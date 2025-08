Italijansko megazvezdo ujeli na plaži z dvema bivšima ženama

Eros Ramazzotti, ki aprila prihaja v zagrebško Areno, preživlja dopust skupaj z obema nekdanjima partnerkama, Michelle Hunziker in Marico Pellegrinelli. Ramazzotti je eden redkih zvezdnikov, ki je ohranil dobre odnose z bivšimi, s tem dejanjem pa je pokazal, da je tudi to mogoče.

Paparaci so Ramazzottija ujeli, kako popolnoma sproščeno poležava na soncu v družbi Michelle Hunziker in Marice Pellegrinelli.

Obe nekdanji ženi slavnega glasbenika blestita v bikinijih

Glasbenik Eros Ramazzotti ima iz zakona z Michelle Hunziker odraslo hčer Auroro, z Marico Pellegrinelli pa dva otroka. Tokrat so se odločili poletje preživeti skupaj – kot velika in složna družina.

Televizijska voditeljica Michelle Hunziker, ki smo jo lahko spremljali tudi na Eurosongu, se skupaj z glasbenikom pojavlja na fotografijah s počitnic na Mikonosu, ki jih na družbenih omrežjih objavlja njuna hči Aurora. Prav na njenem profilu na Instagramu lahko sledilci ujamejo utrinke te nenavadno povezane družine.

Čeprav sta se Ramazzotti in Hunziker razšla že davnega leta 2002, sta ostala v izjemno dobrih odnosih.

Njun zakon naj bi po poročanju tujih medijev razpadel tudi zaradi vpliva skrivnostnega kulta Warriors of Light, katerega članica je bila Michelle kar pet let. Pripadnost skupnosti ji je prepovedovala spolne odnose, alkohol, kajenje in številne druge življenjske navade. O tem obdobju je iskreno spregovorila v svoji biografiji Navidezno popolno življenje, v kateri je razkrila tudi prepričanje, da je Jezusova sestra in reinkarnacija nacistične neveste.