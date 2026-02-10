Novi VW Multivan Limited 2026 z izjemno ponudbo pri Porsche Inter Auto

Serija Limited združuje prostornost, napreden štirikolesni pogon in priključnohibridno tehnologijo po ceni, ki na novo postavlja merila v razredu – taka priložnost se pri Porsche Inter Auto zgodi redko. Preverili smo, zakaj je to vozilo idealna izbira za družine in kaj vse vključuje paket Limited za le 43.456 evrov z VW BON.*

Volkswagen Multivan – izjemna ponudba le do 31. 3. 2026

Novega Multivana družine preprosto obožujejo, saj se zdi, kot da je bil ustvarjen prav z mislijo nanje. Multivan namreč ni le prevozno sredstvo, temveč prostor, kjer se začnejo najlepši spomini. Z dolžino 4,97 metra, širino 1,94 metra in višino 1,91 metra Multivan ponuja veliko prostora. V osnovni opremi je na voljo kot petsedežnik, za doplačilo 957,71 evra pa ga lahko oblikujete v sedemsedežno različico. Prav zato je priložnost za novi Multivan Limited 2026 pri največjem slovenskem trgovcu Porsche Inter Auto zares odlična.

Največja prednost Multivana Limited je priključnohibridni pogon eHybrid s sistemsko močjo 180 kilovatov (245 KM), ki omogoča brezemisijsko električno vožnjo do 90 kilometrov (WLTP). Posebnost tega modela je povezava hibridnega sistema s štirikolesnim pogonom 4Motion, kar je redkost v tem segmentu. Rezultat je zanesljiv oprijem na mokrih, zasneženih ali makadamskih cestah. Avtomatski menjalnik DSG pa poskrbi za povsem udobno in sproščeno vožnjo.

Multivan Limited eHybrid 4Motion 2026 – odlična priložnost

V tej posebni ponudbi vam je na voljo novi Volkswagen Multivan Limited eHybrid 4Motion 2026 s 180 kilovati sistemske moči, naprednim štirikolesnim pogonom ter možnostjo izključno električne vožnje za tiho in varčno mobilnost. Multivan 4Motion eHybrid je v omejeni seriji Limited na voljo že od 43.456 evrov v povezavi s financiranjem VW BON.*

Foto: Porsche Inter Auto

Foto: Porsche Inter Auto Foto: Porsche Inter Auto Foto: Porsche Inter Auto

Novi Multivan Limited – za več prostora

Novi Multivan je že sam po sebi sinonim za vsestranskost, v izvedbi Limited pa postaja še privlačnejši, predvsem za družine. Posebna serija Limited temelji na osnovni karoserijski izvedbi, kar pomeni, da potniki ne uživajo le v udobju sedežev, temveč ostaja na voljo tudi zajeten prtljažni prostor za vso prtljago, otroške vozičke, športno opremo ali poslovne potrebščine.

Zunanjost vozila v seriji Limited izžareva eleganco in sodobnost. Vozilo je serijsko opremljeno s 17-palčnimi aluminijastimi platišči Dundrod v srebrni barvi, ki poudarjajo dinamično linijo vozila. Za preprost dostop do potniške kabine poskrbijo drsna vrata na levi in desni strani, ki so opremljena s funkcijo električne zapiralne asistence – detajl, ki ga boste cenili vsakič, ko bodo roke polne nakupovalnih vrečk ali spečih otrok.

Vključena bogata oprema

Pri Volkswagnu pri seriji Limited niso varčevali z opremo. Notranjost je zasnovana kot sodoben bivalni prostor, kjer se tehnologija sreča z uporabnostjo. Voznik in potniki bodo uživali v triconski klimatski napravi Climatronic, ki omogoča ločeno nastavitev temperature za voznika, sovoznika in potnike v zadnjem delu, kar zagotavlja optimalno počutje na dolgih poteh v vseh letnih časih. Središče notranjosti predstavlja radio Ready 2 Discover z velikim barvnim zaslonom na dotik, ki vključuje funkcijo App-Connect. To omogoča preslikavo pametnega telefona (Apple CarPlay ali Android Auto) neposredno na zaslon vozila, s čimer imate vedno pri roki svojo najljubšo navigacijo, glasbo in preostalo.

Za prilagodljivost prostora skrbi premišljen sistem sedežev. V drugi vrsti so nameščeni trije posamični sedeži (skupno petsedežna izvedba), ki so lahki in jih je mogoče preprosto premikati ali odstraniti, če potrebujete raven tovorni prostor za prevoz večjih predmetov. Za doplačilo 957,71 evra pa ga lahko oblikujete v sedemsedežno različico.

