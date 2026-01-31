Predsednica republike Nataša Pirc Musar je izdala ukaz o podelitvi državnega odlikovanja glasbenici in legendi slovenske popevke Eldi Viler. Red za zasluge bo prejela ob šestdesetletnici uspešnega glasbenega delovanja in za izjemni prispevek k slovenski popularni glasbi, izhaja iz objave v uradnem listu.

Glasbenica se sicer po 60 letih glasbenega delovanja poslavlja od koncertnih odrov, v ta namen pa bo 14. februarja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopila ob spremljavi Revijskega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla. Napoveduje znane skladbe, kot so Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke in Zlati prah.

Poleg orkestra, s katerim bo izvedla skladbe, po katerih je najbolj prepoznavna, se ji bodo pridružili tudi drugi pevski gosti, med njimi Irena Vidic, Nuša Derenda, Modrijani in Šavrinke. Ena od njih bo tudi njena hči Ana Dežman, ki je bila na prelomu tisočletja spodbuda, da se je Elda Viler vrnila k nastopanju. Hčeri, ki je tudi sama pevka, je pripisala tudi zasluge za koncertni "grand finale".