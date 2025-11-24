Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
11.32

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 11.32

1 ura, 6 minut

Na območju Slavnika s terenskima voziloma uničevala travnike in cesto

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Slavnik | Fotografija s Slavnika je simbolična. | Foto Klemen Korenjak

Fotografija s Slavnika je simbolična.

Foto: Klemen Korenjak

V petek ob 22.42 so policiste napotili na območje Slavnika, kjer naj bi se neznani vozniki po travnikih vozili s terenskimi vozili in s tem uničevali okolje, s sunkovitim speljevanjem pa tudi cesto.

Kozinski policisti so na pobočju Slavnika izsledili dva voznika terenskih vozil. V prvem primeru je šlo za 21-letnega italijanskega državljana, v drugem primeru pa za 21-letnega moškega iz okolice Kopra.

Policisti so obema zaradi vožnje v naravnem okolju in s tem povezane kršitve določb zakona o ohranjanju narave izdali plačilni nalog, so še sporočili s koprske policijske uprave.

