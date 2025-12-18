Medtem ko Tesla tudi v Evropi testira in demonstrira sposobnosti samodejne vožnje njihovih avtomobilov (za zdaj še s spremljevalnim “voznikom”), so se znašli v težavah doma v Kaliforniji. Tam se že leta vlečejo sodni spori glede uporabe imena Autopilot za njihove varnostno-asistenčne sisteme, ki sicer sodijo v drugo od petih ravni avtonomne vožnje. Prav tako je sporna oznaka “full self-driving” (polna samodejna vožnja), ki se nanaša na strojno in programsko opremo, ki bi lahko v prihodnje omogočala samodejno vožnjo avtomobila. Danes to pri Tesli še ni mogoče.

Dali so jim 60 dni časa, sicer ...

Pristojni sodnik v Kaliforniji je zdaj razsodil, da naj se licenca Tesle za prodajo novih avtomobilov zamrzne za 30 dni. Razlog je prav v zavajajočem oglaševanju. Naziv Autopilot je sicer označil kot ne povsem napačnega, vsekakor pa zavajujočega, še manj popustljiv je bil do oznake “full self-driving”.

Kljub sodbi pa so Tesli dali 60 dni časa, da svoje marketinške aktivnosti popravi in uredi v skladu z zahtevami sodišča.

Na področju samodejne vožnje je trenutno vodilni Waymo, to je podjetje pod streho Googla, ki v ZDA že izvaja komercialne prevoze brez voznika in za leto 2026 napovedujejo širitev prvič tudi v Evropo (London). Do zdaj so opravili že več kot deset milijonov prevozov.