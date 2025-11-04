Objokani vojaki obupano kličejo na pomoč: nekaj je hudo narobe #video

"Bil sem mobiliziran, peljemo se v Časiv Jar. Pomagajte mi, nočem umreti. Star sem komaj 23 let. Prosim, pomagajte mi," skozi solze v videoposnetku, ki se je hitro razširil po družbenih omrežjih, tarna domnevni ukrajinski vojak. V resnici gre za zelo dober izdelek tovarne propagandnih umetnointeligenčnih videoposnetkov na družbenem omrežju TikTok, ki je bil najverjetneje ustvarjen s precej zmogljivim orodjem Sora.

Zgornji videoposnetek se je predvsem po družbenem omrežju X od nedelje naprej pojavil s podnapisi v vsaj sedmih različnih jezikih, širijo pa ga predvsem uporabniki, ki v vojni v Ukrajini podpirajo Rusijo ali pa so kritični do odziva Ukrajine in Zahoda na rusko invazijo njene sosede.

Hudovanje nemške uporabnice X, ki podpira Rusijo, zaradi objokanega Ukrajinca:

Das Video ist allen deutschen Kriegsgeilen-Politikern gewidmet. An Merz und Co 🤬 pic.twitter.com/UJ09Ri6Opw — Ksela 🖤❤️💛 ☀️💄👑 🇩🇪🇷🇺 (@OxanaMiramu) November 2, 2025

V Ukrajini je najnižja starostna meja za mobilizacijo moških in njihovo priključitev vojaškim enotam Ukrajine trenutno sicer postavljena pri 25 letih (vir). Pri tem ni potrebno, da je mobilizirana oseba v preteklosti sploh odslužila redni vojaški rok oz. da morda nima nobenih izkušenj z vojsko.

Mnogi več ne ločijo med pravimi in sintetičnimi ljudmi

Na prvi pogled je izredno težko ugotoviti, da gre za videoposnetek, izdelan z uporabo enega od umetnointeligenčnih orodij, kar je predvsem zasluga dejstva, da so ta v zadnjem letu napredovala tako zelo, da v mnogih primerih skoraj povsem zabrišejo mejo med pravimi in sintetičnimi ljudmi.

Mladenko na desni, ki v resnici ne obstaja, temveč je bila ustvarjena z umetno inteligenco, so mnogi slovenski uporabniki in uporabnice družbenih omrežij TikTok in Instagram napadli z žaljivkami. Foto: Posnetek zaslona

Poročali smo že, da so mnogi slovenski uporabniki prepričani, da umetnointeligenčni posnetki, ki jih objavlja profil babiceva.ai, prikazujejo prave Slovenke in Slovence.

Kaj vse je narobe z "ukrajinskim vojakom"?

Ne veliko, to pa je predvsem posledica dejstva, da je bil videoposnetek najverjetneje ustvarjen z umetnointeligenčnim orodjem Sora, ki ga je razvilo podjetje OpenAI, ki stoji tudi za umetnointeligenčnim pomočnikom ChatGPT. Sora velja za enega od najnaprednejših umetnointeligenčnih modelov za pretvarjanje besedila v videoposnetke, ki so ta hip na voljo uporabnikom spleta.

Pravzaprav edino zelo očitno napako v videoposnetku, ki izdaja njegovo poreklo in ki jo lahko opazijo tudi gledalci, ki sicer niso vešči prepoznavanja umetnointeligenčnih videoposnetkov, je mogoče najti na čeladi domnevnega 23-letnega ukrajinskega vojaka.

Sprememba na čeladi Foto: Posnetek zaslona

Eden od vijakov na vojakovi čeladi namreč v nekaj sekundah spremeni obliko in postane vbočen namesto izbočen, kar je zelo tipičen primer nedoslednosti umetnointeligenčnih modelov, kar zadeva na prvi pogled najnepomembnejše podrobnosti. Prav te v veliki večini primerov na koncu tudi izdajo poreklo tovrstnih videoposnetkov.

S čelado je sicer narobe še nekaj drugega – resnični čeladi, ki jo posnema, je namreč podobna le na pol. Med drugim ima vijake, ki na videz nimajo nobene funkcije, na mestu, kjer bi morali biti kavlji za pripenjanje, pa je samo žica. Zdi se tudi, da čelada v resnici lebdi na vojakovi glavi. Drugačen od pravega, pa tudi spreminja obliko, je tudi črn vijak ob strani čelade.

To je prava čelada:

Čelado je mogoče kupiti tudi v spletni trgovini Amazon. Cena tega modela je okrog 470 evrov. Foto: Amazon

Tovarna objokanih ukrajinskih vojakov na TikToku

Videoposnetek objokanega vojaka sicer izvira z družbenega omrežja TikTok, natančneje s profila z vzdevkom fantomoko (@fantomoko).

Hiter pregled profila razkriva, da je v zadnjih treh tednih objavil na desetine izredno podobnih videoposnetkov. Vsi prikazujejo jokajoče ukrajinske vojake, nekateri celo istega v več videoposnetkih, ki so jih domnevno mobilizirali in poslali na fronto na vzhod Ukrajine.

Profil na TikToku objokane ukrajinske vojake objavlja večkrat dnevno, pri tem pa ne razkriva, da gre za videoposnetke, ki so bili ustvarjeni z umetno inteligenco. V mnogo primerih je to mogoče ugotoviti z opazovanjem okna premikajočega se vozila, saj se v zunanjosti pogosto dogajajo izredno nenavadne oz. nenaravne stvari. Foto: Posnetek zaslona

Zakaj smo omenjali veliko verjetnost, da so videoposnetki ustvarjeni z umetnointeligenčnim orodjem Sora? Ker nekateri videoposnetki še vedno vsebujejo vodni žig, ki gledalce opozarja, da je posnetek plod dela umetne inteligence, v konkretnem primeru orodja Sora:

Videoposnetek objokanega ukrajinskega vojaka z vodnim žigom, ki dokazuje, da ga je ustvarilo umetnointeligenčno orodje Sora. Foto: Posnetek zaslona

Profil @fantomoko je na družbenem omrežju TikTok pred serijo objokanih ukrajinskih vojakov sicer objavljal tudi lažne videoposnetke ruskih vojakov, ki so prevažali domnevne ukrajinske vojne ujetnike in se jim posmehovali. Skoraj vsi videoposnetki na tem profilu sicer prikazujejo dogajanje v notranjosti vozil.