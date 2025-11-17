Na Češkem in Slovaškem ob obletnici žametne revolucije protesti #video

Na Češkem in Slovaškem se je danes, na obletnico žametne revolucije, ki je leta 1989 v nekdanji Češkoslovaški strmoglavila komunizem, zbrala množica ljudi, ki je protestirala proti voditeljem svojih držav. V Pragi so protestniki demonstrirali proti mandatarju za sestavo vlade Andreju Babišu, v Bratislavi pa proti premierju Robertu Ficu.

Obletnica zaznamuje brutalno zatiranje mirnega študentskega pohoda v Pragi s strani komunistične policije, kar je sprožilo vstajo, revolucija pa je zatem strmoglavila komunizem in obnovila demokracijo na Češkoslovaškem. Ta je sicer štiri leta pozneje mirno razpadla na Češko in Slovaško, državi pa ohranjata prijateljske odnose, obe sta se tudi pridružili Evropski uniji in Natu. Vendar se mnogi bojijo, da je ogrožena prozahodna, demokratična perspektiva obeh držav.

V češki prestolnici Pragi se je zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti Andreju Babišu, mandatarju za sestavo nove vlade v koaliciji z desničarsko stranko Svoboda neposredna demokracija (SPD) ter konservativnimi Motoristi.

Foto: Reuters Na volitvah v Češki republiki 3. in 4. oktobra je zmagala populistična stranka ANO milijarderskega poslovneža in nekdanjega premierja Andreja Babiša, ki si prizadeva sestaviti vlado z zavezniki, vključno s skrajno desničarsko stranko, ki je proti EU in Natu.

Žametna revolucija je najbolj priljubljen nacionalni politični praznik na Češkem in jo zaznamujejo ulični koncerti, razstave in prižiganje sveč na praški Narodni aveniji, kjer je policija leta 1989 na mirnem shodu pretepla študente.

Letos se je na praškem Staromestnem trgu zbralo tudi na tisoče ljudi, ki so držali češke, evropske in ukrajinske zastave v znak protesta proti Babišu, za katerega kritiki pravijo, da je zaradi svojih obsežnih poslovnih holdingov v navzkrižju interesov. Protestniki so kritizirali tudi predloge za zmanjšanje pomoči Ukrajini in prevzem večjega nadzora nad javnimi mediji in financiranjem nevladnih organizacij.

"Vlada, ki bo verjetno oblikovana, želi zrahljati naše vezi s civiliziranim svetom, z zahodno Evropo in z Evropsko unijo," je na praškem shodu dejal inženir Martin Leska. "In zelo me skrbi, da to ne bo v korist naše države in ljudi, ki v njej živijo," je dodal po poročanju agencije Reuters.

Babiš je dejal, da bo po imenovanju za predsednika vlade obravnaval morebitna navzkrižja interesov, vendar ni povedal, kako. To je sprožilo konflikt s predsednikom Petrom Pavelom, ki je zahteval, da Babiš pred imenovanjem jasno pove svoje namere.

Tudi na Slovaškem tisoči protestirajo

V Bratislavi in več drugih slovaških mestih pa se je več deset tisoč ljudi zbralo na protestih proti premierju Robertu Ficu. Prav tako nekdanji komunist je trenutno v svojem četrtem mandatu na mestu slovaškega premierja.

V prestolnici so kljub močnemu deževju demonstranti napolnili Trg svobode in vzklikali "Dovolj Fica", ob tem pa nosili transparente z napisom "Svoboda ni darilo, ampak pravica".

Foto: Reuters Fico je zavzel prorusko stališče do vojne v Ukrajini in se je večkrat srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ukinil je poseben urad za preiskovanje korupcije in hudih kaznivih dejanj, prevzel večji državni nadzor nad javnimi mediji in obtožil javne aktiviste načrtovanja državnega udara, navaja agencija Reuters.

Po njegovih besedah bi EU lahko razpadla, Slovaška pa se mora pripraviti na tak scenarij. Kritike je sprožil, ker je v javno razpravo uvedel možnost izstopa iz EU, čeprav ni predlagal, da bi država morala izstopiti.

"Fico napada neodvisne institucije, kulturo, medije ... natanko tako, kot so to storili komunisti. Vleče nas stran od demokratičnega sveta," je množici dejal vodja opozicijske Demokratske stranke Jaroslav Nad.

Fico nasprotno trdi, da brani demokratične vrednote in nacionalno suverenost ter popravlja krivice, ki jih je njemu in zaveznikom storila prejšnja vlada.

Foto: Reuters