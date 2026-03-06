Večerna razkritja v Ljubljani: BYD pokazal avtomobile in razkril cene za Slovenijo

BYD je med svoje evropske države zdaj lahko vključil tudi Slovenijo. Foto: Gregor Pavšič BYD-jeve avtomobile so Slovenci prvič registrirali že pred tremi leti in lani je v Koper prvič priplula tudi njihova lastna ladja za medcelinski prevoz avtomobilov. Zdaj pa je največji kitajski avtomobilski proizvajalec s prvimi devetimi avtomobili tudi uradno vstopil na slovenski avtomobilski trg. Kitajci v Sloveniji začenjajo s štirimi električnimi in petimi priključnimi hibridi. Prva prodajna salona bosta v Ljubljani (CityPark v BTC, odprtje prihodnji teden) in Kopru (Avto Plus, odprtje do konca meseca), v treh letih naj bi jih bilo že več kot deset.

Najbolj zanimivi avtomobili? Prav gotovo malček dolphin surf (dolg je sicer skoraj štiri metre), pa tudi prvi priključni hibrid v segmentu kompaktnih križancev (cena pod 25 tisočaki) in tudi zanimiv priključnohibridni karavan s 1.500 kilometri skupnega dosega.

Ljubljano je obiskal tudi Jeremy Wang, regionalni direktor BYD v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Večerni dogodek v Ljubljani je bil pravšnja priložnos tako za predstavitev zgodbe podjetja, ki ga je leta 1994 v Šenzenu ustanovil kemik Wang Chuanfu. BYD se nima za avtomobilsko, temveč za tehnološko podjetje. Svojo dejavnost so namreč začeli z razvojem baterij in proizvodnjo avtomobilov so svojim storitvam dodali šele pozneje. Danes se ukvarjajo tako z energetskimi sistemi (predvsem solarni paneli), proizvodnjo baterij, avtomobilov in celo vlakov.

V Slovenijo sicer prihajajo precej pozneje kot v naše sosedne države Madžarsko, Italijo, Avstrijo in tudi Hrvaško, prav tako na trg prihajajo med zadnjimi večjimi kitajskimi znamkami. Toda glede na nadgradnje svojih vozil v zadnjem obdobju bo morda čas vseeno ravno pravi, saj je slovenski trg še zelo razdrobljen (prvih petnajst znamk pokriva 80 % trga) in pušča velikim igralcem, kakršen BYD prav gotovo je, dovolj velike priložnosti.

Za BYD bo pomemben adut tudi nova tovarna na Madžarskem, kjer v Szegedu predserijska proizvodnja že poteka. Serijsko proizvodnjo bodo zagnali že pred poletjem. Prva avtomobila za evropski trg iz Szegeda bosta dolphin surf in atto 2.

BYD je lani prodal 4,6 milijona avtomobilov - izdelujejo le baterijska vozila, torej električne avtomobile in priključne hibride. Foto: Gregor Pavšič

Gneča okrog malčka dolphin surf - ta bo tekmec avtomobilom kot so leapmotor T03 in tudi novi renault twingo. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

BYD je lani globalno prodal 4,6 milijona avtomobilov, od tega 2,3 povsem električnih. Prvič so prehiteli Teslo in postali največji proizvajalec električnih avtomobilov na svetu. Prav tako so iz Kitajske prvič izvozili več kot milijon avtomobilov.

Tuji trgi postajajo pomembna priložnost za širitev in Evropa je med ključnimi prioritetami. Trenutno so v Evropi prisotni v 36 državah, v katerih imajo prodajno zelo različne uspehe. Med najuspešnejšimi trgi je naša severna soseda Avstrija.

Prvi priključni hibrid so izdelali že leta 2008, nato pa postopno ukinili proizvodnjo klasičnih avtomobilov in se povsem posvetili le priključnim vozilom pod kitajsko oznako “nova energijska vozila”.

Pri BYD imajo zaposlenih 120 tisoč inženirjev in samo lani so za razvoj namenili skoraj 27 milijard evrov. Poleg rasti prodaje so odmevali razvojni dosežki na področju lastnih železofosfatnih baterij (LFP), njihovi avtomobili preizkušajo že megavatno polnjenje (od 10 do 90% baterije krepko pod 10 minutami), s superšportnim yangwangom U9 extreme pa so dosegli hitrostni rekord 496 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič

Na drugi strani takih tehnoloških dosežkov so kajpak realni avtomobili za vsak dan. Kot že rečeno prihaja BYD v Slovenijo z nekaj zelo zanimivimi avtomobili. Omenjeni dolphin surf bo stal od 19 tisoč evrov naprej (z večjo baterijo verjetno okrog 22 tisočakov) in bo resna konkurenca vsem majhnim avtomobilom. Kompaktni atto 2 bo s popustom stal dobrih 32 tisoč evrov, seal (tekmec volkswagna ID.7) slabih 45 tisoč, sealion 7 (tekmec tesle model Y) pa dobrih 47 tisoč evrov.

Med priključnimi hibridi cenovno najbolj izstopa atto 2 dm-i s ceno pod 25 tisoč evri, kar je prvi tak primer na trgu. Športni terenec seal U dm-i, ki je za BYD v Evropi najbolje prodajani avtomobil, bo stal nekaj nad 36 tisoč evri, karavan seal 6 dm-i touring pa 33 tisočakov. Pri tem karavanu je zanimivo, da ima s pomočjo bencina in elektrike več kot 1.500 kilometrov skupnega dosega. Med modeli v Sloveniji za zdaj ni nedavno prenovljenega avtomobila atto 3 z 800-voltno tehnologijo.

Zanimiv priključnohibridni karavan. Foto: Gregor Pavšič

Zelo spodbuden položaj za volanom BYD dolphin surfa. Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič