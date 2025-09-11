Medtem ko številni zvezdniki ZDA zapuščajo, je Ed Sheeran sporočil, da se z družino tja seli. "Občutek imam, kot da sem edini," se je pošalil ob tem.

Novico o selitvi, ki je sprva presenetila marsikoga, je štirikratni dobitnik nagrade grammy naznanil v podkastu The 2 Johnnies, ki ga ustvarjata irska komika. "Kmalu se selim v Ameriko. Občutek imam, kot da sem edini," je dejal Sheeran in pojasnil, da z njim odhajajo tudi žena Cherry Seaborn ter njuni hčerki Lyra in Jupiter.

V ZDA namreč kmalu začenja svojo turnejo, zato je selitev, kot pravi, smiselna: "Za nekaj časa grem tja na turnejo. Ker imam družino, ne morem ves čas odhajati in prihajati. Tam se bomo ustalili." Čeprav ni razkril, kje točno se nameravajo ustaliti, je v prejšnjih intervjujih večkrat izrazil navdušenje nad Nashvillom. "Ko se preseliš na podeželje, se ne moreš več vrniti," je dejal aprila letos. "Nashville je moje najljubše mesto v ZDA. Moj cilj je vedno bil preseliti se v Nashville in ustvarjati country glasbo."

"Ne gre za davke"

Ker so ob naznanitvi o selitvi v ZDA na družbenih omrežjih začela krožiti ugibanja, da je za njegovo odločitvijo več kot le prihajajoča turneja, je glasbenik objavil dodatno pojasnilo. Pravi, da ne želi biti del medijskih zgodb, da ljudje iz različnih razlogov želijo zapustiti Veliko Britanijo. "Ne selim se za stalno, z družino gremo na turnejo, zato se bomo nastanili na celino, kjer bom imel turnejo, saj se ne želim iz Londona voziti v San Diego," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da ne gre za davke: "To so ZDA, ne ZAE (Združeni arabski emirati, op. p.). Davke bom vedno plačeval v Veliki Britaniji, ker tam živim."

Katere dele države bo v sklopu nove turneje, ki je uradno še ni napovedal, Ed Sheeran obiskal, še ni znano, bo pa že septembra nastopil na glasbenem festivalu iHeartRadio v Las Vegasu.

