Mariborska drop rock zasedba Dweal se je vrnila na slovensko glasbeno sceno. Zasedba je bila najbolj aktivna med letoma 2005 in 2015, letos pa praznuje 20. obletnico nastanka benda. Jubilej so obeležili z izdajo novega singla Never Enough in edinstvenim koncertom, ki so ga priredili 29. novembra v MC Pekarna Maribor. Ob tej priložnosti so napovedali tudi posebno ponovno izdajo svojega edinega albuma Fate by Coincidence iz leta 2009. Kaj vse so še povedali v rubriki Hitrih 5, si lahko preberete v nadaljevanju.

Kaj vam pomenita 20. obletnica Dweala in vrnitev na glasbeno sceno?

Denis: V bistvu veliko … ker ko pomisliš, da je minilo toliko let in smo takoj padli v Dweal "vibe", mora biti nekaj posebnega.

Martin: Obletnica nam je ponudila priložnost, da naredimo celovito retrospektivo svojega preteklega ustvarjanja. Kljub le enemu izdanemu albumu smo nanizali nešteto koncertov pri nas in v tujini, polnih prigod in ljudi, ki smo jih srečevali. Torej en vidik je vsekakor to, da smo se lahko spominjali in neskončno nasmejali. Obletnica nam je, prav posebej po koncertu v Mariboru, dala vedeti, da smo svojo glasbo vtisnili v srca številnih ljudi. Sčasoma smo to pozabili ali pa se morda nikdar nismo niti prav zavedali, vendar vsi ti izrazi navdušenja, podpore in iskrenega veselja res zelo prijajo.

"Obletnica nam je, prav posebej po koncertu v Mariboru, dala vedeti, da smo svojo glasbo vtisnili v srca številnih ljudi." Foto: Matic Kutin

Matjaž: Moram reči, da se mi je od same nostalgije skoraj milo storilo, ko smo prvič po skoraj desetletju vstopili v prostor za vaje. Res je neverjetno, kje smo se vse znašli in koliko je teh anekdot. Na primer naš čisto prvi koncert je bil v graškem Orpheumu na takrat priznanem festivalu Newcomer, kjer smo zasedli kar tretje mesto. Če film prevrtimo malenkost naprej, se spomnim, kako so nam na turneji po Nizozemskem in Nemčiji v zaodrju miši pojedle večerjo … Verjetno so bile podgane, ampak miške zvenijo bolj prijazno (smeh, op. p.). Ali pa nastop na festivalu Exit v Novem Sadu, kjer se je verjetno našemu največjemu občinstvu "utrgalo" do konca. Mislim, da sta si naša glasba in skupna zgodovina zaslužili, da smo teh 20 let pošteno proslavili.

Prisluhnite:

Skupina Dweal je nastala leta 2005 v Mariboru, ko so Matjaž Goričan (vokal, kitara), Vasja Bajde (kitara), Martin Počkar (bas) in Denis Jančič (bobni) oblikovali poseben slog, ki so ga poimenovali drop rock. Z značilnimi nizko uglašenimi kitarami, močnimi vokali in melodičnimi napevi so že na svojem prvem koncertu v sklopu priznanega natečaja Newcomer v Oprheumu (Gradec, Avstrija) dosegli tretje mesto. Svoje občinstvo so razširili leta 2009 z izdajo prvenca Fate by Coincidence in singla Forgotten, dueta z Mojco Zalar. Album je dobil odlične odzive in jih je popeljal na številne odre doma, po Avstriji, Nemčiji, Hrvaški, na Nizozemskem in drugam, tudi na sloviti EXIT Festival v Srbiji.



Njihovi vrhunci vključujejo nastope na Exitu, Rock Otočcu, Festivalu Lent, delitev odra s Killswitch Engage, As I Lay Dying, Urban & 4, Siddharto in nagrado SAE Alumni Award v Berlinu za produkcijo singla Forgotten.

Ob tej priložnosti ste predstavili tudi novi singel Never Enough in v Mariboru odigrali edinstveni koncert. Zakaj ste se odločili za ta korak?

Denis: Sama obletnica s koncertom bi imela precej stereotipen pridih – da se pač dobimo, pritegnemo znance in se imamo "fajn", s čimer ni sicer nič narobe ... a zakaj ne bi z novim komadom, primernim za leto 2025, pokazali mlajšim, kdo smo?!

Matjaž: Koncert je bil res bombastičen. Vrnili smo se v Pekarno, kjer smo pred 20 leti začeli in kjer je bil naš prvi "plac", v katerem smo vadili. Odigrali smo celotni album, ki ga je občinstvo že poznalo, res pa nas je presenetilo, da je celotna dvorana z nami odpela novi singel. Nepozabni del večera pa je bil, ko se nam je na odru pridružila Mojca Zalar, s katero smo pred 16 leti izdali singel Forgotten.

Foto: Tina Jerot

Kako se vaša glasbena vizija danes razlikuje od začetkov v letu 2005?

Denis: Uf, takrat si v popolnoma drugačni sferi razmišljanja, ko začneš nekaj novega … čeprav … zdaj je podobno, le z več zrelega pristopa (smeh, op. p.).

Matjaž: Glede na naš humor na vajah postavljam zrelost pod vprašaj (smeh, op. p.).

Martin: Leta 2005 so se na "placu" za vaje srečali bolj ali manj neznanci. Matjaž in jaz sva se poznala od prej, Denis in Vasja sta skupaj muzicirala že leta, pa vendar je bila koherentnost te skupine popolnoma neznana. Od takrat smo ta test koherentnosti več kot prestali, v tem času pa smo tudi posamezni člani bili aktivni v drugih glasbenih projektih (The Black Proteus, Leonart, Krokar). Tako bi rekel, da smo odraščali kot skupina Dweal in kot posamezniki. V tem času se je izrazito spremenila glasba, glasbena scena, tehnike studijske produkcije, v največjem prostoru pa stojijo družabna omrežja kot glavni kanal do občinstva. Lastna inercija in inercija sprememb na sceni sta Dweal nadgradili v tvorbo, odporno proti današnjemu času.

Zasedba Dweal leta 2007 Foto: Mika Hočevar

Kaj lahko oboževalci od vaše glasbene skupine pričakujejo v prihodnje?

Denis: Hmm … kdo bi vedel …

Matjaž: Kot kaže, zgodbe še ni konec. 27. decembra se vračamo na avstrijski festival Frost Rock, kjer smo igrali že leta 2006 in 2014. Če bo pol tako dobro, kot je bilo v Mariboru, bo fantastično. Vsak pa lahko že zdaj prisluhne novi izdaji našega albuma Fate by Coincidence (20th Anniversary Edition). Naš prijatelj in producent Matic Mlakar je pesmi zvokovno moderniziral, kot da bi jih izdali danes, v letu 2025. Poleg njih pa je na ponovni izdaji še nekaj zgodnjih demoposnetkov, ki ilustrirajo naš razvoj skozi čas, oziroma z drugimi besedami: "Tako smo zveneli, ko še nismo 'meli tolko' pojma (smeh, op. p.)."

Foto: Tina Jerot

Če bi morali skupino Dweal v letu 2025 opisati s tremi besedami – katere bi izbrali?

Stari. Smo. Ratali (smeh, op. p.).

Preberite še: