Turisti se na TikToku zgražajo nad letališčem v Zadru

Na družbenih omrežjih se vrstijo objave turistov, zgroženih nad razmerami na letališču v Zadru, kjer jih je namesto potniškega terminala pričakal šotor.

Ena od viralnih uspešnic letošnjega poletja na TikToku je tudi letališče v Zadru - a ne zato, ker bi koga navdušilo. Namesto tega se vrstijo objave potnikov, ki jih je presenetilo, ko so morali tam na svoje polete čakati v šotoru s slabim prezračevanjem.

"Tvoj polet zaradi neurij zamuja štiri ure, terminal na zadrskem letališču pa je v resnici šotor," se je ob posnetkih iz improviziranega potniškega terminala zgražala ena od turistk.

Večina kritik leti na to, da v šotorski čakalnici ni klimatizacije oziroma da ta ne deluje, kot bi morala. "Letališče Zadar: ni zraka, ni prostora za sedenje, čisti boj za preživetje," je razmere opisala neka tiktokerka, medtem ko je nekaj drugih potnikov skušalo v položaju najti tudi kaj pozitivnega: "Občutek, kot bi bili na festivalu."

Hrvaški spletni portal Index.hr ob tem pojasnjuje, da je letališče v Zadru trenutno videti tako, ker je sredi obnovitvenih in širitvenih del. Ta so se začela letos spomladi in naj bi trajala do začetka poletne sezone prihodnje leto, ko bo letališče dobilo nov terminal, obnovili in razširili pa bodo tudi letališko stezo, s čimer bo zadrsko letališče lahko sprejemalo tudi večja letala.