Multivan Limited temelji na ravni opreme Multivan in med drugim vključuje:

17-palčna aluminijasta platišča Dundrod srebrne barve,

drsna vrata na levi in desni strani z električno zapiralno asistenco,

tri enojne sedeže v drugi sedežni vrsti (petsedežna izvedba),

triconsko klimatsko napravo Climatronic,

radio Ready 2 Discover z App-Connectom,

številne napredne asistenčne sisteme.

Napredna tehnika: štirikolesni pogon 4Motion in priključni hibrid eHybrid

Največja prednost te ponudbe se skriva pod pokrovom motorja. Multivan Limited je opremljen s pogonskim sklopom eHybrid (priključni hibrid), ki razvije kar 180 kilovatov (245 KM) sistemske moči. Gre za priključni hibrid, ki omogoča vožnjo na elektriko brez emisij v mestnih središčih in naseljih, hkrati pa zagotavlja velik doseg z bencinskim motorjem na avtocestah do okvirno 90 kilometrov (WLTP).

Še pomembneje pa je, da je ta hibridni sistem povezan s štirikolesnim pogonom 4Motion. To je kombinacija, ki je v tem segmentu prava redkost. Zagotavlja namreč odličen oprijem na mokrih cestah, snegu ali makadamu, kar Multivan Limited spremeni v idealno vozilo za aktivne družine, ki rade zahajajo v hribe ali na smučanje, ne glede na vremenske razmere. Avtomatski menjalnik DSG poskrbi, da je prestavljanje nezaznavno in vožnja popolnoma sproščena.

Foto: Porsche Inter Auto

Multivan Limited za družine: varnost na prvem mestu

Multivan Limited ne sklepa kompromisov pri varnosti. Serijsko je opremljen s številnimi asistenčnimi sistemi, ki vozniku pomagajo v kritičnih položajih. Od sistema za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili do sistema za ohranjanje smeri Lane Assist. Vozilo aktivno spremlja okolico in pomaga preprečevati nesreče, še preden se zgodijo, kar je pri prevozu družine ključnega pomena. Multivana je z oceno odlično ocenil tudi EuroNCAP, seveda s kar petimi zvezdicami za varnost.

Kaj o novem Multivanu pravijo slovenski novinarji? "Novi Multivan se pelje kot udoben osebni avtomobil, hkrati pa ponuja izjemno prostornost, ki presega večino športnih terencev. Odlikuje ga vsestranskost, zaradi katere velja za enega najbolj praktičnih družinskih vozil ta hip." Vsa ta napredna tehnologija in udobje sta zdaj na voljo po izjemni ceni od 43.456 evrov.*

Multivan Limited vas bo zagotovo očaral

S tehnologijo priključnohibridnega pogona Multivana se lahko po mestu vozite v električnem načinu z ničelnimi emisijami ogljikovega dioksida. Hkrati je zaradi velike litij-ionske baterije s 19,7 kilovatne ure (neto) dosega zasnovan tako, da lahko razdaljo 90 kilometrov (WLTP) prevozite v popolnoma električnem načinu. Tudi če na poti ne najdete nobenega prostega polnilnega stebrička, ne boste imeli težav. Na dolgih relacijah motor z notranjim zgorevanjem avtomatsko prevzame funkcijo generatorja. Doma pa je najbolje, da baterijo napolnite s stoodstotno trajnostno, ekološko pridobljeno elektriko prek polnilnika ID. Charger. Tako boste naslednji dan spet lahko začeli električno.

INTERVJU: Mihael Mikolič, vodja prodaje VW pri Porsche Inter Auto

Ob nenadnem porastu zanimanja za segment enoprostorcev, ki so jih mnogi že odpisali, smo se usedli z Mihaelom Mikoličem. Zanimalo nas je, ali je nova ponudba vozil Multivan Limited le marketinška poteza ali gre res za ponudbo, ki spreminja pravila igre na trgu družinskih in poslovnih vozil.

1. V zadnjih tednih opažamo, da se okoli modela Multivan Limited dviguje precej prahu. Je povpraševanje res tako izjemno, kot se govori, ali gre le za umetno ustvarjanje nujnosti nakupa?

Moram priznati, da takšnega odziva nismo pričakovali niti po najbolj optimističnih scenarijih, ampak kupci so hitro ugotovili prednosti ponudbe. Vozilo takšnega kova – govorimo o izjemno opremljeni različici, s štirikolesnim pogonom in hibridnim sklopom – za ceno pod 45 tisočaki je na današnjem trgu izredno ugodno. Ljudje so ugotovili, da za ta denar drugje dobijo precej manj, zato je povečano zanimanje v naših salonih povsem realno.

