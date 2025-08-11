Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
8.39

49 minut

TikTok letališče Zadar

Turisti se na TikToku zgražajo nad letališčem v Zadru

letališče zadar | Foto Dino Stanin/PIXSELL

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Na družbenih omrežjih se vrstijo objave turistov, zgroženih nad razmerami na letališču v Zadru, kjer jih je namesto potniškega terminala pričakal šotor.

Ena od viralnih uspešnic letošnjega poletja na TikToku je tudi letališče v Zadru - a ne zato, ker bi koga navdušilo. Namesto tega se vrstijo objave potnikov, ki jih je presenetilo, ko so morali tam na svoje polete čakati v šotoru s slabim prezračevanjem.

@renarinsh IT IS A TENT! #croatia #zadar #tent #fyp ♬ The horror - Arthur🎬

"Tvoj polet zaradi neurij zamuja štiri ure, terminal na zadrskem letališču pa je v resnici šotor," se je ob posnetkih iz improviziranega potniškega terminala zgražala ena od turistk.

@user127589199863 @Ryanair the sandwiches were awful #fyp #zadar #croatia #ryanair #nothingbeatsajet2holiday ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Večina kritik leti na to, da v šotorski čakalnici ni klimatizacije oziroma da ta ne deluje, kot bi morala. "Letališče Zadar: ni zraka, ni prostora za sedenje, čisti boj za preživetje," je razmere opisala neka tiktokerka, medtem ko je nekaj drugih potnikov skušalo v položaju najti tudi kaj pozitivnega: "Občutek, kot bi bili na festivalu."

@xyz.sasi #jet2holidays #ryanair #zadar #croatia #fly #airport #funny #fy #fyp #foru #fürdich #fyyyyyyyyyyyyyyyy ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Hrvaški spletni portal Index.hr ob tem pojasnjuje, da je letališče v Zadru trenutno videti tako, ker je sredi obnovitvenih in širitvenih del. Ta so se začela letos spomladi in naj bi trajala do začetka poletne sezone prihodnje leto, ko bo letališče dobilo nov terminal, obnovili in razširili pa bodo tudi letališko stezo, s čimer bo zadrsko letališče lahko sprejemalo tudi večja letala.

Plaža na Majorki
Trendi Turisti uničili eno najlepših plaž na svetu #video
Vueling, letalski prevoznik, nizkocenovni, Španija
Novice Krepitev letalske mreže: po novem z nizkocenovnikom iz Ljubljane do Barcelone
Letališče Menorca
Novice Mladoletnik na letališču izgubil starše: sledila je najhujša nočna mora vsakega starša
TikTok letališče Zadar
