Elda Viler se poslavlja: zadnjič na velikem odru

Slovenska pevska ikona Elda Viler se po šestih desetletjih poslavlja od odrov. Ena od najpomembnejših in najbolj prepoznavnih pevk slovenske zabavne glasbe na valentinovo v Cankarjevem domu prireja poslovilni koncert.

"Čeprav sem si vedno želela, da bi nastopala do zadnjega dne, želim izkoristiti trenutek in se od svojih poslušalcev posloviti, kot najbolje znam. Upam, da si me bodo ljudje zapomnili kot iskreno in kvalitetno pevko ter se z mano še zadnjič, intimno, a slavnostno poslovili od velikih odrov," je Elda Viler povedala pred svojim zadnjim koncertom.

V Cankarjevem domu bo sklenila bogato kariero, ki z več kot 300 posnetimi skladbami zajema vsa imena, ki so se zapisala v zgodovino slovenske popularne kulture. Sodelovala je z največjimi imeni slovenske glasbe, kot so bili Mojmir Sepe, Jure Robežnik, Jože Privšek in Ati Soss, ter besedilopisci, med katerimi so bili Gregor Strniša, Branko Šömen in Elza Budau.

Na koncertu v Cankarjevem domu, ki bo 14. februarja, bo Elda Viler še zadnjič stopila na veliki oder in se poklonila občinstvu, ki jo spremlja že več kot šest desetletij, na odru pa se ji bo ob drugih gostih pridružila tudi hči Ana Dežman.

