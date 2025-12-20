Nekaj trikov, da bo francoska solata izginila s krožnika

Na prvi pogled je francoska solata ena najbolj preprostih prilog: kuhana zelenjava, majoneza in hitro mešanje. A prav tu se začnejo napake. Čeprav jo mnogi jemljejo kot samoumevno jed, mojstri kuhanja opozarjajo, da zahteva več natančnosti, kot se zdi na prvi pogled. Razlika med povprečno in odlično francosko solato je v podrobnostih – v teksturi, temperaturi in pravilnem ravnotežju okusov.

Seveda je najenostavneje odpreti vrečko zamrznjene mešanice za francosko solato in jo vreči v krop. Napaka!

Krompir, korenje in grah imajo zaradi različne strukture različen čas kuhanja. Če skuhamo vse naenkrat, bo nekaj še na pol surovo, drugo pa že razkuhano. Zato nam naj ne bo žal časa za kuhanje vsake sestavine posebej, nagrada bo neprimerljivo boljša končna tekstura jedi.

Preden zelenjavo zalijemo z majonezo, jo je treba temeljito in enakomerno ohladiti. Profesionalci kuhano zelenjavo razprostrejo po pekaču, da se hitro in enakomerno ohladi. Na ta način sestavine tudi ne bodo izpustile odvečne vode, poleg tega bodo ohranile barvo. Solata bo bolj čvrsta in se bo lepše povezala s prelivom.

Pomemben nasvet je tudi, da morajo biti koščki zelenjave narezani enakomerno in čim bolj na drobno.

Koliko posamezne zelenjave vzamemo?

Do neke mere gre za stvar okusa, vendar večina receptov navaja 300 gramov krompirja, 200 gramov korenja in prav toliko graha, 150 gramov kislih kumaric, 250 gramov majoneze in dve trdo kuhani jajci. V tem razmerju nato prilagajamo količine glede na število jedcev.

Bolj sočen učinek lahko dosežemo, če nekoliko povečamo delež kislih kumaric, prelivu pa dodamo nekoliko kisa, v katerem so bile vložene kumarice, menijo nekateri.

Med triki je tudi nasvet, naj se krompir vedno začini, ko je še vroč, saj bolje vpije sol, kis ali ostale tekočine.

Sestavine kuharski mojstri v večji posodi sestavijo v plasteh, nato pa z lopatko ali silikonsko spatulo zelo nežno premešajo sestavine med seboj.

Na nekoliko večje koščke narezana trdo kuhana jajca narahlo primešamo čisto na koncu, sicer razpadejo in obarvajo celotno solato.

Prava temperatura postrežba

Ko je solata premešana, jo prvič poskusimo, drugič pa po 15 do 20 minutah počitka, saj se okusi med počivanjem dodatno razvijejo, solata pa skoraj vedno potrebuje še malo dodatne soli ali kisline, menijo kuharski mojstri.

Francoska solata naj se postreže hladna (najbolje med osem in deset stopinjami Celzija), nikakor pa ne ledena, saj se v tem primeru okusi ne razvijejo tako, kot bi se morali. Če je pretopla, postane tekstura premehka, še svarijo poznavalci.

Majoneza, majoneza ali še kaj drugega?

Brez majoneze ni prave francoske solate – to je znano. Vendar pa vrhunski kuharji v preliv dodajo še kakšno sestavino. Nekoliko manj težka in mastna bo solata, če del majoneze nadomestimo s kislo smetano, grškim jogurtom, sokom limone in dijonsko gorčico.

Vsekakor je treba preliv zmešati posebej, še preden ga dodamo solati.

Zelišča, jabolka in večni prepir

Mnogi trdijo, da v francosko solato ne smemo dodajati zelišč, kot so mlada čebula, drobnjak ali koprc, saj preveč vplivajo na aromo jedi; povsem zadoščata sol in malo popra.

Prav tako se krešejo mnenja, ali v francosko solato sodijo koščki jabolka ali ne. Drobne kocke jabolka, ki jih solati dodamo tik pred serviranjem, dodajo jedi svežino, prijetno hrustljavost in naravno sadno kislino, ki odlično uravnoteži majonezo, je nasvet avtorja z Odprte kuhinje. Kot pravi, je jabolko predvsem med skandinavskimi in modernimi evropskimi kuharji priljubljen dodatek francoski solati, ki v klasično jed vnese nekoliko kontrasta. Najbolje se obnesejo sorte granny smith, pink lady ali idared.

