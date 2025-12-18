Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
18. 12. 2025,
6.50

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
samodejna vožnja Autopilot Tesla

Četrtek, 18. 12. 2025, 6.50

48 minut

Tesla - sporni oznaki Autopilot in "full self-driving"

30-dnevna prepoved prodaje? Tesla mora v ZDA popraviti marketinške obljube.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Tesla X Autopilot | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tesli v Kaliforniji grozi 30-dnevna prepoved prodaje, če ne bodo popravili svojih marketinških obljub glede sistema Autopilot.

Medtem ko Tesla tudi v Evropi testira in demonstrira sposobnosti samodejne vožnje njihovih avtomobilov (za zdaj še s spremljevalnim “voznikom”), so se znašli v težavah doma v Kaliforniji. Tam se že leta vlečejo sodni spori glede uporabe imena Autopilot za njihove varnostno-asistenčne sisteme, ki sicer sodijo v drugo od petih ravni avtonomne vožnje. Prav tako je sporna oznaka “full self-driving” (polna samodejna vožnja), ki se nanaša na strojno in programsko opremo, ki bi lahko v prihodnje omogočala samodejno vožnjo avtomobila. Danes to pri Tesli še ni mogoče. 

Dali so jim 60 dni časa, sicer ...

Pristojni sodnik v Kaliforniji je zdaj razsodil, da naj se licenca Tesle za prodajo novih avtomobilov zamrzne za 30 dni. Razlog je prav v zavajajočem oglaševanju. Naziv Autopilot je sicer označil kot ne povsem napačnega, vsekakor pa zavajujočega, še manj popustljiv je bil do oznake “full self-driving”. 

Kljub sodbi pa so Tesli dali 60 dni časa, da svoje marketinške aktivnosti popravi in uredi v skladu z zahtevami sodišča. 

Na področju samodejne vožnje je trenutno vodilni Waymo, to je podjetje pod streho Googla, ki v ZDA že izvaja komercialne prevoze brez voznika in za leto 2026 napovedujejo širitev prvič tudi v Evropo (London). Do zdaj so opravili že več kot deset milijonov prevozov.
samodejna vožnja Autopilot Tesla
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.