Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
23. 12. 2025,
8.16

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kitajska Evropa Prodaja avtomobilov

Torek, 23. 12. 2025, 8.16

45 minut

Prodaja novih avtomobilov v Evropi

Prodaja avtomobilov daleč od rekordov, kakšen je zaostanek Evrope za Kitajsko?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Parkirišče tovarna | Foto Reuters

Foto: Reuters

Prodaja novih avtomobilov v Evropi je letos rahlo zrasla, a ostaja daleč pred ravnjo pred epidemijo covid-19.

V celotni Evropi so letos trgovci do konca novembra prodali dobrih 12 milijonov novih osebnih avtomobilov, kar je 1,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V državah Evropske unije (EU) so prodali 9,8 milijona novih avtomobilov, to pa predstavlja 1,4-odstotni porast prodaje.

Trenutna prodaja novih avtomobilov je daleč pod letom 2019 oziroma pred začetkom epidemije covid-19. Pred šestimi leti so v EU prodali 15,3 milijona novih avtomobilov. Takrat so bili štirje najbolj prodajani avtomobili volkswagen golf, renault clio, VW polo in ford fiesta. 

Vsi hibridi pri 44 odstotkih trga

S postopno elektrifikacijo in prihodom blagih hibridov se postopno zmanjšuje delež klasičnih bencinskih (26,6 %) in dizelskih (7,9 %) motorjev. Različni hibridi (blagi, samopolnilni, priključni) v celotni Evropi trenutno predstavljajo 44 odstotkov trga. Delež električnih avtomobilov je pri 18,8 odstotka (lani 15,1 %). Ti skupaj s priključnimi hibridi predstavljajo dobrih 28 odstotkov trga. Evropa tako na tem področju za Kitajsko zaostaja za okrog 22 odstotnih točk. 

Kitajska Evropa Prodaja avtomobilov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.