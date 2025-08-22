Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Petek,
22. 8. 2025,
17.10

Petek, 22. 8. 2025, 17.10

40 minut

V okolici Ribnice opazili risa: previdnost okoliških prebivalcev ne bo odveč

A. P. K.

Po nekaterih ocenah je v Sloveniji trenutno okoli 40 odraslih risov. Za njihovo ohranjanje na našem prostoru je skrbel tudi projekt Life Lynx. (Fotografija je simbolična.)

Po nekaterih ocenah je v Sloveniji trenutno okoli 40 odraslih risov. Za njihovo ohranjanje na našem prostoru je skrbel tudi projekt Life Lynx. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

V okolici naselja Hrastje pri Ribnici so v poznih dopoldanskih urah opazili mladega risa. Na Televiziji Rkanal so poročali, da je prisotnost divje živali pri okoliških prebivalcih vzpodbudila nekaj zaskrbljenosti, in dodali, da previdnost v naravi zato ne bo odveč. Risa, ki velja za ogroženo in zaščiteno vrsto in se ljudem praviloma izogiba, je prebivalcem Hrastja uspelo tudi posneti.

Stanovalci v naselju Hrastje pri Ribnici so v dopoldanskih urah opazili mladega risa in ga posneli. Videoposnetek je na svojem profilu na Facebooku delila Televizija Rkanal, kjer so zapisali, da je prisotnost divje živali razumljivo vzbudila skrb med prebivalci, zato previdnost za pohodnike v naravi in gozdu ni odveč.

Ob srečanju z risom v naravi se svetuje, da se živali ne približujemo, prav tako morajo biti naši hišni ljubljenčki na povodcih. Kot so še dodali na profilu televizije, je priporočljivo tudi, da svoja opažanja sporočite pristojnim službam, kot sta lovska družina in policija.

Risi so zaščitena in ogrožena vrsta

Ris sicer velja za ogroženo in zaščiteno vrsto, ki se ljudem praviloma izogiba, a vseeno previdnost, predvsem na območjih, kjer so risi pogosto prisotni, ne bo odveč.

Največ risov na območju Slovenije prebiva na Kočevskem in Notranjskem. To čudovito, pri nas nekoč že izumrlo žival prepoznamo po kratki in široki glavi, uhlji s čopki, visokih nogah in kratkem repu. Slovenski risi imajo kožuh, ki je gost z dolgo in fino dlako. V Sloveniji naseljeni risji samci v povprečju tehtajo od 18 do 25 kilogramov, samice pa nekoliko manj.

Risi so na območju Slovenije že izumrli. Po zaslugi lovcev, ki so jih leta 1973 znova naselili, pa so risi, ki zdaj živijo na slovenskem prostoru, potomci šestih naseljenih risov, ki so takrat prišli k nam iz Slovaške. Po nekaterih ocenah je v Sloveniji okoli 40 odraslih risov, njihovo populacijo pa pomaga uravnavati tudi projekt Life Lynx.

