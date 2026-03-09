Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
6.06

Osveženo pred

58 minut

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 6.06

58 minut

Korak naprej pri priključnih hibridih?

Zeekr 8X - Razkošna notranjost hibrida in več kot 300 kilometrov električnega dosega

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Zeekr 8X | Notranjost že razkrita: hibridni SUV z več kot tisoč “konji” preseneča | Foto Zeekr

Notranjost že razkrita: hibridni SUV z več kot tisoč “konji” preseneča

Foto: Zeekr

Kitajski Zeekr je razkril notranjost prihajajočega priključno-hibridnega SUV-ja zeekr 8X, ki bo na trg predvidoma prišel v drugem četrtletju leta 2026. Model temelji na digitalno notranjostjo in električnim dosegom in električnim dosegom med 200 in 300 kilometri.

Zeekr je javnosti prvič pokazal notranjost modela 8X, novega priključno-hibridnega športnega terenca, ki bo umeščen med modela 7X in 9X. Kabina prevzema številne elemente iz paradnega modela 9X, s čimer želi proizvajalec kupcem ponuditi občutek luksuza in napredne tehnologije tudi v nekoliko nižjem cenovnem razredu.

V ospredju notranjosti je digitalni kokpit z dvema zaslonoma – osrednjim  zaslonom ter ločenim zaslonom za sovoznika. Menjalnik je nameščen na volanskem drogu, na armaturni plošči in vratih pa so fizični haptični gumbi za upravljanje ogrevanja, prezračevanja in masaže sedežev. Zadnji potniki imajo na voljo stropni zaslon za zabavo in integrirane senčnike na oknih.

Zares velike baterije in doseg, kajti to je priključni hibrid

Po tehnični plati bo 8X precej velik SUV – dolg bo 5,1 metra, medosna razdalja pa meri dobre tri metre (3.069 mm). Vozilo uporablja baterije s kapaciteto 55,1 ali 70 kWh, ki jih dobavlja skupno podjetje CATL-Geely. Platforma podpira hitro polnjenje s stopnjo 6C, kar teoretično omogoča polnjenje baterije v približno desetih minutah.

Pogonski sklop združuje 2,0-litrski turbobencinski motor z močjo 205 kW in sistem treh elektromotorjev. Skupna sistemska moč znaša kar 1.030 kW oziroma 1.381 konjskih moči, kar model postavlja med najzmogljivejše priključno-hibridne SUV-je na trgu. Električni doseg naj bi po kitajskem ciklu presegal 300 kilometrov, tudi po evropskem WLTP pa bi moral doseg zanesljivo presegati 200 kilometrov.
 

priključni hibrid zeekr 8X Zeekr
