Na območju Slavnika s terenskima voziloma uničevala travnike in cesto

V petek ob 22.42 so policiste napotili na območje Slavnika, kjer naj bi se neznani vozniki po travnikih vozili s terenskimi vozili in s tem uničevali okolje, s sunkovitim speljevanjem pa tudi cesto.

Kozinski policisti so na pobočju Slavnika izsledili dva voznika terenskih vozil. V prvem primeru je šlo za 21-letnega italijanskega državljana, v drugem primeru pa za 21-letnega moškega iz okolice Kopra.

Policisti so obema zaradi vožnje v naravnem okolju in s tem povezane kršitve določb zakona o ohranjanju narave izdali plačilni nalog, so še sporočili s koprske policijske uprave.