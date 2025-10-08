Tesla je za modela 3 in Y pokazala novo vstopno različico standard, ki bo v ZDA cenejša za okrog deset odstotkov. Avtomobil za Evropo naj bi še letos začeli izdelovati v Berlinu. Pričakovana evropska cena za tak model Y bo okrog 40 tisoč evrov.

Kot smo napovedali že včeraj, je Tesla po več mesecih čakanja razkrila novo cenejšo različico obeh svojih najbolje prodajanih avtomobilov. Model 3 in model Y sta dobila različico standard, ki je od zdaj nova vstopnica za oba avtomobila.

Večina domnev je bila pravilnih: različico standard bo na cesti iz sprednje strani enostavno prepoznati, saj nima osvetljenega ozkega pasu LED med žarometoma. Enako velja tudi za pas med lučmi zadaj. Ostale spremembe so usmerjene predvsem v notranjost vozila, kjer je opremljenost (oblazinjenje, zvočni sistem …) nekaj slabša kot v ostalih različicah. Opazna je krajša konzola med sprednjima sedežema. Zadaj prav tako ni več zaslona.

Foto: Tesla

Foto: Tesla

Bo pet tisočakov nižja cena dovolj?

Ta model Y bo v ZDA cenejši za pet tisoč dolarjev (trenutno dobriih 4.200 evrov). Pri Tesli sicer še niso potrdili prihoda tega avtomobila v Evropo, zavoljo težnje po pospeševanju prodaje pa je to zelo verjetno. V Evropi bi bila cena verjetno 39 ali 40 tisoč evrov. Tesla trenutno v ZDA izdelanih vozil v Evropo ne izvaža. Proizvodnja na Kitajskem in uvoz v Evropo je zaradi visokih carin malo verjeten, zato bi ta avtomobil ob začetku evropske prodaje izdelovali v Berlinu.

To so neuradno že potrdili tudi viri nemškega Automobilswoche. Novo različico modela Y naj bi André Thierig, direktor tovarne v Berlinu že predstavil zaposlenim. Proizvodnja za Evropo se bo predvidoma začela še pred koncem letošnjega leta.

Tesla je nekoliko presenetljivo cenejšo različico standard pripravila tudi za model 3. Ta je v ZDA cenejši za 5.500 dolarjev. Če bi za toliko znižali ceno modela 3 v Evropi, bi se v Sloveniji približal meji 35 tisoč evrov in s tem tudi subvenciji 7.200 evrov. Tako bi bilo mogoče novo teslo prvič dobiti za manj kot 30 tisočakov.

Težava za Američane: ker so v ZDA ravno ukinili davčno spodbudo ob nakupu električnih vozil, je ta cenejša tesla zdaj postala celo dražja kot do zdaj. Evropske države, ki imajo subvencije, bodo do kupcev bolj prijazne. V Sloveniji bi tak avtomobil dobil subvencijo 6.500 evrov. To ceno zniža na okrog 34 tisoč evrov.

Tesla tudi v Evropi potrebuje nove produkte za pospeševanje prodaje. V prvih osmih mesecih je v Evropi njihova prodaja upadla za 32 odstotkov, v državah EU celo za 42 odstotkov.

Baterija że znana, doseg večji, zmogljivosti nekaj slabše

Ključne prednosti modela Y ostajajo. To je hitri vmesnik s povezljivimi storitvami, 15,4-palčni zaslon, veliko prostora in enostavno polnjenje. Kakšna je baterija v novi različici, uradno še ni znano. Pri Tesli obljubljajo najučinkovitejši pogon pri modelu Y do zdaj. Napovedani doseg je do 580 kilometrov (preračun iz ameriškega na evropski WLTP). To namiguje enako železofosfatno baterijo neto kapacitete 57 kilovatnih ur (tip LFP) kot v do zdaj osnovni različici RWD.

Pospešek do 100 kilometrov na uro je 6,8 sekunde (5,9 sekunde pri RWD), najvišja hitrost je enaka - 201 kilometer na uro.

Foto: Tesla