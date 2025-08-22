Znanje, ki ustvarja prihodnost turizma

Turizem je ena najhitreje rastočih panog, ki se neprestano prilagaja novim trendom. Trajnost, digitalne tehnologije in personalizirana doživetja so v središču njegovega razvoja, a za uresničitev teh idej so nujni ljudje s pravim znanjem. Prav v Brežicah, na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, že petnajst let oblikujejo strokovnjake, ki krojijo prihodnost turizma.

"Naši diplomanti so iskani kadri, saj turizem potrebuje ljudi, ki razumejo lokalno okolje, znajo razmišljati globalno in povezovati teorijo s prakso," poudarjajo na fakulteti.

Študij, ki odpira vrata v prakso

Na dodiplomski ravni ponujajo dva študijska programa – visokošolski strokovni Sodobne turistične prakse in univerzitetni program Turizem: sodelovanje in razvoj . Oba trajata tri leta in študentom zagotavljata širok nabor znanj s področja menedžmenta, podjetništva, trženja, promocije, jezikov in dela z ljudmi. Nadaljevanje je mogoče na magistrskem programu Turistične destinacije in doživetja ter na doktorskem programu Sodobne turistične študije . Študij na dodiplomski in magistrski ravni je za redne študente brezplačen, kar je pomembna prednost pri odločanju za nadaljnje izobraževanje.

Posebna odlika študija so praktične izkušnje: od terenskih vaj, praktičnega usposabljanja, gostujočih predavateljev iz gospodarstva do večdnevnih ekskurzij in mednarodnih izmenjav. Študenti se tako že pred diplomo srečajo z realnim delovnim okoljem in navežejo stike, ki jim odpirajo vrata na trg dela. Diplomanti fakultete danes delujejo kot vodje projektov, organizatorji dogodkov, turistični svetovalci, podjetniki in zaposleni v vodilnih turističnih podjetjih doma in v tujini.

Fakulteto čaka tudi pomembna novost – selitev v nove, sodobno opremljene predavalnice, ki bodo študentom zagotavljale še boljše pogoje za študij.

Prijavni roki so v teku – za dodiplomske programe od 20. do 27. avgusta, za podiplomske pa do 5. septembra.

Študij, ki ne poteka le v predavalnicah. Foto: UM FT

Mikrodokazila: potrditev znanja za prihodnost

Fakulteta ne nagovarja le mladih, ki izbirajo študij, temveč tudi tiste, ki želijo nadgraditi svoja znanja. V okviru projekta NOO so razvili Center za izobraževanje v turizmu (CIT) , ki ponuja krajša, ciljno usmerjena izobraževanja. Udeleženci ob zaključku prejmejo mikrodokazilo – uradno potrditev novih znanj in kompetenc.

Programi so zasnovani na najbolj aktualnih potrebah turizma: od uporabe tehnologij VR in AR ter umetne inteligence pri oblikovanju turističnih doživetij do trajnostnega upravljanja destinacij, planinskih koč, velnes centrov in razvoja zelenih rešitev v gastronomiji.

Izobraževanja so praktično naravnana – potekajo v živo in na daljavo, vključujejo strokovnjake iz prakse in primere dobrih rešitev iz turizma. Poleg splošne ponudbe CIT pripravlja tudi programe po meri za podjetja in destinacije. Med delavnicami so med drugim javno nastopanje, tuji jeziki in analiza podatkov, namenjene tako začetnikom kot izkušenim strokovnjakom.

"Naš cilj je ustvariti prostor, kjer se teorija sreča s prakso in inovacije postanejo standard. Želimo, da vsak udeleženec odide z znanji, ki jih lahko uporabi že naslednji dan," pravijo na fakulteti.

Kratka, usmerjena izobraževanja so razvili v sklopu projekta NOO. Foto: UM FT

Strokovnjaki za turizem nastajajo v Brežicah

Fakulteta za turizem UM danes združuje študij in vseživljenjsko učenje ter ustvarja prostor, kjer se srečujejo študenti, podjetja in strokovnjaki. Prav v Brežicah tako nastajajo novi kadri, ki bodo soustvarjali turizem prihodnosti – inovativen, trajnosten in odporen proti izzivom časa.

Več informacij o vpisu in aktualnih izobraževanjih je na voljo na spletni strani www.ft.um.si

Brežice, študijsko mesto Foto: UM FT

