Siol.net

Sobota,
20. 12. 2025,
21.53

Sobota, 20. 12. 2025, 21.53

1 ura, 33 minut

Zimski solsticij bo najmočneje vplival na te znake horoskopa

Avtor:
Siol.net

zima, sonce, solsticij

Foto: Shutterstock

21. decembra prihaja najkrajši dan v letu, ki s seboj prinaša tudi močno energetsko spremembo. Čeprav bodo njegov vpliv občutili vsi, pa bo ta najbolj intenziven za pripadnike treh nebesnih znamenj.

Lev

Ker levom vlada Sonce, nanje enakonočja in solsticiji vplivajo močneje kot na druge. Pomanjkanje dnevne svetlobe črpa njihovo energijo in na najkrajši dan jih bo dohitela utrujenost, ki se je že dolgo nabirala. S tem se bo njihova osredotočenost preusmerila na notranje ravnovesje in občutili bodo močno željo po počasnejšem tempu. Zdaj si lahko brez občutka krivde privoščijo nekaj sprostitve, saj je ključno, da še pred božičnimi in novoletnimi prazniki na prvo mesto postavijo svojo dobrobit.

Kozorog

Z zimskim solsticijem se začenja sezona kozorogov, kar jim prinaša nenadno jasnost in močno samozavest. Želeli bodo poudariti svojo prisotnost ter postati bolj avtentična, močnejša različica samih sebe. Najkrajši dan v letu je idealen čas, da razmislijo o svoji življenjski poti in osebi, kakršna želijo postati. Izkoristiti morajo naval energije in navdiha, z odprtimi rokami sprejeti svoj namen in jasno definirati cilje, ki jih želijo doseči v naslednjem letu. Dovolj je bilo razmišljanja o preteklosti.

Vodnar

Vodnarji bodo občutili močnejšo željo po samoti, da bi se tako lahko spet povezali s svojo notranjostjo. Zimski solsticij jim prinaša mirnejše obdobje, namenjeno vpogledu vase. Razmišljali bodo o preteklem letu, na površje pa bi lahko prišle stare rane, za katere so mislili, da so se že zacelile. Če si bodo le dovolili, da jih začutijo, bodo lahko stopili naprej, zavrgli stare vzorce in za seboj pustili vse, kar so prerasli. Proces odpuščanja bo prinesel olajšanje, žalost, pa tudi odgovore in nove ideje.

