Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
11. 9. 2025,
21.48

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
turneja Anglija selitev ZDA Ed Sheeran

Četrtek, 11. 9. 2025, 21.48

1 ura, 15 minut

Ed Sheeran se seli v ZDA: Občutek imam, kot da sem edini

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Ed Sheeran | Ob naznanitvi, da se seli v ZDA, so na družbenih omrežjih začela krožiti ugibanja, da je za njegovo odločitvijo več kot le prihajajoča turneja. "Ne gre za davke. To so ZDA, ne ZAE. Davke bom vedno plačeval v Veliki Britaniji, ker tam živim," je pojasnil Ed Sheeran. | Foto Profimedia

Ob naznanitvi, da se seli v ZDA, so na družbenih omrežjih začela krožiti ugibanja, da je za njegovo odločitvijo več kot le prihajajoča turneja. "Ne gre za davke. To so ZDA, ne ZAE. Davke bom vedno plačeval v Veliki Britaniji, ker tam živim," je pojasnil Ed Sheeran.

Foto: Profimedia

Medtem ko številni zvezdniki ZDA zapuščajo, je Ed Sheeran sporočil, da se z družino tja seli. "Občutek imam, kot da sem edini," se je pošalil ob tem.

Novico o selitvi, ki je sprva presenetila marsikoga, je štirikratni dobitnik nagrade grammy naznanil v podkastu The 2 Johnnies, ki ga ustvarjata irska komika. "Kmalu se selim v Ameriko. Občutek imam, kot da sem edini," je dejal Sheeran in pojasnil, da z njim odhajajo tudi žena Cherry Seaborn ter njuni hčerki Lyra in Jupiter.

V ZDA namreč kmalu začenja svojo turnejo, zato je selitev, kot pravi, smiselna: "Za nekaj časa grem tja na turnejo. Ker imam družino, ne morem ves čas odhajati in prihajati. Tam se bomo ustalili." Čeprav ni razkril, kje točno se nameravajo ustaliti, je v prejšnjih intervjujih večkrat izrazil navdušenje nad Nashvillom. "Ko se preseliš na podeželje, se ne moreš več vrniti," je dejal aprila letos. "Nashville je moje najljubše mesto v ZDA. Moj cilj je vedno bil preseliti se v Nashville in ustvarjati country glasbo."

"Ne gre za davke"

Ker so ob naznanitvi o selitvi v ZDA na družbenih omrežjih začela krožiti ugibanja, da je za njegovo odločitvijo več kot le prihajajoča turneja, je glasbenik objavil dodatno pojasnilo. Pravi, da ne želi biti del medijskih zgodb, da ljudje iz različnih razlogov želijo zapustiti Veliko Britanijo. "Ne selim se za stalno, z družino gremo na turnejo, zato se bomo nastanili na celino, kjer bom imel turnejo, saj se ne želim iz Londona voziti v San Diego," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da ne gre za davke: "To so ZDA, ne ZAE (Združeni arabski emirati, op. p.). Davke bom vedno plačeval v Veliki Britaniji, ker tam živim."

Katere dele države bo v sklopu nove turneje, ki je uradno še ni napovedal, Ed Sheeran obiskal, še ni znano, bo pa že septembra nastopil na glasbenem festivalu iHeartRadio v Las Vegasu.

Preberite tudi: 

Ed Sheeran snemal na Hrvaškem
Trendi Snemanje na Hrvaškem: ženo je zamenjal za igralko #video
Ed Sheeran
Trendi Ed Sheeran na Hrvaškem snema nov videospot, ujeli so ga na Hvaru
Ed Sheeran
Trendi Policija prekinila ulični nastop Eda Sheerana
turneja Anglija selitev ZDA Ed Sheeran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.