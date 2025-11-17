Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Prodaja avtomobilov v Sloveniji

Razkrivamo: teh sto avtomobilskih trgovcev je lani v Sloveniji zaslužilo največ

Zaseg avtomobilov | Foto Irski preiskovalni urad

Foto: Irski preiskovalni urad

Se v prodaji avtomobilov v Sloveniji še cedita mleko in med? Razkrivamo sto avtotrgovcev z največjim zaslužkom. Obema, ki letno edina ustvarita več kot pol milijarde prometa, je dobiček lani občutno padel.

Porsche Slovenija | Foto: Gašper Pirman Foto: Gašper Pirman Avtomobilska industrija je sicer v letih številnih sprememb, prehoda na elektrificirane pogone in prihoda novih tekmecev z daljnega Vzhoda. Kljub številnim izzivom pa proizvajalci avtomobilov še naprej poročajo o milijardnih dobičkih, tudi največji trgovci pa posebne krize še ne poznajo.

Dobički največjih avtomobilskih trgovcev so lani v Sloveniji sicer nekoliko padli, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si. Dve podjetji, ki se ukvarjata s prodajo motornih vozil na debelo in drobno, sta imeli več kot deset milijonov dobička. Skupaj je 22 podjetij imelo več kot milijon dobička. 

Oba največja trgovca po prometu sta imela lani skupno 7,5 milijona evrov manjši dobiček kot v letu 2023.

Še vedno le dva prek pol milijarde evrov prometa

Na samem vrhu je ponovno Porsche Slovenija, ki je rahlo povečala promet (iz 555 na 573 milijonov evrov), dobiček pa je z lanskih 25 milijonov padel na 19,5 milijona evrov. Tako kot predlani je imelo poleg Porsche Slovenija le še podjetje GA Adriatic več kot pol milijarde evrov prometa. Njihov dobiček je znašal 7,5 milijona evrov, predlani pa 9,6 milijona evrov.

Med naštetimi podjetji so tako uvozniki avtomobilskih znamk, pooblaščeni prodajalci, zasebni trgovci tako z novimi kot rabljenimi avtomobili in podobno. 

dobički avtotrgovci Slovenija | Foto:

Poslovanje sto največjih avtotrgovcev (po dobičku) v letu 2024: 

promet 2024 dobiček 2024 promet 2023

PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O.

573,315,000

19,585,131

555,969,478

AVTO AKTIV INTERMERCATUS D.O.O.

9,635

13,574,751

156,140

GA ADRIATIC D.O.O.

522,323,000

7,537,000

536,378,000

AVTO TRIGLAV D.O.O., LJUBLJANA

91,464,007

6,565,521

97,112,568

SCANIA SLOVENIJA D.O.O.

104,999,714

6,108,039

140,777,902

PORSCHE INTER AUTO D.O.O.

330,413,188

5,492,550

322,818,858

P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

113,978,189

4,473,604

106,957,008

PRESKOK D.O.O.

149,397,815

4,181,654

83,390,021

C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

78,785,343

3,045,710

87,076,432

KMAG D.O.O.

80,694,305

2,901,100

92,129,485

SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, D.O.O.

104,053,768

2,844,732

90,431,726

SELMAR, D.O.O.

52,847,173

2,656,598

52,319,799

STAR IMPORT, D.O.O.

104,167,197

2,157,430

116,490,001

AUTOCOMMERCE, D.O.O.

60,215,907

1,675,572

87,332,208

MAN TRUCK & BUS SLOVENIJA D.O.O.

94,148,675

1,637,538

98,203,795

SAWAL D.O.O.

6,712,218

1,631,094

5,647,571

VCAG D.O.O.

83,160,985

1,396,797

47,170,571

ADRIA PLUS, D.O.O. NOVO MESTO

12,273,525

1,388,798

10,357,494

BMW SLOVENIA, D.O.O.

100,550,003

1,323,784

104,712,002

VOLVO D.O.O.

72,768,463

1,284,108

85,755,605

HYUNDAI AVTO TRADE D.O.O. LJUBLJANA

65,442,860

1,232,428

53,685,486

PAN-JAN D.O.O.

33,901,394

1,159,371

32,431,040

CENTER JEREB D.O.O.

20,275,086

942,878

14,775,405

AVTO ŠKAFAR D.O.O.

19,099,079

823,503

18,787,999

AC - LENART, D.O.O.

2,969,382

811,828

954,423

AVTOTEHNA VIS, D.O.O.

71,893,862

808,667

68,820,731

A2S D.O.O.

62,178,639

760,711

56,981,914

ACE AVTO D.O.O.

23,139,891

727,846

22,139,660

PREŠA, D.O.O., CERKLJE

5,125,264

692,303

5,009,527

SBA D.O.O.

9,831,767

678,391

9,524,523

AVTOVAL D.O.O.

12,217,561

662,971

10,292,449

AUTOHIŠA SLAK D.O.O.

6,617,405

622,888

3,484,155

KORINITA AC D.O.O.

11,098,534

576,764

11,058,759

AVTOMARKET REBERNIK D.O.O.

20,594,631

566,641

19,400,946

AC KONDOR, D.O.O., LJUBLJANA

33,923,266

564,389

35,313,810

AC FRI-MOBIL D.O.O.

24,581,638

546,996

24,472,637

FIŠ D.O.O.

13,339,378

542,602

10,117,797

KREATIVNI NAJEMI, D.O.O.

8,551,484

524,004

7,962,180

TESLA ENERGY D.O.O.

41,638,142

511,608

66,589,286

FLEETMAN D.O.O.

302,178

479,996

302,480

AH FURMAN D.O.O.

10,744,212

447,366

9,962,655

ASP D.O.O.

28,801,915

445,002

31,435,593

MIVEKS D.O.O.

29,993,689

438,389

22,556,449

AVTOPLUS D.O.O. KOPER

61,969,039

432,189

47,169,762

DUALIS D.O.O.

9,578,792

427,723

7,370,657

B & G AVTOMOBILI, D.O.O.

6,189,743

427,296

5,441,524

TPV AVTO D.O.O.

45,486,110

405,939

48,964,810

AC MARIBORSKA D.O.O.

9,463,750

399,544

9,067,462

PSC PRAPROTNIK, D.O.O.

14,311,148

371,727

12,585,848

AVTO SCENA D.O.O.

4,845,061

368,723

6,964,161

FERDINAND POSEDI D.O.O.

17,048,861

341,076

15,578,600

AVTO GRUNTAR D.O.O. KOPER

856,243

300,234

559,001

EMIL FREY AVTOCENTER D.O.O.

168,211,903

293,179

165,683,270

AVTO - SHOP FORMULA D.O.O.

3,859,644

292,900

3,643,385

MOVO D.O.O.

5,776,983

280,848

377,178

KPM MOTOR D.O.O.

31,829,555

265,363

31,744,230

SPLETNI AVTOMARKET D.O.O.

10,414,438

260,549

9,869,712

PLAN-NET AVTO D.O.O.

8,958,208

248,133

3,108,035

ŠABIJA D.O.O.

6,776,082

242,726

5,797,989

INTERMARIN D.O.O.

13,681,057

227,070

11,340,395

KAASS - AVTO D.O.O.

8,435,675

208,277

7,133,313

BLIZU ZAHODA, D.O.O.

4,943,853

205,151

3,617,927

CORDIA D.O.O.

19,165,886

203,191

23,244,714

GROFIN D.O.O.

10,500,416

194,842

11,631,947

BRAUN D.O.O.

31,848,816

193,077

19,600,615

AVTOHIŠA SELIŠKAR D.O.O.

5,168,229

176,626

4,538,286

AVTO POINT D.O.O.

5,331,187

175,070

5,345,764

AMS STORITVE, D.O.O.

7,226,148

171,248

6,822,529

AUTOSTAR D.O.O.

898,684

169,208

1,070,986

JAN 2, D.O.O.

9,271,936

167,281

7,060,560

AC GLAVAN D.O.O.

6,720,692

162,244

3,762,634

1A AVTO D.O.O.

6,414,313

159,041

8,888,544

AVTOHIŠA MEŠKO D.O.O.

8,062,837

150,431

7,810,156

MAKOMA, D.O.O.

22,844,737

144,614

21,992,202

AVTOHIŠA FERK D.O.O.

7,975,399

143,652

5,694,483

ŠAMU TRGOVINA D.O.O.

677,773

141,150

529,274

SINT NOVO MESTO D.O.O.

1,627,483

134,776

1,083,176

NAVA BOATS D.O.O.

10,330,511

129,944

4,686,613

AVTO CENTER CELEIA, D.O.O., CELJE

9,810,353

129,577

8,606,233

AVTO MOČNIK D.O.O. KRANJ

5,670,207

129,387

5,228,066

TIP-TOP AVTOMOBILI D.O.O.

1,748,133

127,667

1,470,629

BERUS D.O.O.

12,649,916

126,962

14,956,276

CASPER DUŠAN PRICA S.P.

1,847,988

124,748

1,209,069

LIVE SAFE D.O.O.

1,724,971

123,591

943,311

AVTO LJUBLJANA D.O.O.

1,352,526

122,310

1,812,117

NOX,D.O.O.

1,969,029

121,238

2,197,304

AUTODELTA D.O.O.

42,807,228

120,969

37,002,325

PR MOTO D.O.O.

8,057,635

119,400

6,907,317

AP DRAGO D.O.O.

6,568,753

118,594

6,245,664

HELOS D.O.O.

3,380,884

117,343

3,979,569

AVTOTEHNIKA CELJE D.O.O.

36,055,130

115,101

34,688,817

ALPROM D.O.O.

11,429,605

114,970

8,700,757

AI AVTO D.O.O.

14,184,469

113,282

15,831,202

AUTOCLASS D.O.O.

9,529,841

113,037

10,116,782

OLD STARS D.O.O.

263,992

112,769

95,365

AVTO JEREB D.O.O.

8,520,944

111,594

5,658,864

MST ACTIVITY D.O.O.

2,681,487

107,451

2,464,280

T TRI GROUP D.O.O.

921,094

107,096

417,958

A.B.C. D.O.O.

12,427,077

105,580

13,064,969

KAPS COMMERCE D.O.O.

12,008,387

104,412

7,671,388

vir: Bizi.si

