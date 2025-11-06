Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
13.51

Osveženo pred

14 minut

Četrtek, 6. 11. 2025, 13.51

Na Češkem po porazu na volitvah uradno odstopila vlada

Petr Fiala | "Po štirih letih državo zapuščamo v boljšem stanju, kot smo jo prevzeli," je povedal odhajajoči premier Petr Fiala. | Foto Guliverimage

"Po štirih letih državo zapuščamo v boljšem stanju, kot smo jo prevzeli," je povedal odhajajoči premier Petr Fiala.

Foto: Guliverimage

Približno mesec dni po oktobrskih parlamentarnih volitvah je danes odstopila češka vlada. Odhajajoči premier Petr Fiala je ob tem obljubil, da bodo storili vse za nemoten in dostojen prenos oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Po štirih letih državo zapuščamo v boljšem stanju, kot smo jo prevzeli," je še povedal Petr Fiala, ki bo do imenovanja nove vlade še naprej opravljal funkcijo premierja.

Populistično gibanje ANO mandatarja za sestavo nove češke vlade Andreja Babiša, ki je slavil na volitvah, je pred dnevi z desničarsko stranko Svoboda in neposredna demokracija (SPD) ter konservativnimi Motoristi, ki zastopajo zlasti interese voznikov motornih vozil, podpisala koalicijsko pogodbo.

Andrej Babiš
Novice Babiš dobil mandat za sestavo nove češke vlade

V programu so stranke med drugim obljubile ničelno toleranco do nezakonitih migracij in nižje cene energije. Stranke imajo skupno 108 sedežev v 200-članskem parlamentu.

Babiš v navzkrižju interesov

Kljub podpisu koalicijske pogodbe bi se proces imenovanja nove vlade lahko nekoliko zavlekel.

Predsednik države Petr Pavel je namreč od Babiša zahteval, naj najprej javno pojasni, kako namerava rešiti svoje navzkrižje interesov kot politik in lastnik obsežnega holdinga.

Tovrstna navzkrižja interesov naj bi preprečeval zakon iz leta 2006. Ta med drugim prepoveduje dodeljevanje subvencij podjetjem, v katerih ima javni uslužbenec 25-odstotni ali večji delež, poroča dpa.

