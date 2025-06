Zgražanje nad Slovenko, ki hoče fanta s pet tisoč evri plače: kaj je v ozadju?

Na družbenih omrežjih Instagram in TikTok se na stotine uporabnikov zgraža zaradi besed ženske, ki na vprašanje, kakšna je najnižja plača, ki bi jo moral imeti njen fant, odgovori, da vsaj pet tisoč evrov, ker je "dekle, ki ima standarde". V poplavi žaljivk in vprašanj, kakšno plačo ima ona, so medtem zelo redka opozorila uporabnikov, ki so opazili, da je bil videoposnetek v resnici ustvarjen z umetno inteligenco in da gospodična, ki želi fanta s petimi tisočaki mesečne plače, v resnici ne obstaja.