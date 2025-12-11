Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek, 11. 12. 2025, 10.57

59 minut

Medvedka Mici se navaja na novo življenjsko okolje

Mici, medvedka, zavetišče, selitev, Avstrija | Foto FOUR PAWS/Facebook

Foto: FOUR PAWS/Facebook

Mednarodna organizacija Four Paws (Štiri tačke) dva tedna po selitvi 24-letne medvedke Mici iz ograde pri gostilni v Završnici v zavetišče Arbesbach v Avstriji poroča, da skrbnikom že izkazuje zaupanje in da raziskuje svojo prilagoditveno ogrado. Še vedno pa je, kar je za prišleke običajno, nekoliko nemirna.

Organizacija je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da si je Mici vzela čas, da se namesti, v zavetišču pa ji zagotavljajo vso ljubezen in podporo, ki jo pri tem potrebuje. Odkrili so tudi njene najljubše priboljške, to so hruške, jabolka, grozdje in orehi. Optimistični so, da se bo Mici pri njih kmalu počutila povsem domače.

Raziskuje in se počuti dobro

Tudi v slovenskem društvu za dobrobit živali AniMa spremljajo medvedkin napredek. "Mici je zelo radovedna. Iz notranjega brloga je sama znosila slamo na prosto in si skrbno uredila mehko, udobno ležišče. Takšno vedenje je jasen znak, da se počuti dovolj varno, da lahko izraža svoje naravne potrebe," so zapisali na Facebooku.

Pojasnili so, da previdno raziskuje prilagoditveni prostor, opazuje okolico in se uči nove rutine ter tako že kaže znake zaupanja. Je pa še vedno nekoliko negotova, kar je običajno za živali, ki so prvič v življenju v do narave prijaznem okolju. V zavetišču verjamejo, da bo Mici kmalu povsem svobodna v gibanju in mirna v svojem novem življenju.

Selitev Mici iz ograde v Završnici, od koder so jo prepeljali v medvedje zavetišče Arbesbach na severu Avstrije, je potekala 25. novembra. Organizacija Four Paws je prizadevanja za ustavitev zasebnega lastništva rjavih medvedov v Sloveniji začela pred tremi leti. Največji uspeh je dosegla letos s preselitvijo medveda Felixa in Mici. Prihodnje leto računa še na premestitev medveda Tima, ki biva v ZOO parku Rožman pri Horjulu.

