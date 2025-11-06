Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
21.16

Osveženo pred

35 minut

Četrtek, 6. 11. 2025, 21.16

35 minut

Na švedskem letališču Göteborg zaradi drona moten letalski promet

Avtorji:
A. P. K., STA

Na letališču v Göteborgu na zahodu Švedske so danes odpovedali ali preusmerili več letov, potem ko so zaradi dronov ustavili letalski promet, so sporočile švedske oblasti in upravljalec letališča. Dron naj bi danes opazili tudi nad letališčem v Bruslju, vendar tam zračni prostor za zdaj ostaja odprt.

Upravljavec letališča Swedavia je več švedskih medijev obvestil, da je zračni prostor nad letališčem Göteborg-Landvetter zaprt, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Björn Stavas, tiskovni predstavnik švedske kontrole zračnega prometa, pa je povedal, da je bil zračni promet ustavljen, potem ko so nekaj pred 18. uro opazili dron. Za zdaj ni znano, ali je šlo za enega ali več dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju časnika Aftonbladet sta bila dva leta iz Münchna in Frankfurta preusmerjena v Koebenhavn, drugi leti pa so bili odpovedani.

Dron naj bi opazili tudi nad bruseljskim letališčem

Dron naj bi danes zvečer znova opazili tudi nad bruseljskim letališčem Zaventem, je poročal belgijski časnik Het Nieuwsblad v nizozemščini. Kljub temu zračni prostor za zdaj ostaja odprt. Na kraju so policisti in obrambne sile, ki bodo opravile nadaljnjo preiskavo.

Zaradi opaženih dronov v bližini letališč se je danes sestal belgijski svet za nacionalnost varnost, na katerem naj bi razpravljali o okrepitvi zmogljivosti za spremljanje dronov. | Foto: Guliverimage Zaradi opaženih dronov v bližini letališč se je danes sestal belgijski svet za nacionalnost varnost, na katerem naj bi razpravljali o okrepitvi zmogljivosti za spremljanje dronov. Foto: Guliverimage

Že v torek so blizu bruseljskega letališča opazili drone, zaradi česar so začasno ustavili letalski promet. Zaradi drona so v torek začasno ustavili promet tudi na letališču v Liegeu na vzhodu Belgije.

Zaradi opaženih dronov v bližini letališč se je danes sestal belgijski svet za nacionalnost varnost, na katerem naj bi razpravljali o okrepitvi zmogljivosti za spremljanje dronov.

Nemčija podprla Belgijo v prizadevanjih za preprečevanje preletov dronov

Nemčija pa je danes sporočila, da bo podprla Belgijo v njenih prizadevanjih za preprečevanje preletov dronov. "Na zahtevo Belgije bo nemška vojska naši sosednji državi nudila kratkoročno podporo z dobavo zmogljivosti za boj proti majhnim brezpilotnim zračnim sistemom," je v izjavi sporočilo nemško obrambno ministrstvo.

O podobnih incidentih z droni so sicer v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača.

