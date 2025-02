Policija prekinila ulični nastop Eda Sheerana

Oblasti v Indiji so britanskemu pop pevcu Edu Sheeranu v nedeljo med uličnim nastopom v Bangaloru odklopile mikrofon. Policija je pojasnila, da mu niso izdali dovoljenja za nastop, ker so zaradi njegove priljubljenosti pričakovali kaos. Pevec je sicer zatrjeval, da ima dovoljenje, vendar se ni pretirano vznemirjal. "Vse je v redu," je dejal.