Prodaja avtomobilov daleč od rekordov, kakšen je zaostanek Evrope za Kitajsko?

Prodaja novih avtomobilov v Evropi je letos rahlo zrasla, a ostaja daleč pred ravnjo pred epidemijo covid-19.

V celotni Evropi so letos trgovci do konca novembra prodali dobrih 12 milijonov novih osebnih avtomobilov, kar je 1,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V državah Evropske unije (EU) so prodali 9,8 milijona novih avtomobilov, to pa predstavlja 1,4-odstotni porast prodaje.

Trenutna prodaja novih avtomobilov je daleč pod letom 2019 oziroma pred začetkom epidemije covid-19. Pred šestimi leti so v EU prodali 15,3 milijona novih avtomobilov. Takrat so bili štirje najbolj prodajani avtomobili volkswagen golf, renault clio, VW polo in ford fiesta.

Vsi hibridi pri 44 odstotkih trga

S postopno elektrifikacijo in prihodom blagih hibridov se postopno zmanjšuje delež klasičnih bencinskih (26,6 %) in dizelskih (7,9 %) motorjev. Različni hibridi (blagi, samopolnilni, priključni) v celotni Evropi trenutno predstavljajo 44 odstotkov trga. Delež električnih avtomobilov je pri 18,8 odstotka (lani 15,1 %). Ti skupaj s priključnimi hibridi predstavljajo dobrih 28 odstotkov trga. Evropa tako na tem področju za Kitajsko zaostaja za okrog 22 odstotnih točk.