Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
13. 11. 2025,
13.38

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
okoljevarstvo litij Srbija Rio Tinto rudnik okolje

Četrtek, 13. 11. 2025, 13.38

1 ura, 1 minuta

Bloomberg: Rio Tinto ustavlja projekt Jadar v Srbiji

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Rio Tinto, podjetje | Rio Tinto je po odkritju velikih količin litija na območju mesta Loznica v dolini reke Jadar tam načrtoval ureditev rudnika. V projekt je bil pripravljen vložiti 2,4 milijarde dolarjev, a so mu ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. | Foto Reuters

Rio Tinto je po odkritju velikih količin litija na območju mesta Loznica v dolini reke Jadar tam načrtoval ureditev rudnika. V projekt je bil pripravljen vložiti 2,4 milijarde dolarjev, a so mu ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe.

Foto: Reuters

Britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto je ustavil projekt izkoriščanja litija v dolini reke Jadar v zahodni Srbiji, danes poroča agencija Bloomberg, ki se sklicuje na interne dokumente podjetja. Projekt Jadar je v Srbiji dvignil veliko prahu, saj je pridobivanje litija po mnenju okoljskih aktivistov škodljivo za zdravje ljudi in okolje.

Bloomberg je imel vpogled v memorandum iz tega tedna, v katerem podjetje Rio Tinto navaja, da se status projekta Jadar spreminja v vzdrževanje.

"Glede na odsotnost napredka pri dovoljenjih nismo v položaju, da bi ohranili enako raven razporejanja stroškov in virov v projekt," piše v memorandumu, katerega vsebino je potrdil tiskovni predstavnik koncerna, a obenem zavrnil dodaten komentar.

Rio Tinto načrtoval ureditev rudnika

Rio Tinto je po odkritju velikih količin litija na območju mesta Loznica v dolini reke Jadar tam načrtoval ureditev rudnika. V projekt je bil pripravljen vložiti 2,4 milijarde dolarjev, a so mu ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe.

Vlada leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in projekt ustavila

Posledično je srbska vlada v začetku leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in projekt ustavila. Julija lani je nato sprejela uredbo, ki je Riu Tintu omogočila ponoven zagon projekta.

Okoljski aktivisti menijo, da je pridobivanje litija škodljivo za zdravje ljudi in okolje, ter projektu Jadar že ves čas nasprotujejo. Njihovi protesti so se zaostrili lani poleti po podpisu sporazuma med Srbijo in EU o strateškem partnerstvu o surovinah za trajnostni prehod, med katere spada tudi litij.

Nafta
Novice Rusi so se pripravljeni odpovedati nadzoru nad Naftno industrijo Srbije
okoljevarstvo litij Srbija Rio Tinto rudnik okolje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.