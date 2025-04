To je viralen izziv, ki zagotavlja fit postavo do poletja

Poletje bo kmalu tu, zato je zadnji čas, da zavihamo rokave in svojo postavo spravimo v najboljšo formo. To je priložnost, da zažarite, še lepše pa je, če se v svoji koži ob tem zares dobro počutite. Po spletu je začel krožiti izziv, ki do poletja obljublja rezultate, ki vas bodo naredili še bolj samozavestne.

Gre za 60-dnevni viralen izziv, ki vas bo spodbudil k vsakodnevni telesni aktivnosti in boljši prehrani. Ključ uspeha pa je v doslednosti, vsak dan naredite nekaj dobrega zase. To pomeni, da vsak dan opravite vsaj eno športno aktivnost in se držite preprostih načel zdravega prehranjevanja. Brez strogih diet, brez pretiravanja, le zdrav življenjski slog, ki vodi do resničnih in trajnih rezultatov.

Foto: Shutterstock

Kako ohraniti motivacijo in vztrajati?

Pomembno je, da se zavedamo, da se spremembe ne zgodijo čez noč, zato ne obupajte. Najtežji so prvi dnevi, ko se še lovimo z novo rutino. A ravno v tem obdobju je ključno, da ne odnehamo. Kaj pa je dobra novica? Niste sami. Izziv je postal viralen, kar pomeni, da ga spremljaja veliko ljudi, kar prispeva k dodatni motivaciji, podpori in navdihu. Lahko si ustvarite svojo miniskupnost s prijatelji ali pa se preprosto vsak dan opomnite, zakaj ste začeli.

Foto: Shutterstock

Katere aktivnosti štejejo?

Vsaka oblika gibanja šteje in ni treba, da vsak dan pretečete maraton. Pomembno je, da se gibate. Lahko se odločite za:

hitro hojo ali sprehod,

tek,

kolesarjenje,

plavanje,

vadbo doma,

funkcionalne treninge,

jogo ali raztezanje.

Pomembno je le, da vsak dan naredite nekaj, kar vas premakne, pa tudi če je to sprehod po službi.

Foto: Shutterstock

Prehrana: manj kompliciranja, več zavedanja

Zdrav slog življenja vključuje tudi premišljeno prehranjevanje. To ne pomeni odrekanja, ampak zavedne izbire. Osredotočite se na čim bolj nepredelano hrano, več zelenjave, kakovostne beljakovine in dovolj vode. Pred vsakim nakupom se vprašajte: bo to pomagalo mojemu telesu ali mu bo škodovalo? Vsekakor pa si je obroke priporočljivo načrtovati vnaprej in s tem lažje nadzirati, kaj vnesemo v svoje telo.

Foto: Shutterstock

Vsak dan šteje

Vsak dan je nova priložnost, da naredite nekaj dobrega zase. Izziv vas ne sili v popolnost, temveč vas spodbuja, da ste dosledni – in ravno to prinaša spremembe, zato ne odlašajte.

Foto: Shutterstock

