Skupina Vzrock v Cvetličarni prvič v živo predstavila prvenec Bad Boy #foto #video

Skupina Vzrock je sinoči v ljubljanski Cvetličarni odigrala samostojni koncert, na katerem je prvič v živo predstavila svoj prvenec Bad Boy. Koncert je bil zasnovan kot celostna predstavitev albuma, saj so člani skupine odigrali vse skladbe z nove plošče.

Večer so začeli in sklenili z naslovno skladbo Bad Boy. Kot pojasnjujejo člani skupine, je prav ta pesem pomembno vplivala na nadaljnjo glasbeno usmeritev benda. Poleg novih skladb so izvedli tudi že prej poznane pesmi, med njimi Pina Colada, Tamala in Čira Čara. Repertoar so dopolnili še z nekaj slovenskimi in tujimi priredbami.

Odziv občinstva je bil izrazit, obiskovalci pa so pri več skladbah sodelovali s petjem in ploskanjem. Člani skupine so ob tem poudarili pomen podpore, ki jo prejemajo na koncertih. "Zelo lepo je bilo videti ljudi, ki so nas prišli podpret, in pogledati, kaj smo delali v zadnjih petih letih. Cel večer je bil zelo poseben," so povedali po nastopu.

Fotogalerija 1 / 13 / 13

Na odru so se jim pridružili tudi gostje

Gašper Jazbec iz Ansambla Stil je z njimi zapel skladbo Pr'jatlca. Alen Klepčar, avtor nekaterih njihovih pesmi, je sodeloval pri izvedbah skladb Punči ni debate ter Jagode in med. Na koncertu so se jim pridružili tudi Fehtarji, ki jih člani Vzrocka navajajo kot enega od svojih glasbenih vplivov.

Člani skupine pravijo, da so se v zadnjih letih osebno in glasbeno razvijali, kar se odraža tudi v novem albumu. Ob tem poudarjajo, da ostajajo zavezani skupnemu delu, rednemu koncertiranju in delu v nespremenjeni zasedbi.

Samostojni koncert v Cvetličarni je za skupino pomenil pomemben mejnik. Kot pravijo, gre za prizorišče, na katerem si želi nastopiti veliko domačih glasbenikov, zato jim nastop predstavlja pomembno izkušnjo v nadaljnjem razvoju njihove glasbene poti.