Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sreda,
5. 11. 2025,
18.06

Osveženo pred

11 minut

Sreda, 5. 11. 2025, 18.06

11 minut

Ogromno presenečenje v Ukrajini: v Hersonu se je pojavila Angelina Jolie

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Angelina Jolie v Ukrajini | Fotografije Angeline Jolie v Ukrajini, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih. Njen obisk Hersona ni bil javno naznanjen. | Foto Platforma X

Fotografije Angeline Jolie v Ukrajini, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih. Njen obisk Hersona ni bil javno naznanjen.

Foto: Platforma X

Herson, mesto v Ukrajini, ki leži tako rekoč v neposredni bližini frontne črte na jugovzhodu Ukrajine, je nepričakovano obiskala hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie. To je že njen drugi obisk Ukrajine od začetka ruske invazije februarja 2022.

Zakaj je prišla v Ukrajino, ni znano

Natančni razlogi za obisk oskarjevke Angeline Jolie v Hersonu, mestu, ki že tri leta velja za enega od najbolj nevarnih v Ukrajini, so neznani, poročajo ukrajinski mediji, ki se sklicujejo na informacije Mosta, lokalnega medija v Hersonu.

Angelina Jolie je po njihovih navedbah v Hersonu obiskala otroško bolnišnico in porodnišnico. Nekateri ukrajinski mediji, med njimi Kyiv Post, in več uporabnikov družbenih omrežij sicer ugiba, da je šlo za obisk v sklopu obsežnejše humanitarne kampanje, a to uradno še ni potrjeno. 

Po družbenih omrežjih so sicer zaokrožile fotografije Joliejeve med igro z otroki. Razvidno je bilo tudi, da je med obiskom nosila neprebojni jopič. 

Da je Angelina Jolie res obiskala Herson, sta na spletu med drugim potrdila tudi nekdanji mestni svetnik Vitalij Bogdanov in televizijska mreža Suspilne, ki je navajala lokalne vire.

Že drugi obisk po začetku ruske invazije

Gre sicer že za drugi obisk Angeline Jolie v Ukrajini, odkar je Rusija februarja 2022 sprožila vojaški napad na sosedo. V Ukrajini, natančneje v Lvovu na zahodu države, se je prvič mudila konec aprila 2022. 

