Preveč tehničnih napak, nekaj sodniških, pretehtale pa so izkušnje

Slovenska rokometna reprezentanca si je z današnjim porazom proti Hrvaški (25:29) že bolj ali manj zaprla vrata polfinala, s tem pa so sanje o medalji končane. Četo selektorja Uroša Zormana so že pred začetkom evropskega prvenstva izdatno oklestile poškodbe, danes je ostal še brez enega pomembnega moža Andraža Makuca, a ključne so bile vendarle preštevilne tehnične napake, je priznal Zorman.

"Vedeli smo, da bo šlo za moški rokomet, kar se je kazalo vseh 60 minut. Kontakta je bilo ogromno. Z naše strani je bilo veliko tehničnih napak, zaradi česar smo v prvem delu tudi izgubili stik z njimi. Ob polčasu smo se pogovorili, dogovorili, tudi energija je bila boljša. Ujeli smo jih in imeli tisti moment, ko veš, da jih boš dobil. V tistem trenutku so bile tudi sodniške odločitve malo čudne, pobegnili so nam in nismo več našli priključka," je slovenskim novinarjem v Malmöju na Švedskem razlagal Uroš Zorman. "V rotaciji se nam je poznala odsotnost Andraža Makuca, še posebej ker pač gojimo tak slog rokometa. Fantje so odigrali moško, si želeli, zato jim nimam česa očitati. Mogoče nas je krajša klop malce presekala in bi potrebovali več rotacij. Želiš vedno najboljše, a včasih izpade, kot izpade. Hrvaška je zasluženo zmagala," je športno priznal.

"Težko je, ko ves čas loviš rezultat"

Tudi kapetan Blaž Janc krivde za boleč poraz ni iskal drugje. "Vedeli smo, kakšna tekma nas čaka. To je bil poseben obračun z veliko čustvi in velikim vložkom. Mogoče nas je tudi ta neizkušenost stala določenih napak. Naredili smo veliko tehničnih napak, kar za nas na tem prvenstvu ni bilo značilno. Kljub tem napakam smo bili v igri, a je težko, ko ves čas loviš rezultat. Na koncu nam je zmanjkalo izkušenj in energije. Vseeno lahko kot kapetan trdim, da sta bili želja in energija pravi. Gre za posebno tekmo, veliko fantov takšne še ni igralo. Naboj je bil ogromen."

Blaž Janc: Na koncu nam je zmanjkalo izkušenj in energije. Vseeno lahko kot kapetan trdim, da sta bili želja in energija pravi. Foto: RZS

Sodniška dvojica Makuca ni navdušila

Domen Makuc je bil spet najboljši strelec slovenske vrste, tokrat je zabil šest golov, njegov dosežek je izenačil še Domen Novak, a je bilo to vseeno premalo. "Zagotovo nismo dobro odprli tekme, preveč je bilo tehničnih napak. To, ali so bile te krivda nas ali koga drugega, presodite sami. Slabo smo začeli, lovili, želeli smo si zagotovo. Na koncu smo si zaslužili zmago, vendar smo izgubili," je dogajanje povzel Makuc, ki, kot kaže, ni bil navdušen nad sodniško dvojico. "Hrvati nas niso z ničimer presenetili, super smo bili pripravljeni na tekmo in vedeli so, kaj moramo početi. Razigrali smo njihove vratarje, tudi kriterij ni bil vedno isti, kar se je malce poznalo. Zagotovo ni lahko igrati, ko te v obrambi nekdo tepe, ti pa si za to kaznovan. Je, kar je."

Dominik Kuzmanović: Ponosen sem na svoje fante, kako so se borili celotno tekmo, a moram čestitati tudi Slovencem. Vsa čast za vse, kar so pokazali na tej tekmi in na celotnem turnirju. Gre za zelo dobrega tekmeca. Foto: Reuters

Hrvaški vratar čestital Slovencem

Eden od junakov hrvaške zmage je bil Dominik Kuzmanović, ki je v drugem polčasu v vratih zamenjal prav tako razpoloženega Mateja Mandića. "To je bila zares zahtevna tekma, kakršno smo pravzaprav pričakovali. Vedeli smo, kaj tako nam kot njim ta dvoboj prinaša. Na terenu se je videlo, da je bila to ogromna bitka. Ponosen sem na svoje fante, kako so se borili celotno tekmo, a moram čestitati tudi Slovencem. Vsa čast za vse, kar so pokazali na tej tekmi in na celotnem turnirju. Gre za zelo dobrega tekmeca," je po poročanju STA sosedom na dušo popihal Kuzmanović.

Slovence jutri, manj kot 24 ur po težkem derbiju s sosedi, čaka še pomembna tekma z Islandijo in bitka za tretje mesto v skupini II, ki bi ji lahko prineslo boj za končno peto mesto na evropskem prvenstvu in s tem tudi neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija.