2. Omenili ste hibridni pogon. Ali je priključni hibrid (eHybrid) res praktična rešitev za kaotičen družinski vsakdan ali je to le tehnologija za "lepšo" ekološko sliko?

To je odlično vprašanje, a praksa kaže, da z vozilom Multivan eHybrid dejansko dobimo dva avtomobila v enem. Za vsakodnevne vožnje v šolo, službo in po opravkih – torej tistih od 30 do 40 kilometrov – uporabljate elektriko (sicer do 90 km po WLTP). To pomeni tišino, nič izpušnih plinov pred šolo in drastično nižje stroške. Ko pa se družina odpravi na morje ali smučanje, ni nobene tesnobe, saj nalogo prevzame zmogljiv bencinski motor. S 180 kilovati sistemske moči in navorom elektromotorja je vožnja presenetljivo dinamična. To ni kompromis, to je najboljša prilagoditev sodobnemu življenju.

3. Pa vendar, akcija nosi oznako Limited. Običajno to pri avtomobilistih pomeni okrnjeno opremo za nižjo ceno. Kje ste pri tej ponudbi vzeli, da ste dosegli ceno 43.456 evrov?

Prav tu je presenečenje – nismo vzeli ničesar bistvenega. Multivan Limited vsekakor ni omejena različica. V ceno smo vključili vse, kar naredi to vozilo uporabno: od triconske klime, ki je pri tako velikem volumnu nujna, do električne asistence drsnih vrat, ki so za družine nepogrešljiva. Dodajte še 17-palčna aluminijasta platišča in napredne asistenčne sisteme. Gre za strateško odločitev tovarne in nas, da ponudimo paket, pri katerem kupcu ni treba takoj doplačati še pet tisoč evrov za osnovno udobje. Kupci to seveda cenijo.

4. Multivan je nekoč veljal za delovni stroj, danes pa ga vidimo kot statusni simbol. Kako se ta prehod odraža pri kupcih? Kdo danes dejansko kupi ta avtomobil?

Multivan je prerasel svojo kombi preteklost. Danes se pelje kot Golf, le da sedite višje in imate okoli sebe skorajda dnevno sobo. Kupci so zelo raznoliki – od aktivnih družin, ki potrebujejo prostor za kolesa in smuči ter varnost štirikolesnega pogona 4Motion, do podjetnikov, ki ga uporabljajo kot mobilno pisarno. Zanimivo je, da se zanj odloča tudi veliko ljudi, ki so prej vozili velike modele SUV, pa so ugotovili, da jim tam kljub zunanji velikosti zmanjkuje notranjega prostora.

Foto: Porsche Inter Auto

5. Rok za naročila je postavljen do marca 2026. Sliši se daleč. Zakaj bi nekdo hitel z naročilom danes?

Morda se res zdi še dovolj časa, a v avtomobilskem svetu je to jutri. Ključna omejitev ni datum, ampak kvota vozil. Imamo zelo omejeno število vozil na zalogi in omejene proizvodne kapacitete za nova naročila te serije. Glede na trenutno prodajo si upam trditi, da bodo najbolj zaželene konfiguracije pošle veliko prej. Kdor razmišlja o nakupu ter želi točno to ceno in opremo, nima razloga za čakanje. Gre za priložnost, ki se v takšnem obsegu verjetno ne bo ponovila.

6. Za konec še pogled v prihodnost. Volkswagen Gospodarska vozila doživljajo precejšnjo preobrazbo. Kaj sledi po tej ponudbi?

Naš fokus ostaja pametna mobilnost. Multivan s svojo prilagodljivostjo in hibridnim pogonom tlakuje pot prihodnosti. Ne gre več le za prevoz od točke A do točke B, ampak za izkušnjo prostora in povezljivosti. Z modelom ID. Buzz in novo Californio širimo to filozofijo, a Multivan Limited ostaja tisti zlati standard klasične vsestranskosti. V tem trenutki imamo v ponudbi tudi električni ID. Buzz Pro Limited, ki je prav tako edinstvena priložnost za bolj napredne kupce.

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je največji slovenski trgovec z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih in službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je podjetje pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

Vas zanimajo vozila VW? Z veseljem so vam na voljo. Obiščite poslovalnice Porsche Inter Auto: Porsche Ljubljana, Porsche Koper, Porsche Maribor. Kontaktni center tel.: 041 392 204, info@porscheinterauto.net

