V poplavi nasvetov o zdravi prehrani – komu sploh še verjeti?

Danes ni težko najti nasveta o tem, kaj jesti. Težje je ugotoviti, kateri od njih dejansko drži. Družbena omrežja, spletni portali in reklame nas vsak dan bombardirajo z nasprotujočimi si informacijami, zato se potrošniki vse pogosteje znajdemo pred isto dilemo: kaj je res dobra izbira in kaj le spretno zapakiran trend?

Zmeda se pogosto začne že na policah trgovin. Slogani na embalažah obljubljajo zdravje, vitalnost in dobro počutje, a brez strokovnega znanja včasih sami težko presodimo, katerim izdelkom res lahko zaupamo.

Hrana je več kot le gorivo

Prehrana danes ni več zgolj vprašanje sitosti. Vse bolj se zavedamo, da ima ključno vlogo pri našem počutju, energiji in dolgoročnem zdravju. Prav zato si želimo jasnih usmeritev, ki temeljijo na preverjenih dejstvih, ne na trenutnih trendih.

Na to potrebo odgovarja nova oznaka Strokovnjaki priporočajo, ki kupcem v Sparu pomaga hitro prepoznati živila, ki so hranilno bogata, nič ali minimalno predelana in brez nepotrebnih aditivov. Oznaka je nastala v sklopu portala Več vem, bolje jem, na katerem 5 priznanih strokovnjakov s kupci na razumljiv način deli preverjene informacije s področja prehrane in dobrega počutja. Namen oznake je poenostaviti izbiro in vnesti več zaupanja tja, kjer ga najbolj potrebujemo – v vsakodnevno nakupovanje.

Izbor, za katerim stojijo neodvisni strokovnjaki

Da oznaka ni le še ena marketinška obljuba, dokazuje dejstvo, da so izbor živil oblikovali strokovnjaki, ki se vsakodnevno ukvarjajo s prehrano, metabolizmom in zdravim življenjskim slogom ter dobro vedo, kako ločiti marketinške trende od dejanskih koristi. V poplavi trendov in prepričanj o zdravi prehrani na portalu Več vem, bolje jem razbijajo mite in kupcem pomagajo pri boljši prehranski izbiri.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Strokovno ekipo sestavljajo nutricionistka in klinična dietetičarka Lana Trampuš, znanstvenica dr. Teja Klančič, doktorica medicine in ustvarjalka profila @med.zdravje Ema Cindro Kostelec, magister dietetike in športni nutricionist Luka Roter ter nutricionistka Mojca Cepuš.

Njihova naloga je bila jasna: v obsežni ponudbi poiskati živila, ki izpolnjujejo stroga prehranska merila in imajo smiselno mesto v uravnoteženi prehrani. Pri tem so se opirali na evropsko zakonodajo in znanstvena dognanja, ne na prehranske modne muhe.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Več kot 150 živil, ki jim lahko zaupate

Strokovnjaki so natančno preučili široko ponudbo Sparovih izdelkov in izbrali več kot 150 živil, ki imajo najustreznejše količine vitaminov, mineralov in makrohranil glede na kriterije evropske zakonodaje. Za oznako Strokovnjaki priporočajo tako stojita preverjena kakovost in skrbna strokovna odločitev.

Med izbranimi živili strokovnjaki posebej poudarjajo fermentirane izdelke, kot so kisla repa, kislo zelje in naravni kefir. “Fermentirana hrana je pravi mali laboratorij življenja, poln probiotikov in postbiotikov, ki skupaj delujejo kot ekipa za obnovo črevesnega ravnovesja. Ta naravni paket biotikov krepi črevesno zdravje in vašemu prebavnemu sistemu daje več stabilnosti ter odpornosti,” je povedala znanstvenica in strokovnjakinja na področju prehrane, metabolizma in genetike dr. Teja Klančič.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Izdelki z oznako Strokovnjaki priporočajo so jasno označeni in na voljo v vseh trgovinah SPAR, celoten seznam pa je dostopen tudi na spletni strani Več vem, bolje jem. Tako lahko kupci preverjene prehranske smernice dobesedno vzamete s seboj v trgovino.

V času, ko je informacij preveč in zaupanja premalo, je takšna oznaka korak k večji preglednosti – in predvsem k bolj premišljenim vsakodnevnim odločitvam.

Za zaključek še nekaj primerov označenih izdelkov – nekateri vas bodo presenetili Ekipa strokovnjakov je izdelke, ki si zaslužijo njihovo priporočilo, našla v številnih kategorijah živil. Med njimi so, na primer, S-budget jajca proste reje, ker so vir fosforja (vrednost na 100 g: 191 mg (27 % PDV)) ter zaradi visoke vsebnosti riboflavina (vrednost na 100 g: 0,478 mg (34 % PDV)) in biotina (vrednost na 100 g: 25 µg (50 % PDV)). Tu so tudi Natur Pur bio paradižnikovi koščki, ker so vir kroma (vrednost na 100 g: 11,5 µg (29 % PDV)) in vitamina C (vrednost na 100 g: 13,9 mg (17 % PDV)). Na seznam izdelkov, ki predstavljajo boljšo prehransko izbiro, so uvrstili tudi Natur Pur bio rdeči fižol, saj vsebuje veliko beljakovin in prehranske vlaknine. Pa tudi posladkate se lahko kakovostno, recimo z ananasovim kompotom ali Natur Pur bio kroglicami iz datljev … Spoznajte še več izdelkov, ki jih priporočajo, in odkrijte njihove dobre lastnosti na Sparovih spletnih straneh.

Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija d. o. o.