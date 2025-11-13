Britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto je ustavil projekt izkoriščanja litija v dolini reke Jadar v zahodni Srbiji, danes poroča agencija Bloomberg, ki se sklicuje na interne dokumente podjetja. Projekt Jadar je v Srbiji dvignil veliko prahu, saj je pridobivanje litija po mnenju okoljskih aktivistov škodljivo za zdravje ljudi in okolje.

Bloomberg je imel vpogled v memorandum iz tega tedna, v katerem podjetje Rio Tinto navaja, da se status projekta Jadar spreminja v vzdrževanje.

"Glede na odsotnost napredka pri dovoljenjih nismo v položaju, da bi ohranili enako raven razporejanja stroškov in virov v projekt," piše v memorandumu, katerega vsebino je potrdil tiskovni predstavnik koncerna, a obenem zavrnil dodaten komentar.

Rio Tinto načrtoval ureditev rudnika

Rio Tinto je po odkritju velikih količin litija na območju mesta Loznica v dolini reke Jadar tam načrtoval ureditev rudnika. V projekt je bil pripravljen vložiti 2,4 milijarde dolarjev, a so mu ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe.

Vlada leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in projekt ustavila

Posledično je srbska vlada v začetku leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in projekt ustavila. Julija lani je nato sprejela uredbo, ki je Riu Tintu omogočila ponoven zagon projekta.

Okoljski aktivisti menijo, da je pridobivanje litija škodljivo za zdravje ljudi in okolje, ter projektu Jadar že ves čas nasprotujejo. Njihovi protesti so se zaostrili lani poleti po podpisu sporazuma med Srbijo in EU o strateškem partnerstvu o surovinah za trajnostni prehod, med katere spada tudi litij.