Šarmantni George Clooney je po novem Francoz

George Clooney, Amal Clooney | V Franciji pred šolo njunih otrok ni paparacev. "To je za naju najpomembnejše," naj bi Clooney dejal v intervjuju. Čeprav njegova družina preživi le del leta na svojem posestvu na jugu Francije, je to kraj, kjer so najsrečnejši, poudarja igralec in režiser. | Foto Reuters

V Franciji pred šolo njunih otrok ni paparacev. "To je za naju najpomembnejše," naj bi Clooney dejal v intervjuju. Čeprav njegova družina preživi le del leta na svojem posestvu na jugu Francije, je to kraj, kjer so najsrečnejši, poudarja igralec in režiser.

Foto: Reuters

Hollywoodski zvezdnik živi z ženo Amal in dvema otrokoma na kmetiji na jugu Francije. Vsi štirje so tudi pridobili francosko državljanstvo, je po poročanju spletnega portala Kurier razvidno s francoskega uradnega lista.

V ZDA rojeni George Clooney, njegova žena Amal Alamuddin, ki se je rodila v Libanonu, ter njuna otroka Ella in Alexander, rojena v Londonu, so navedeni med tistimi, ki so postali francoski državljani z naturalizacijo.

Štiriinšestdesetletni igralec in 47-letna odvetnica za človekove pravice živita z osemletnima dvojčkoma na kmetiji na jugu Francije. Clooneyjeva sta leta 2021 kupila nekdanji vinograd v Brignolesu, mestu v departmaju Var.

Tam pred šolo njunih otrok ni paparacev. "To je za naju najpomembnejše," naj bi Clooney dejal v intervjuju. Čeprav njegova družina preživi le del leta na svojem posestvu na jugu Francije, je to kraj, kjer so najsrečnejši, poudarja igralec in režiser.

Med Francoze tudi Jim Jarmusch?

Tudi Clooneyjev ameriški kolega Jim Jarmusch si želi ustvariti zatočišče v Franciji in zaprositi za francosko državljanstvo. "Želim si kraj, kamor lahko pobegnem iz Združenih držav," naj bi v petek povedal za radijsko postajo France Inter.

Še zdaleč pa 72-letni režiser in Clooney nista osamljena primera slavnih, ki so sklenili zapustiti svojo domovino.

Med njimi sta tudi Ellen DeGeneres in njena žena Portia de Rossi, ki sta se po volitvah leta 2024 preselili v Veliko Britanijo, potem ko sta prodali svoje nepremičnine v ZDA. 

Za irsko državljanstvo je po selitvi na Zeleni otok zaprosila televizijska voditeljica in igralka Rosie O'Donnell, ki kot razlog za umik navaja ameriško politično klimo in skrb za dobrobit svojega 12-letnega nebinarnega otroka.

V Španijo se je preselil Richard Gere, kot razlog pa je navedel družinske zadeve – njegova žena Alejandra Silva je Španka. Letos je par sicer že napovedal, da se bodo čez nekaj let morda vrnili v ZDA.

Selitev so napovedovali še številni drugi. Pevka in igralka Cher naj bi se preselila v primeru Trumpove vnovične izvolitve, prav tako pevka Courtney Love, ki si želi pridobiti britansko državljanstvo, in Barbra Streisand, ki nasprotovanja ameriškemu predsedniku že prej ni skrivala. 

Ellen DeGeneres in Portia de Rossi | Foto: Guliverimage

