tem tekmovanju so že trikrat zaigrali v finalu in vselej ostali brez lovorike, tokrat pa se jim v primeru napredovanja med najboljše štiri odpira lažja pot do pokalnega naslova, saj so že izpadli štirje najboljši klubi 1. SNL – Celje, Koper, Maribor in Olimpija. "Priprava na srečanje poteka še bolj intenzivno kot na ostale tekme, saj imamo zares lepo priložnost, da se uvrstimo v polfinale pokalnega tekmovanja. To ne pomeni, da bomo podcenjevali nasprotnika, ki tekmuje v nižjem rangu tekmovanja, ampak ravno obratno. Naša priprava, motivacija in izvedba morajo biti na zelo visoki ravni, saj gre za kvalitetno ekipo. V kolikor ne bomo stoodstotni, se lahko karte hitro premešajo. Tega pa si jasno ne želimo," napoveduje trener Aluminija Jura Arsić, ki je v nedeljo ostal v 1. SNL brez točk proti Kopru (2:4).

Bravo je v 1. SNL nanizal tri zmage. V četrtek se bo spopadel z vodilnim drugoligašem Nafto. Foto: Aleš Fevžer

Zadnji četrtfinalni obračun bo potekal v četrtek v Stožicah, ravno na stadionu, kjer so lani Celjani v finalu pomendrali Koper. Bravo je po izpadih največjih favoritov v pokalnem tekmovanju čez noč prerasel v celo prvega favorita za osvojitev lovorike, ki bi jim veliko pomenila v letu, ko praznujejo okroglo 20-letnico ustanovitve kluba. V 1. SNL so se vrnili v dobro formo, nanizali tri zmage, a bodo imeli po drugi strani tudi opravka z najboljšim drugoligaškim klubom. Nafta je še edina neporažena ekipa v 2. SNL, po Muri pa želi pokvariti načrte še enemu članu slovenske klubske elite.

Brinje presenetilo Olimpijo, tekmo zaznamoval zaplet

Po izpadu branilca pokalnega naslova Celja, rekorderja tekmovanja Maribora in v tej sezoni kakovostnega Kopra je Olimpija postala največji favoriti za osvojitev pokala. A so se tudi oni že poslovili od tekmovanja, kjer se rada dogajajo presenečenja.

Za nenadejan izpad zmajev so poskrbeli nogometaši Brinja Grosuplja, ki so v 1/16-finala izločili Maribor, zdaj pa še Olimpijo. O zmagovalcu je odločil gol Kevina Benkiča v peti minuti tekme. Ljubljančani so iskali izenačenje, a komaj 19-letnega vratarja Jake Zrneca niso uspeli premagati.

V sodnikovem dodatku se je sprožil namakalni sistem, ekipi sta za nekaj minut zapustili zelenico, po vrnitvi pa se rezultat ni več spremenil. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija ni izkoristila niti igralca več, ki ga je imela od 83. minute naprej. Domačim so pojenjale moči, ko se je v sodnikovem dodatku sprožil sistem za namakanje zelenice in za nekaj minut prekinil tekmo. Po vrnitvi na zelenico sta ekipi odigrali še nekaj minut, v napad gostov je šel tudi vratar Matevž Vidovšek, a zeleno-belim ni uspelo pospraviti žoge v gol.

Mlinarji so se namučili na Primorskem

Prvi polfinalisti pokala so Radomljani, ki pa so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom.

Radomljani so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom. Foto: Aleš Fevžer

Dvoboj se je sprva odvil po pričakovanjih, saj so mlinarji po golih Stanislava Krapuhina v 41. in 50. minuti vodili z 2:0. Toda Primorci se niso predali. Nik Fortuna v 72. in Matija Burin v 77. minuti z bele pike sta izsilila podaljšek. V tem je v 110. minuti Radomljanom novo vodstvo priigral Vanja Pelko, napredovanje pa potrdil Nikola Jojić v 119. minuti.

Radomljani se bodo v polfinalu pomerili z Grosuplječani.

Polfinalna para: Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje

Bravo Big Bang/Nafta 1903 - Fužinar Ravne/Aluminij

Pokal Pivovarna Union, četrtfinale:

Sreda, 4. marec:

Sreda, 11. marec:

Četrtek, 12. marec:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: