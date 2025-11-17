Ponedeljek, 17. 11. 2025, 4.00
2 uri, 32 minut
Prodaja avtomobilov v Sloveniji
Razkrivamo: teh sto avtomobilskih trgovcev je lani v Sloveniji zaslužilo največ
Se v prodaji avtomobilov v Sloveniji še cedita mleko in med? Razkrivamo sto avtotrgovcev z največjim zaslužkom. Obema, ki letno edina ustvarita več kot pol milijarde prometa, je dobiček lani občutno padel.
Avtomobilska industrija je sicer v letih številnih sprememb, prehoda na elektrificirane pogone in prihoda novih tekmecev z daljnega Vzhoda. Kljub številnim izzivom pa proizvajalci avtomobilov še naprej poročajo o milijardnih dobičkih, tudi največji trgovci pa posebne krize še ne poznajo.
Dobički največjih avtomobilskih trgovcev so lani v Sloveniji sicer nekoliko padli, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si. Dve podjetji, ki se ukvarjata s prodajo motornih vozil na debelo in drobno, sta imeli več kot deset milijonov dobička. Skupaj je 22 podjetij imelo več kot milijon dobička.
Oba največja trgovca po prometu sta imela lani skupno 7,5 milijona evrov manjši dobiček kot v letu 2023.
Še vedno le dva prek pol milijarde evrov prometa
Na samem vrhu je ponovno Porsche Slovenija, ki je rahlo povečala promet (iz 555 na 573 milijonov evrov), dobiček pa je z lanskih 25 milijonov padel na 19,5 milijona evrov. Tako kot predlani je imelo poleg Porsche Slovenija le še podjetje GA Adriatic več kot pol milijarde evrov prometa. Njihov dobiček je znašal 7,5 milijona evrov, predlani pa 9,6 milijona evrov.
Med naštetimi podjetji so tako uvozniki avtomobilskih znamk, pooblaščeni prodajalci, zasebni trgovci tako z novimi kot rabljenimi avtomobili in podobno.
Poslovanje sto največjih avtotrgovcev (po dobičku) v letu 2024:
|promet 2024
|dobiček 2024
|promet 2023
|
PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O.
|
573,315,000
|
19,585,131
|
555,969,478
|
AVTO AKTIV INTERMERCATUS D.O.O.
|
9,635
|
13,574,751
|
156,140
|
GA ADRIATIC D.O.O.
|
522,323,000
|
7,537,000
|
536,378,000
|
AVTO TRIGLAV D.O.O., LJUBLJANA
|
91,464,007
|
6,565,521
|
97,112,568
|
SCANIA SLOVENIJA D.O.O.
|
104,999,714
|
6,108,039
|
140,777,902
|
PORSCHE INTER AUTO D.O.O.
|
330,413,188
|
5,492,550
|
322,818,858
|
P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.
|
113,978,189
|
4,473,604
|
106,957,008
|
PRESKOK D.O.O.
|
149,397,815
|
4,181,654
|
83,390,021
|
C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.
|
78,785,343
|
3,045,710
|
87,076,432
|
KMAG D.O.O.
|
80,694,305
|
2,901,100
|
92,129,485
|
SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, D.O.O.
|
104,053,768
|
2,844,732
|
90,431,726
|
SELMAR, D.O.O.
|
52,847,173
|
2,656,598
|
52,319,799
|
STAR IMPORT, D.O.O.
|
104,167,197
|
2,157,430
|
116,490,001
|
AUTOCOMMERCE, D.O.O.
|
60,215,907
|
1,675,572
|
87,332,208
|
MAN TRUCK & BUS SLOVENIJA D.O.O.
|
94,148,675
|
1,637,538
|
98,203,795
|
SAWAL D.O.O.
|
6,712,218
|
1,631,094
|
5,647,571
|
VCAG D.O.O.
|
83,160,985
|
1,396,797
|
47,170,571
|
ADRIA PLUS, D.O.O. NOVO MESTO
|
12,273,525
|
1,388,798
|
10,357,494
|
BMW SLOVENIA, D.O.O.
|
100,550,003
|
1,323,784
|
104,712,002
|
VOLVO D.O.O.
|
72,768,463
|
1,284,108
|
85,755,605
|
HYUNDAI AVTO TRADE D.O.O. LJUBLJANA
|
65,442,860
|
1,232,428
|
53,685,486
|
PAN-JAN D.O.O.
|
33,901,394
|
1,159,371
|
32,431,040
|
CENTER JEREB D.O.O.
|
20,275,086
|
942,878
|
14,775,405
|
AVTO ŠKAFAR D.O.O.
|
19,099,079
|
823,503
|
18,787,999
|
AC - LENART, D.O.O.
|
2,969,382
|
811,828
|
954,423
|
AVTOTEHNA VIS, D.O.O.
|
71,893,862
|
808,667
|
68,820,731
|
A2S D.O.O.
|
62,178,639
|
760,711
|
56,981,914
|
ACE AVTO D.O.O.
|
23,139,891
|
727,846
|
22,139,660
|
PREŠA, D.O.O., CERKLJE
|
5,125,264
|
692,303
|
5,009,527
|
SBA D.O.O.
|
9,831,767
|
678,391
|
9,524,523
|
AVTOVAL D.O.O.
|
12,217,561
|
662,971
|
10,292,449
|
AUTOHIŠA SLAK D.O.O.
|
6,617,405
|
622,888
|
3,484,155
|
KORINITA AC D.O.O.
|
11,098,534
|
576,764
|
11,058,759
|
AVTOMARKET REBERNIK D.O.O.
|
20,594,631
|
566,641
|
19,400,946
|
AC KONDOR, D.O.O., LJUBLJANA
|
33,923,266
|
564,389
|
35,313,810
|
AC FRI-MOBIL D.O.O.
|
24,581,638
|
546,996
|
24,472,637
|
FIŠ D.O.O.
|
13,339,378
|
542,602
|
10,117,797
|
KREATIVNI NAJEMI, D.O.O.
|
8,551,484
|
524,004
|
7,962,180
|
TESLA ENERGY D.O.O.
|
41,638,142
|
511,608
|
66,589,286
|
FLEETMAN D.O.O.
|
302,178
|
479,996
|
302,480
|
AH FURMAN D.O.O.
|
10,744,212
|
447,366
|
9,962,655
|
ASP D.O.O.
|
28,801,915
|
445,002
|
31,435,593
|
MIVEKS D.O.O.
|
29,993,689
|
438,389
|
22,556,449
|
AVTOPLUS D.O.O. KOPER
|
61,969,039
|
432,189
|
47,169,762
|
DUALIS D.O.O.
|
9,578,792
|
427,723
|
7,370,657
|
B & G AVTOMOBILI, D.O.O.
|
6,189,743
|
427,296
|
5,441,524
|
TPV AVTO D.O.O.
|
45,486,110
|
405,939
|
48,964,810
|
AC MARIBORSKA D.O.O.
|
9,463,750
|
399,544
|
9,067,462
|
PSC PRAPROTNIK, D.O.O.
|
14,311,148
|
371,727
|
12,585,848
|
AVTO SCENA D.O.O.
|
4,845,061
|
368,723
|
6,964,161
|
FERDINAND POSEDI D.O.O.
|
17,048,861
|
341,076
|
15,578,600
|
AVTO GRUNTAR D.O.O. KOPER
|
856,243
|
300,234
|
559,001
|
EMIL FREY AVTOCENTER D.O.O.
|
168,211,903
|
293,179
|
165,683,270
|
AVTO - SHOP FORMULA D.O.O.
|
3,859,644
|
292,900
|
3,643,385
|
MOVO D.O.O.
|
5,776,983
|
280,848
|
377,178
|
KPM MOTOR D.O.O.
|
31,829,555
|
265,363
|
31,744,230
|
SPLETNI AVTOMARKET D.O.O.
|
10,414,438
|
260,549
|
9,869,712
|
PLAN-NET AVTO D.O.O.
|
8,958,208
|
248,133
|
3,108,035
|
ŠABIJA D.O.O.
|
6,776,082
|
242,726
|
5,797,989
|
INTERMARIN D.O.O.
|
13,681,057
|
227,070
|
11,340,395
|
KAASS - AVTO D.O.O.
|
8,435,675
|
208,277
|
7,133,313
|
BLIZU ZAHODA, D.O.O.
|
4,943,853
|
205,151
|
3,617,927
|
CORDIA D.O.O.
|
19,165,886
|
203,191
|
23,244,714
|
GROFIN D.O.O.
|
10,500,416
|
194,842
|
11,631,947
|
BRAUN D.O.O.
|
31,848,816
|
193,077
|
19,600,615
|
AVTOHIŠA SELIŠKAR D.O.O.
|
5,168,229
|
176,626
|
4,538,286
|
AVTO POINT D.O.O.
|
5,331,187
|
175,070
|
5,345,764
|
AMS STORITVE, D.O.O.
|
7,226,148
|
171,248
|
6,822,529
|
AUTOSTAR D.O.O.
|
898,684
|
169,208
|
1,070,986
|
JAN 2, D.O.O.
|
9,271,936
|
167,281
|
7,060,560
|
AC GLAVAN D.O.O.
|
6,720,692
|
162,244
|
3,762,634
|
1A AVTO D.O.O.
|
6,414,313
|
159,041
|
8,888,544
|
AVTOHIŠA MEŠKO D.O.O.
|
8,062,837
|
150,431
|
7,810,156
|
MAKOMA, D.O.O.
|
22,844,737
|
144,614
|
21,992,202
|
AVTOHIŠA FERK D.O.O.
|
7,975,399
|
143,652
|
5,694,483
|
ŠAMU TRGOVINA D.O.O.
|
677,773
|
141,150
|
529,274
|
SINT NOVO MESTO D.O.O.
|
1,627,483
|
134,776
|
1,083,176
|
NAVA BOATS D.O.O.
|
10,330,511
|
129,944
|
4,686,613
|
AVTO CENTER CELEIA, D.O.O., CELJE
|
9,810,353
|
129,577
|
8,606,233
|
AVTO MOČNIK D.O.O. KRANJ
|
5,670,207
|
129,387
|
5,228,066
|
TIP-TOP AVTOMOBILI D.O.O.
|
1,748,133
|
127,667
|
1,470,629
|
BERUS D.O.O.
|
12,649,916
|
126,962
|
14,956,276
|
CASPER DUŠAN PRICA S.P.
|
1,847,988
|
124,748
|
1,209,069
|
LIVE SAFE D.O.O.
|
1,724,971
|
123,591
|
943,311
|
AVTO LJUBLJANA D.O.O.
|
1,352,526
|
122,310
|
1,812,117
|
NOX,D.O.O.
|
1,969,029
|
121,238
|
2,197,304
|
AUTODELTA D.O.O.
|
42,807,228
|
120,969
|
37,002,325
|
PR MOTO D.O.O.
|
8,057,635
|
119,400
|
6,907,317
|
AP DRAGO D.O.O.
|
6,568,753
|
118,594
|
6,245,664
|
HELOS D.O.O.
|
3,380,884
|
117,343
|
3,979,569
|
AVTOTEHNIKA CELJE D.O.O.
|
36,055,130
|
115,101
|
34,688,817
|
ALPROM D.O.O.
|
11,429,605
|
114,970
|
8,700,757
|
AI AVTO D.O.O.
|
14,184,469
|
113,282
|
15,831,202
|
AUTOCLASS D.O.O.
|
9,529,841
|
113,037
|
10,116,782
|
OLD STARS D.O.O.
|
263,992
|
112,769
|
95,365
|
AVTO JEREB D.O.O.
|
8,520,944
|
111,594
|
5,658,864
|
MST ACTIVITY D.O.O.
|
2,681,487
|
107,451
|
2,464,280
|
T TRI GROUP D.O.O.
|
921,094
|
107,096
|
417,958
|
A.B.C. D.O.O.
|
12,427,077
|
105,580
|
13,064,969
|
KAPS COMMERCE D.O.O.
|
12,008,387
|
104,412
|
7,671,388
vir: Bizi.si