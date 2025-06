Hamburger je vsekakor ena izmed najbolj priljubljenih jedi, ki se pojavlja na piknikih, rojstnih dnevih, športnih prireditvah, glasbenih festivalih ali pa kar doma v kuhinji. Priprava je sicer na videz preprosta in hitra, a zares dober hamburger zahteva nekaj več pozornosti. Obstajajo triki in skrivnosti, ki poskrbijo, da bo burger sočen, polnega okusa in lepo sestavljen. Svoje nasvete in preizkušene trike nam je razkrila nekdanja tekmovalka MasterChefa, Brina Robinik Kobal.

Zakaj so hamburgerji tako zelo priljubljeni?

Burgerji združujejo vse, kar imamo radi, in to so okusno meso, hrustljavost, toplina, svežina in možnost popolne prilagoditve po lastnem okusu. So hitro pripravljeni, nasitni in s pravo sestavo tudi kulinarično dovršeni. "Gre za jed, ki jo lahko resnično narediš po svoje – izbiraš kruh, meso, dodatke, omake. Lahko je klasičen ali povsem kreativen," nam je nekdanja masterchefovka Brina Robinik Kobal povedala na gastropikniku Wolt+.

Hamburgerji so vsekakor ena izmed najbolj priljubljenih jedi. Foto: Gaja Hanuna

Okusi, ki morajo sestavljati popolni hamburger

Kaj po mnenju Brine potrebujete za najboljši hamburger? Izvedeli boste v videu:

Burger z azijskim pridihom

Brina nam je pripravila hamburger, ki je poskrbel za ravnovesje. Prepletali so se kisli, sladki, pekoči in slani okusi, ki so ustvarili pravo poslastico. Poimenovala ga je KIMČI ČIK Hamburger, ki združuje fermentirane in sveže tone z izrazito teksturo. V središču je bil hrustljav ocvrt piščanec, oblit z glazuro gochujang iz korejske čilijeve paste, sojine omake, medu, česna in riževega kisa.

Brina je za svoj hamburger izbrala hrustljavega piščanca. Foto: Gaja Hanuna

Hamburger na koncu dopolnjuje še limetina omaka z majonezo, citrusnim sokom in sojino omako, svežino pa so dodali tanke rezine kumar, naribano zelje in blagi domači kimči.

Za popetsritev okusov je poskrbel blagi domači kimči. Foto: Gaja Hanuna

Omaka je pomemben sestavni del vsakega hamburgerja. Foto: Gaja Hanuna

"Rada imam jedi, ki povedo zgodbo, in ta hamburger je točno to – zgodba o pogumu združevanja svetovnih okusov na preprost način, ki ti sede na dušo," je povedala Brina.

Brina Robinik Kobal med pripravo hamburgerja. Foto: Gaja Hanuna

Obvezni koraki pri pripravi hamburgerja:

Izbor kakovostnega mesa: najbolje govedina z vsaj 20 odstotkov maščobe.

Minimalna obdelava mesa: brez jajc, krušnih drobtin ali pretiranega mešanja.

Pravilno oblikovanje: polpet naj bo nekoliko večji od bombetke, saj se med peko meso skrči.

Pravilen način peke: segreta ponev ali žar, brez prepogostega obračanja.

Počivanje mesa po peki: pomembno je, da se sokovi enakomerno porazdelijo.

Rahlo popečen kruh: za boljšo teksturo in da se ne razmoči.

Pravilno plastenje sestavin: če želite, da burger ostane kompakten in sočen do zadnjega grižljaja.

Pravilno pečeno meso igra ključno vlogo. Foto: Gaja Hanuna

Brina razkriva, kaj je najpogostejša napaka, ki jo delamo pri pripravi hamburgerja:

Kaj je razlika med navadnim in smash hamburgerjem?

Smash hamburger je v zadnjih letih doživel pravo kulinarično renesanso in postal izjemno priljubljen. Ključna razlika med navadnih hamburgerjem pa je v tehniki priprave.

Hamburger lahko pripravite na različne načine, na fotografiji je tehnika priprave smash hamburgerjev, pri katerih polpeto sploščijo. Foto: Shutterstock

Navaden hamburger ima debelejšo polpeto, ki se peče z obeh strani in ostane v sredini bolj sočna. Smash hamburger pa nastane tako, da kepo mesa položimo na zelo vročo ploščo in jo takoj sploščimo z lopatko. Zaradi direktnega stika z vročino nastane močna karamelizirana skorjica, ki poskrbi za dodatno aromo. Smash hamburger je tanjši, pogosto postrežen z dvema polpetama, saj je tako kombinacija hrustljavosti in sočnosti idealna.

