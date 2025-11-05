Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
5. 11. 2025,
18.42

Nemške severne zvezne dežele za okrepitev obrambe pred droni

Dron, Droni, Ukrajina, vojna v Ukrajini, Brezpilotni letalnik | Nemške oblasti so obrambo pred brezpilotnimi letalniki postavile za prednostno nalogo po več preletih dronov nad letališči in vojaškimi območji ter drugo kritično infrastrukturo. | Foto Reuters

Nemške oblasti so obrambo pred brezpilotnimi letalniki postavile za prednostno nalogo po več preletih dronov nad letališči in vojaškimi območji ter drugo kritično infrastrukturo.

Foto: Reuters

Oblasti v severnonemških zveznih deželah, ki mejijo na Baltsko in Severno morje, bodo vzpostavile skupno obrambo pred droni po vrsti incidentov v državi, ki jih deloma pripisujejo ruski kampanji ustrahovanja. Kot je danes sporočila mestna vlada Hamburga, so se notranji ministri teh dežel dogovorili o okrepitvi sodelovanja v boju proti dronom.

Glede na vse več preletov dronov v državi so se notranji ministri severnonemških obalnih dežel dogovorili o razvoju dodatnih skupnih zmogljivosti za obrambo pred brezpilotnimi letalniki, je v izjavi danes sporočila mestna vlada Hamburga, največjega nemškega pristanišča.

Nemške oblasti obrambo pred droni postavile za prednostno nalogo

Kot so še navedli, je v petek v Hamburgu predvideno srečanje uradnikov zveznih dežel Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Spodnja Saška in Mecklenburg-Predpomorjansko. Sestanka naj bi se udeležili tudi predstavniki vojske, policije in varnostni strokovnjaki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nemške oblasti so obrambo pred brezpilotnimi letalniki postavile za prednostno nalogo po več preletih dronov nad letališči in vojaškimi območji ter drugo kritično infrastrukturo. Notranji minister Alexander Dobrindt se je zavzel za nove načine odvračanja tovrstnih hibridnih groženj, vključno z večjimi zmogljivostmi za zaznavanje in morebitne sestrelitve dronov.

O podobnih incidentih z droni so v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Belgije, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača. | Foto: Guliverimage O podobnih incidentih z droni so v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Belgije, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača. Foto: Guliverimage

Rusija odgovornost za incidence še naprej zavrača

O podobnih incidentih so v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Belgije, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača.

